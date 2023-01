Pkw auf BAB5 ausgebrannt (siehe Foto)

Feuerwehr Bruchsal (TC) – Ein Pkw fing am Montag 16.01.2023 auf der BAB5 in Fahrtrichtung Frankfurt plötzlich Feuer. Der Fahrer lenkte sein Fahrzeug auf den Standstreifen und konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen und den Notruf absetzen. Verletzt wurde niemand, das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt.

Am Montagabend wurde um 18:26 Uhr die Feuerwehr Bruchsal mit den Abteilungen Bruchsal und Untergrombach zu einem Pkw-Brand auf die BAB5 in Fahrtrichtung Frankfurt gerufen. Ein Fahrzeug fing kurz vor dem Parkplatz zwischen Untergrombach und Bruchsal aus unbekannten Gründen Feuer. Der Fahrer konnte noch auf dem Standstreifen den Pkw abstellen, sich in Sicherheit bringen und den Notruf absetzen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits im Vollbrand. Unter Atemschutz wurde das Fahrzeug mit einem C-Rohr gelöscht. Während der Lösch- und Bergemaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle weiträumig aus. Um bei den Nachlöscharbeiten in das Wageninnere zu kommen, mussten mit hydraulischem Rettungsgerät die Türen geöffnet werden.

Das Fahrzeug wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, letzte Glutnester abgelöscht und der Wagen heruntergekühlt. Ein Bergeunternehmen hat das Fahrzeug nach den Löscharbeiten aufgenommen und abtransportiert. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Bruchsal war unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Andreas Kroll mit drei Löschfahrzeugen bis 19:48 Uhr im Einsatz.

Zeugen und mutmaßliche Verursacherin nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einem Unfall, der sich am heutigen Morgen gegen 07:45 Uhr in der in der Fritz-Haber-Straße Kreuz Pulverhausstraße ereignete, sucht die Polizei nun nach der Unfallverursacherin.

Laut derzeitigem Stand bog die Fahrerin eines Kleinwagens von der Pulverhausstraße in die Fritz-Haber-Straße ein und übersah wohl den von rechts kommenden 16-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zu einer Kollision. Nach dem Vorfall sollen die Beteiligten sowie eine weitere Zeugin sich unterhalten haben, woraufhin sich die Unfallverursacherin entfernte. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Radfahrer sich wohl doch einer Verletzung zuzog.

Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen kleinen silbernen oder grauen Renault mit Karlsruher Kennzeichen gehandelt haben. Die gesuchte Unfallbeteiligte wurde als circa 60 Jahre alte Frau mit lockigem Haar beschrieben.

Die Verkehrspolizei bittet die Unfallverursacherin oder Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 0721 944840 zu melden.

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Drei verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Montagmittag bei Karlsruhe-Wolfartsweier.

Gegen 13.00 Uhr war ein 18-jähriger Fahrer eines VW auf der Landesstraße 623 unterwegs und wollte offenbar nach links in die Steinkreuzstraße abbiegen. Hierbei übersah er wohl den Wagen einer entgegenkommenden 39-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision erlitten die Fahrer beider Fahrzeuge sowie ein Beifahrer des 18-Jährigen Verletzungen und kamen mit Rettungsfahrzeuge in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L623 gesperrt.

Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 81-jährige Fußgängerin erlitt bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Bruchsal schwere Verletzungen. Nach den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr gegen 17.40 Uhr eine 62-jährige Autofahrerin auf der Straße Am alten Güterbahnhof in Richtung Werner-von-Siemens-Straße. An einem Fußgängerüberweg übersah die Autofahrerin offenbar die 81-Jährige und erfasste diese mit ihrem Pkw. Die Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

48-jähriger Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Nach einem Unfall zwischen einem PKW und einem E-Bike wurde am Montagmorgen gegen 08:45 Uhr ein Radfahrer in der Marianne-Kirchgessner-Straße leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 48-jährige Fahrer eines Renault in Richtung B 35 und übersah wohl einen von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog und anschließend im Krankenhaus behandelt wurde. Zwei Kinder, die sich im Anhänger des E-Bikes befanden blieben unverletzt.

Betrüger erbeuten mit „Schockanruf“ Gold-und Silbermünzen

Karlsruhe Stadt und Landkreis (ots) – Mehrere Meldungen über betrügerische Anrufe gingen im Laufe des Montags bei der Karlsruher Polizei ein. In einem Fall gelang es den Betrügern eine 84-Jährige zu täuschen und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro zu erbeuten.

In den Mittag-und Abendstunden riefen Trickbetrüger mehrere Bürger in Karlsruhe, Ettlingen, Bruchsal und Bretten an und versuchten ihre Opfer zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Mit der Betrugsmasche „Schockanrufer“ gaben die Täter am Telefon vor, dass ein naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall mit Verletzten oder Toten verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse, um eine Inhaftierung zu verhindern. Einige der Angerufenen hatten in der Vergangenheit schon von diesen betrügerischen Anrufen gehört und erkannten den Betrug rasch.

In einem Fall gelang es den Tätern durch geschickte Gesprächsführung eine 84-Jährige aus Karlsruhe-Wolfartsweier glauben zu machen, mit einem Polizeibeamten zu telefonieren. Der angebliche Beamte berichtete von einem tödlichen Unfall und forderte die Seniorin auf, eine Zahlung von 50.000 Euro zu leisten, um einen Gefängnisaufenthalt ihrer Tochter zu verhindern. In gutem Glauben, ihre Tochter aus der misslichen Lage zu helfen, fuhr die ältere Dame mit einem von den Tätern bestellten Taxi zu einer Bank in der Philipp-Reis-Straße. Dort holte sie Gold-und Silbermünzen ab und übergab diese schließlich in an eine Unbekannte. Die Geldabholerin konnte unerkannt fliehen.

Die Geschädigte beschreibt die Frau 50 bis 60 Jahre alt, von dicklicher Statur und mit dunklen Haaren. Sie sprach gebrochenes Deutsch, war bekleidet mit einem bunten Rock und einer Strickjacke und trug eine helle Mütze.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die am gestrigen Nachmittag in Karlsruhe im Bereich der Nordoststraße in Wolfartsweier oder der Philipp-Reis-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Aus aktuellem Anlass appelliert die Polizei erneut insbesondere an lebensältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie an deren Familienangehörige:

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

Informieren Sie unter der Rufnummer 110 die Polizei. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen könnten.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Beraten Sie sich gemeinsam mit Ihrer Familie und Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps zu diesem und weiteren Themen finden Sie unter www.polizei-beratung.de