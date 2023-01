Korbach: Die Polizei-News

Vöhl: Einbrecher haben Schulen im Visier – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben es am vergangenen Wochenende auf zwei Schulen in der Gemeinde Vöhl abgesehen. Bei einem Einbruchsversuch in die Ederseeschule in Herzhausen richten die Einbrecher zwar einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an, schaffen es aber nicht, ein Fenster aufzuhebeln. Ein Fenster der Henkelschule in Vöhl hingegen hielt dem Einbruchswerkzeug nicht stand. Die Täter entwenden bei dem Einbruch einen Wandtresor und richten auch hier einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Korbach Tel.: 05631 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.