Auffahrunfall

Eichenzell. Bei einem Unfall am Montag (16.01.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Eine 50-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 7:30 Uhr die B 27 aus Richtung Rothemann kommend in Fahrtrichtung Bronnzell. In Höhe km 0.450 musste sie ihr Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 18-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf.

Zeugenaufruf

Fulda. Am Montag (16.01.), gegen 20:40 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über einen grauen Opel Vivaro, welcher von Kleinlüder kommend in Richtung Fulda – auf dem Westring – durch eine auffällige Fahrweise auffallen würde. Hierbei soll das Fahrzeug mitunter mehrere Male in den Gegenverkehr geraten sein.

Beamte der Polizeistation Fulda stellten das Fahrzeug zeitnah fest. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht auf Alkohol am Steuer. Bei dem 44-jährigen Mann aus Fulda wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können oder möglicherweise selbst durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich mit der Polizeistation Fulda unter 0661 105-2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

VB

Gegen geparktes Auto gefahren und Unfallflucht begangen

Lauterbach. Am Montag (16.01.), gegen 15 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren Audi A1 auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße „Am Wörth“. Als sie gegen 15:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro und ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Unfall mit Kind auf E-Roller

Lauterbach. Am Montag (16.01.), gegen 15:20 Uhr, fuhr eine 46-jährige Fahrerin aus Lauterbach mit ihrem Citroen von der Karlstraße aus in die Straße „Am Sportfeld“ ein. Als sie sich bereits auf dieser Straße befand, kam nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen von einem linksseitigen Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein zwölfjähriger Junge mit einem E-Roller angefahren und kreuzte den Straßenverlauf. Aus noch unklarer Ursache stieß er dabei seitlich gegen den Citroen. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro.

Diebstahl aus Garage

Bad Hersfeld. Unbekannte verschafften sich am frühen Freitagmorgen (13.01.), gegen 3.20 Uhr, unbefugten Zutritt zu einer Garage in der Rosengasse. Mitsamt zwei Saugrobotern sowie einem Subwoofer im Gesamtwert von circa 250 Euro flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Durch Aufhebeln einer Hauseingangstür versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wigbertstraße zu gelangen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 50 Euro entstand. Der Einbruchsversuch wurde am Montagvormittag (16.01.) bemerkt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Philippsthal. Das vordere amtliche Kennzeichen HEF-MK 25 eines weißen Audi A3 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (13.01.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße „Am Lehngarten“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld. Ein Juwelier in der Straße „Lingsplatz“ wurde am frühen Dienstagmorgen (17.01.), gegen 2.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Diese versuchten ein Schaufenster des Geschäfts einzuschlagen. Die Verglasung hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. In ein Sportheim im Seilweg in Leusel brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (16.01.) ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Holzhütte

Schotten. Das Vorhängeschloss einer Hütte an der L3139 im Bereich der Tennisplätze brachen Unbekannte am Samstag (14.01.) auf. Anschließend entwendeten sie aus der Hütte einen Rüttelstampfer im Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsschilder gestohlen

Schotten. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (16.01.) zwei Durchfahrtsverbotsschilder an der L3291 im Bereich des Parkplatzes Taufstein sowie des Potsdamer Platzes. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Neuhof. Unbekannte stahlen zwischen Freitagmorgen (13.01.) und Montagmittag (16.01.) die amtlichen Kennzeichen FD-LH 2000 von einem schwarzen Golf und FD-FD 102 von einem grauen BMW. Die Autos standen auf einem Pendlerparkplatz an der L 3206 im Bereich des Kreisels Neuhof Süd. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht mit verletzter Radfahrerin in Neuhof

Am Montag, dem 16.01.2023, befuhr gg. 19:15 Uhr eine 64-jährige Frau aus Flieden mit ihrem Pedelec in Flieden die Magloser Straße in Fahrtrichtung Magdlos.

In Höhe eines dortigen Imbisses bzw. einer Eisdiele wurde sie von einem Pkw überholt, der zu früh wieder nach rechts einscherte und dabei das Fahrrad der Fliedenerin streifte. Hierdurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich am Kopf und an beiden Händen und wurde daraufhin in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Durch den Sturz des Pedelec wurde ein geparkter Pkw Mercedes beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Der bisher bekannte Sachschaden an Pedelec und geparktem Pkw beläuft sich auf gesamt ca. 1000,-EUR.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuhof unter der Ruf-Nr. 06655/96880 zu melden.

Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Am Montag (16.01.2023) kam es gegen 08.49 Uhr auf der Landstraße 3071 zwischen Ehringshausen und Schellnhausen zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein 23-jähriger Fahrer aus Schwalmstadt aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr im weiteren Verlauf in den angrenzenden Flutgraben und kippte dort auf die Seite. Die Bergungsmaßnahmen werden vermutlich noch bis zum Vormittag des 17.01.2023 andauern. Der Fahrer des Lkw´s blieb durch das Unfallgeschehen unverletzt. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.