Neustadt: Treppenhauskonzert am 04. Februar 2023 – Jazzy Simon & Dennis Jenne

Neustadt an der Weinstraße – Entspannt den Samstagabend genießen: die Verbindung eines Konzerterlebnisses mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern, einer Kunstausstellung, sowie erstklassigem Wein und Fingerfood vom Weingut Peter Stolleis verspricht: Es wird wieder „Alles, außer gewöhnlich“!

Im Februar begrüßt die Kulturabteilung der Stadt Neustadt an der Weinstraße die beiden Musikerinnen und Musiker Jazzy Simon und Dennis Jenne, die Teil der „Dicken Kinder Familie“ sind. Während Jenne dort als Pianist und Musical Director agiert, steht Simon an der Bühnenfront und heizt gemeinsam mit ihren Gesangskolleginnen und Gesangskollegen dem Publikum so richtig ein. Jazzy Simon ist bekannt durch ihr Quartett „Unique“ und der Band „Acoustic Rock Night“. Dennis Jenne produziert im Rahmen von „The Mindpalace“ eigene Songs, bei denen gelegentlich auch Simon mitwirkt und beide stehen hin und wieder mit der dazugehörigen Liveband „The Coverpalace“ auf der Bühne. Jenne hat zudem gemeinsam mit Musikerkollegen Dominik Steinbacher (Drummer der Dicken Kinder von Landau) die ehemals Pfälzische Musikschule in Neustadt an der Weinstraße, sowie den „Musikhof“ in Mußbach und Maikammer 2019 übernommen und zum „The Musicpalace“ fusioniert. Dort unterrichtet er Piano und Produktion, während Simon Jazz- & Pop-Gesang lehrt.

Die beiden Musiker freuen sich, beim Treppenhauskonzert neben beliebten Klassikern aus Pop, Rock und Soul auch ein paar ihrer Lieblingsstücke zum Besten zu geben, die sonst eher selten in den Konzertalltag passen. Die begleitende Kunstausstellung wird gestaltet von dem Künstler Jürgen Butsch. Er stellt unter anderem Digitaldrucke auf Leinwand aus.

Diese Saison bildet der Herrenhof, Mußbach die zauberhafte Kulisse für die Kon- zerte im illuminierten Treppenhaus. Bei der Anfahrt mit dem Auto stehen be- grenzt Parkplätze bei der Parkvilla (An der Eselshaut 18) kostenfrei zur Verfü- gung.

Der intime Charakter des Events und die legere Atmosphäre garantieren ein be- sonderes Erlebnis und laden zu Smalltalks mit den Musikern ein.

Weiteres Konzert der aktuellen Saison: Sa, 11. März Duett zu Zwett

Pianist, Singer/Songwriter Blacky P. Schwarz und Heike Schuhmacher präsentieren ihre Lieblingssongs von Billy Joel und Marc Cohn bis hin zu Randy Newman.

Kunstausstellung: Carmen Stahlschmidt & Ursel Schaffer

Der Einlass und Öffnung der Kunstausstellung ist jeweils um 19:00 Uhr und Konzertbeginn um 20:00 Uhr. Karten (21€ / 18€ ermäßigt für Schüler & Studenten) inkl. Begrüßungs-Secco und exklusiven Zutritt zur begleitenden Ausstellung sind online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim, Tourist-Information Maikammer; die Tourist-Information Neustadt ist bis 28. Januar 2023 geschlossen!), unter der Ticket-Hotline 0651 9790777 und an der Abendkasse vor Ort erhältlich.

Für Fragen steht die Kulturabteilung Neustadt (Marktplatz 1) telefonisch unter 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu gerne zur Verfügung.