20-Jährige bei tragischem Bahnunfall tödlich verunglückt

Wiesloch (ots) – Am frühen Sonntagabend kam es im Gleisbereich, nahe des Bahnhof Wiesloch-Walldorf, zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 20-jährige Frau im Gleisbereich ums Leben kam. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen, die nun abgeschlossen sind.

Die junge Frau hielt sich um 18.30 Uhr sich mit einem Freund auf der Bahnstrecke auf, um dort unter anderem auf den Gleisen Bilder zu fertigen. Dabei bemerkte die 20-Jährige einen herannahenden Zug in Fahrtrichtung Germersheim zu spät und wurde von diesem erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung des Bahnführers konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Der Bahnverkehr war daraufhin bis kurz vor 22 Uhr gesperrt. Die anwesenden Begleiter der 20-Jährigen erlitten einen Schock, Bahnreisende wurden durch das Unfallgeschehen nicht verletzt.

Die eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zum Unfallgeschehen sind nunmehr abgeschlossen. Ein Fremdverschulden kann demnach ausgeschlossen werden.

Körperverletzung

Walldorf (ots) – Bereits am Donnerstag 12.01.23, kam es in den Abendstunden gegen 22.00 Uhr in der Nußlocher Straße, bei einem dortigen Einkaufsmarkt, zu einem Körperverletzungsdelikt. Eine 5-köpfige Männergruppe griff unvermittelt einen 63-jährigen Mann an. Dieser wurde hierbei von einem bislang unbekannten Mann mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht geschlagen.

Ein weiterer bislang unbekannter Mann versetzte dem 63-jährigen mehrere Tritte an die Hüfte. Nach ersten Ermittlungen ist lediglich bekannt, dass es sich bei der 5-köpfigen Personengruppe um junge Männer im Alter von 18-20 Jahren handelt.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, weshalb der Polizeiposten Walldorf nun die Ermittlungen aufgenommen hat und auf der Suche nach Zeugen ist, welche Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern machen können. Diese melden sich bitte unter Tel.: 06227 8419990.

Ausschreibung zur Videoclip-Challenge

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Preisgelder in Höhe von 500 bis 3.000 Euro warten auf die Gewinner. Solidarität, Toleranz und Menschlichkeit. Nur Schlagwörter oder gibt es sie tatsächlich? So heißt der Titel der Videoclip-Challenge, welche der Verein Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V., ausschreibt. Die Ausschreibung richtet sich an alle Kinder und Jugendliche aller Schulen, Vereine oder andere Einrichtungen und Institutionen im Rhein-Neckar-Kreis.

Da die Pandemie in den letzten Jahren viele Aktivitäten nicht zugelassen hat, konnten wenig oder gar keine Feste gefeiert, Turniere organisiert oder andere Aktionen geplant werden, um Gelder für gemeinsame Vorhaben zu sammeln. Um respektvoll und gewaltfrei miteinander umzugehen, Vorurteile abzubauen, Freundschaften neu zu knüpfen, zu festigen und zu pflegen, braucht es aber auch diese gemeinsamen Erlebnisse.

Wir wollen Euer Vorhaben möglich machen und unterstützen. Deshalb rufen wir eine Videoclip-Challenge aus, der Trailer hierzu ist unter https://youtu.be/_-fUX8kKzME abrufbar.

Nähere Infos sind der Homepage des Vereins www.praevention-rhein-neckar.de zu entnehmen. Einsendeschluss ist der 21. April 2023. Die Preisverleihung, zu der alle Bewerber und Bewerberinnen eingeladen werden, findet am Dienstag, 13. Juni 2023, im Rahmen des weltweit größten Jahreskongress zur Gewalt- und Kriminalprävention statt, dem 28. Deutschen Präventionstag in Mannheim.

Zwei Pkw nach Unfall mit Totalschaden

Oftersheim (ots) – Am Montagmorgen übersah eine 23-jährige Seat-Fahrerin beim Abbiegen in die Eichendorfstraße einen entgegenkommenden Audi, weshalb es zum Unfall im Kreuzungsbereich kam. Der 33-jährige Lenker des Audi versuchte den Zusammenstoß noch zu vermeiden, konnte ihn jedoch nicht mehr verhindern.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme durch eine Streifenwagenbesetzung geregelt werden.

Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch

Meckesheim (ots) – Ein Zeuge verständigte in der Nacht zum Dienstag gegen 00:25 Uhr die Polizei wegen eines verdächtiges Fahrzeuges in der Bahnhofstraße. Die Streifenwagenbesatzung konnte bei der Nachschau zwei männliche Personen kontrollieren, die zuvor mit noch unbekanntem Tatwerkzeug versucht hatten einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen.

In unmittelbarer Nähe wartete eine 22-jährige Fahrerin in dem, durch den Zeugen gemeldeten Pkw auf den 18-Jährigen und den 17-Jährigen. Die drei sehen nun einer Anzeige wegen versuchten Diebstahls durch das zuständige Polizeirevier Neckargemünd entgegen.