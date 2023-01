Versuchter Raub unter Einsatz von Pfefferspray

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitagabend zwischen 18-19:15 Uhr soll ein bislang unbekannter Täter einen 52-jährigen Passanten am westlichen Brückenkopf der Kurpfalzbrücke am Alter Meßplatz aufgefordert haben, ihm sein Geld zu geben. Da der 52-Jährige der Aufforderung nicht nachkommen wollte, setzte der Täter Pfefferspray gegen ihn ein.

Passanten eilten dem 52-Jährigen zur Hilfe, weshalb der Täter die Flucht ergriff. In welche Richtung der Tatverdächtige flüchtete, ist nicht bekannt. Die Passanten verständigten umgehend die Polizei.

Der 52-Jährige erlitt durch den Einsatz des Pfeffersprays Reizungen in den Augen und Atemwegen.

Täterbeschreibung:

männlich, 165 cm groß, stämmig/kräftig, westeuropäisch. Er trug schwarze kurze Haare mit einem Seitenscheitel und eine schwarze Lederjacke.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Tatverdächtigen beobachtet oder zu seiner Identifizierung beitragen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon: 0621 174-4444, zu wenden.

10-Jähriger bei Unfall verletzt

Mannheim (ots) – Nachdem es am Montag gegen 14:00 Uhr in der Neckarauer Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kind kam, kam der 10-Jährige mit Verdacht einer Knöchelfraktur in eine nahegelegene Klinik.

Der Junge überquerte zum Zeitpunkt die Neckarauer Straße in Höhe des Bahnhofes trotz Rotlicht anzeigender Fußgängerampel und lief kurz nach der dortigen Fußgängerfurt gegen die linke Seite eines in Richtung Neckarauer Übergang fahrenden BMW. Die Ampel des 29-jährigen Pkw-Fahrers zeigte zum Unfallzeitpunkt grün.

Der 10-jährige Junge wurde durch den Seitenspiegel getroffen und fiel anschließend zu Boden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei gelenkt werden.

Betrunken Fahrrad gefahren, Unfall verursacht und Widerstand geleistet

Mannheim (ots) – Am Montagmorgen, gegen 10.00 Uhr, befuhr ein stark alkoholisierter Radfahrer den Friedrichsring. In Höhe R7/Q7 kam es zum Zusammenstoß mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw. Hierbei wurde das Fahrzeug leicht beschädigt. Nachdem die Polizei gerufen worden war, wollte sich der Radfahrer zu Fuß von der Unfallstelle entfernen, konnte jedoch vom Beifahrer des Pkw bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme verweigerte der Radfahrer jegliche Mitarbeit und musste schlussendlich, nachdem er abermals versuchte wegzulaufen wieder festgehalten werden. Hierauf ballte der Mann die Fäuste in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten und begab sich in eine Art Angriffshaltung. Daraufhin mussten ihm die Handschellen angelegt werden.

Da er so betrunken war, dass ein Atemalkoholtest an der Unfallörtlichkeit nicht möglich war, musste der Mann auf das Polizeirevier Mannheim Innenstadt gebracht werden. Auf dem Weg dorthin bespuckte er das komplette Interieur des Streifenwagens.

Im Revier angekommen übergab sich der Mann mehrfach im Büro des Sachbearbeiters. Ein Polizeiarzt nahm dem immer noch stark alkoholisierten Radfahrer dann eine Blutprobe. Hiernach wurde er dann zum Zwecke der Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Mannheim Innenstadt ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand.