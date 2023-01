Neustadt: Neustadt an der Weinstraße feiert die Mandelblüte

Neustadt an der Weinstraße – Nach einer zweijährigen Pause wird im Neustadter Weindorf Gimmeldingen wieder die Mandelblüte gefeiert. Im Rahmen der „Pfälzer Mandelwochen“, eine touristische Dachmarke unter der die verschiedenen Mandelblütenaktionen entlang der Deutschen Weinstraße jährlich zusammengefasst werden, sind die zahlreichen Angebote und Veranstaltungen in Gimmeldingen aufgeführt.

Mit diesem Angebot sollen die zu erwartenden zahlreichen Besucherinnen und Besucher animiert werden, sich nicht nur an einem Festwochenende, sondern über mehrere Wochen an der rosafarbenen Blütenpracht zu erfreuen. An zwei aufeinander folgenden Wochenenden wird im Weindorf die „Gimmeldinger Mandelblüte 20.23“ gefeiert.

Der Neustadter Ortsteil Gimmeldingen liegt klimatisch bevorzugt am Rande des Haardtgebirges. Hier gedeihen die Mandelbäume besonders gut. Sie stehen im Ort, entlang der Straßen, Wege, aber auch in den Weinbergen. Die Mandelblüte tauchen Gimmeldingen und die Umgebung in ein rosafarbenes Licht und ist definitiv der schönste Vorbote des Frühlings.

Blick auf das Neustadter Weindorf Gimmeldingen zur Mandelblüte (Foto: Reinhard Kermann)

„In diesem Jahr feiern wir die Mandelblüte mit einem neuen Konzept. Ab Anfang März öffnen verschiedene Weingüter in Gimmeldingen als Straußwirtschaft ihre Türen und laden alle Frühlingsbegeisterte ein, die Mandelblüte bei einem Glas Wein und leckeren Speisen zu genießen. Bei der Gimmeldinger Mandelblüte 20.23, welche an zwei aufeinander folgenden Wochenenden innerhalb des Zeitraum der Pfälzer Mandelwochen stattfinden, wird das Angebot dann durch zusätzliche Ausschankstellen und Speisen unter anderem auf den Feldwegen ergänzt. Dieses Konzept dient dazu, den Besucherinnen und Besuchern ein zeitlich flexibleres Angebot zu machen, damit nicht alle nur an einem Wochenende nach Gimmeldingen pilgern.“ MARTIN FRANCK, GESCHÄFTSFÜHRER DER TOURIST, KONGRESS UND SAALBAU GMBH (TKS)

Nun heißt es aber erst einmal abwarten. Denn Jahr für Jahr werden Wetten abgeschlossen, wann die ersten Blütenknospen der mehr als 1.500 Mandelbäume rund um das Weindorf erblühen. Wenn sich die Blüte ankündigt, treffen sich Mandelblütenexpertinnen und Experten sowie Organisatorinnen und Organisatoren, um den Zeitraum der Gimmeldinger Mandelblüte 20.23 festzulegen.

Mandelblüte in Neustadt an der Weinstraße (Foto: Kurt E. Groß/kgp.de)



Stets aktuell informieren wir über Termin und Aktionen rund um die Mandelblüte in Neustadt an der Weinstraße und der Pfalz unter www.neustadt.eu/mandelblüte.