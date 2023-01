Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Wochenendhaus

Bad Dürkheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es im Zeitraum vom 06.01.2023, 18:00 Uhr, bis 14.01.2013, 11:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohenendhaus An der Sandbach in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Am Fenster entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots) – Bei der Kontrolle eines motorisierten Zweirades am 17.01.23 gegen 22:15 in der Leininger Straße stellten die Polizeibeamten fest, dass das verwendete Versicherungskennzeichen für ein (anderes) Mofa ausgegeben ist. Zudem ist der 54 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz der für das benutzte Kleinkraftrad erforderlichen Fahrerlaubnis. Ermittelt wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Weisenheim am Sand: Telefonbetrüger scheitern

Weisenheim am Sand (ots) – Am 13.01.2023 gegen 11:00 Uhr wurde eine ältere Dame aus Weisenheim am Sand beinahe Opfer eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der bislang unbekannte männliche Betrüger gab sich als Bankmitarbeiter aus. Angeblich hätte die Dame einen höheren Geldbetrag gewonnen. Im Laufe des Gesprächs versuchte er geschickt das Vertrauen der Dame zu gewinnen. Bevor ein Bankmitarbeiter und ein Notar sich auf dem Weg zu ihr machen würden, sollte sie Google-Play-Karten kaufen und ihm anschließend die entsprechenden Codes durchgeben.

Die Dame verhielt sich vorbildlich und informierte sich bei der Polizei in Bad Dürkheim. Dort wurde sie entsprechend beraten und betreut. Nachdem der unbekannte Täter erneut die Dame kontaktierte, gab sie an die Polizei informiert zu haben. Daraufhin wurde sie auf übelste Art beleidigt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Briefkasten beschmiert und Papier angezündet

Ellerstadt (ots) – Bereits im Zeitraum vom 13.01.2023, 16:00 Uhr bis 16.01.2023, 08:00 Uhr wurde in Ellerstadt in der Bahnstraße der Briefkasten der dortigen Grundschule mit einem Stift beschmiert. Die bislang unbekannten Täter zündeten weiterhin die darin befindlichen Werbeprospekte an. Weiterhin wurden auf dem dortigen Parkplatz Glasflaschen und Müll hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):