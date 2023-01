Kreis Bad Dürkheim: Für Bürgerpreis der Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim bewerben

Bad Dürkheim – Die Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim für Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung, Unterricht und Erziehung lobt zum 15. Mal den Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement aus. Bewerbungsschluss ist Dienstag, 28. Februar 2023.

Teilnehmen können Vereine, Institutionen und Projekte, aber auch Einzelpersonen, die sich passend zu den Themen der Stiftung freiwillig und unentgeltlich sozial engagieren. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum respektvollen Miteinander und zur Lebensqualität im Landkreis. Man kann sich selbst bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden. Auch der Bürgerpreis 2022 ist mit einem Gesamtwert von 6000 Euro dotiert.

„Das Jahr 2022 war noch geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, das ehrenamtliche Engagement konnte nur langsam wieder an Fahrt aufnehmen. Es hat sich in den vergangenen Jahren noch deutlicher gezeigt, dass ehrenamtliches Engagement – gerade auch in Zeiten der Pandemie – unverzichtbar war und ist“,

betont Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld stellvertretend für den Stiftungsvorstand. Dieser besteht aus dem Landrat, den Kreisbeigeordneten sowie Vertretern der im Kreistag präsenten Fraktionen und entscheidet über die Vergabe des Bürgerpreises.

Vorschläge und Bewerbungen sind schriftlich an die Kreisverwaltung Bad Dürkheim zu richten (Philipp-Fauth-Straße 11, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de) und sollten den Projektnamen, eine Projektbeschreibung (seit wann läuft es, wie viele Mitstreiter hat es, etc.), gerne auch Broschüren, Pressemeldungen und ähnliches enthalten. Wichtig sind Name, Adresse und Telefonnummer des Bewerbers.