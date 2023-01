Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Spielhalle überfallen / Kripo sucht Zeugen!

Am Montagnachmittag ist die Spielhalle in der Frankfurter Straße 140 überfallen worden. Gegen 15.45 Uhr hatte ein bislang unbekannter Täter die Räumlichkeiten betreten und – unter Vorhalt eines Messers – von dem dortigen Angestellten die Herausgabe des Kasseninhaltes gefordert. Der 20-Jährige übergab dem Räuber mehrere Hundert Euro Bargeld, woraufhin dieser die Räumlichkeiten verließ und zu Fuß in Richtung Stadtmitte flüchtete. Kurzentschlossen entschied sich der Geschädigte, die Verfolgung aufzunehmen. Im Bereich des nahegelegenen Rewe-Marktes gelang es diesem, den Flüchtigen zu stellen, woraufhin der Straftäter ihm seine Beute entgegenschleuderte und in Richtung Südbahnhof entkam.

Bei dem Kriminellen soll es sich den Angaben zufolge um einen etwa 170 cm großen Mann mit dunklen Haaren handeln. Dieser war bei Tatausführung bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose. Sein Gesicht verdeckte er mit einem Halstuch. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung; Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wer hatte den Tatverdächtigen bereits zuvor in der Nähe des späteren Tatortes bemerkt? Hatten weitere Personen die Tat beobachten können? Wem ist der Mann während seiner anschließenden Flucht begegnet?

Karben: Drohungen führen zu Polizeieinsatz in Petterweil / 31-Jährigen in Gewahrsam genommen

Durch lautstarkes Herumbrüllen und Bedrohen von Anwohnern fiel am Dienstmorgen (17.01.2023) ein 31-Jähriger Mann in Petterweil auf. Mitteiler verständigten daraufhin die Polizei. Als eine Streife wenige Minuten später im Schlinkenweg eintraf hatte sich dieser bereits wieder in ein dortiges Wohnhaus zurückgezogen. Da man bei dem polizeibekannten Mann in der Vergangenheit bereits verschiedene, z.T. erlaubnispflichtige Waffen aufgefunden und sichergestellt hatte, wurden vorsorglich weitere Einsatzkräfte hinzugezogen und das Gebäude umstellt. Gegen Mittag betraten Polizeibeamte das Haus und nahmen den 31-Jährigen in Gewahrsam. Verletzt wurde dabei niemand.

A5 bei Ober-Eschbach: Schwerer Unfall auf der A5 bei Ober-Eschbach / 39-Jähriger erliegt Verletzungen

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der A5 ist der 39-jährige Fahrzeugführer seinen Verletzungen erlegen.

Gegen 11.50 Uhr war der graue VW Golf auf der Autobahn zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg in Richtung Norden unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärten Gründen hatte sich das Fahrzeug in Höhe Ober-Eschbach überschlagen, wobei der in Frankfurt gemeldete Mann im Auto eingeklemmt und schwerstverletzt wurde. Feuerwehr- und Rettungskräfte befreiten den Autofahrer und brachten ihn unter Reanimation in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Frankfurt beauftragte mit der Unfallursachenermittlung einen KFZ-Sachverständigen. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Mittels Drohne fertigte die Polizei aus der Luft Aufnahmen der Unfallstelle. Die Fahrbahn in Richtung Norden war bis kurz vor 15 Uhr voll gesperrt. Inzwischen konnte der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten kann die Sperrung der Autobahn voraussichtlich am späten Nachmittag wieder freigegeben werden. Über die aktuelle Verkehrssituation informiert die Polizei auch per Rundfunkwarnmeldung.

Mögliche, der Polizei bislang namentlich nicht bekannte Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der mittelhessischen Polizeiautobahnstation in Butzbach zu melden.