Haiger- in Angelhütte eingedrungen

Unbekannte drückten den Zaun der Anglerhütte in der Verlängerung der Hüttenstraße nieder und gelangten auf das Grundstück. Dort brachen sie einen Schuppen auf und stahlen aus diesem mehrere Angelruten. Im weiteren Verlauf drückten die Diebe ein Fenster der Angelhütte auf und ließen aus dieser Werkzeug, sowie weiteres Angelzubehör mitgehen. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Die Dillenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind zwischen dem 09.01.2023 und vergangenen Sonntag (15.01.2023), 16:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Angelhütte aufgefallen? Hinweise erbittet Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf – Caddy überschlägt sich

Ein 63-jähriger VW-Fahrer war gestern Abend auf der B414 von Hof kommend in Richtung Herborn unterwegs. In Höhe Driedorf verlor er offenbar auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Caddy. Der weiße VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in der Folge auf dem Dach zum Erliegen. Der leicht verletze Fahrer aus dem Landkreis Gießen konnte sich selbstständig aus dem demolierten Fahrzeug befreien. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Greifenstein-Arborn: Kabeldiebe

Vom Betriebsgelände der Tongrube im Mengerskircher Weg stahlen Diebe zwischen Freitag (13.01.2023), 15:00 Uhr und Montagmorgen (16.01.2023), 06:00 Uhr, Kabel im Wert von rund 500 Euro. Die Unbekannten zerschnitten die Stromkabel und legten mehrere Abschnitte zum Abtransport bereit. Rund 50 Meter wurden gestohlen. Der verursachte Gesamtschaden wird mit 7.500 Euro beziffert. Die Herborner Polizei bittet Zeugen sich telefonisch unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Aßlar- Schaden am Außenspiegel

In der Schulstraße streifte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand parkenden Ford. Die Reparatur des Schadens wird 100 Euro kosten. Zeugenhinweise, zu dem Unfallfahrer, der den roten Custom zwischen 10:00 Uhr am Donnerstag (12.01.2023) und 06:45 Uhr am Freitag (13.01.2023) verursachte, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein: Parkplatzrempler

Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter einen auf dem Ikea-Parkplatz abgestellten VW an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Ohne sich um den 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher fort. Wem ist der Unfallfahrer, der den braunen Passat zwischen 15.00 Uhr und 17:00 Uhr am Samstag beschädigte, aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Unfallfahrer flüchtet

Am vergangen Freitag (13.01.2023) stellte der Besitzer seinen schwarzen-C-Klasse Mercedes, um 14:00 Uhr, am rechten Fahrbahnrand in der „Hohe Straße“ ab. Als er gegen 18:45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er einen rund 8.000 Euro teuren Schaden an der linken Fahrzeugseite. Offenbar war ein Unbekannter in dem Parkzeitraum gegen den C 200 gefahren und geflüchtet. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang einen Klein-Lkw oder ein Nutzfahrzeug, welches an der hinteren Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. Hinweise, zu dem bisher unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Richtigen Riecher

Den richtigen Riecher hatten Wetzlarer Polizisten am Mittwoch (11.01.2023). Im Rahmen von Ermittlungen waren sie im Wohnblock in der Silhöfer Aue unterwegs. Im Hausflur nahmen sie Marihuana-Geruch war. Sie klingelten bei der Bewohnerin, die auch umgehend öffnete. Auf Nachfrage, bestätigte sie, soeben einen Joint geraucht zu haben. Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung, die neben rund 8 Gramm Marihuana noch Ecstasy-Tabletten zum Vorschein brachten. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen Drogenbesitz zu.

Wetzlar- Suzuki beschädigt

1.000 Euro wird dir Reparatur an einem weißen Suzuki Swift kosten, die ein Unfallfahrer hinterließ. Der Swift stand am rechten Fahrbahnrand „Am Sturzkopf“ als ein Unbekannter am Freitag (06.01.2023) gegen 17:00 Uhr beim Fahren in die davorliegende Parklücke gegen die linke vordere Stoßstange des Suzukis stieß. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem Unfallzeugen, der den Zusammenstoß beobachtet und gemeldet hat. Sie bittet diesen sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Unfallflucht am Rewe

Einen Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite bemerkte der Besitzer eines blauen Golfs am Samstag (14.01.2023) um 15:30 Uhr. Er hatte seinen VW gegen 14:45 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Westendstraße abgestellt. Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter beim Ein-oder Ausparken gegen den Golf gestoßen. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise zu diesem oder dem Unfallfahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Brandoberndorf: Tresor aufgebrochen

Am Wochenende stiegen Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Hasselborner Straße ein. Sie brachen zunächst ein Fenster auf, rissen den angebrachten Metallverschlag aus der Verankerung und stiegen in das Gebäude ein. Im Inneren machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und stahlen die Tageseinnahmen heraus. Die Polizei beziffert den Schaden mit 7.000 Euro. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 19:20 Uhr am Samstag (14.01.2023) und 08:20 Uhr am Montag (16.01.2023) zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.