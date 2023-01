Bergstrasse

Bürstadt: Schmuck nach Einbruch in Wohnhaus erbeutet/Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots) – Schmuck haben bislang Unbekannte bei einem Einbruch in ein

Wohnhaus in der Bensheimer Straße am Montag (16.01.) erbeutet. Ersten

Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von Gewalt

durch die Terrassentür ins Innere des Hauses. Bemerkt wurde die Tat von den nach

Hause kommenden Bewohnern gegen 18.40 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) unter

der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Bensheim: Einbruch in Handyladen/Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Bensheim (ots) – Mehrere Smartphones im Wert von insgesamt über 6000 Euro,

erbeuteten Kriminelle am späten Montagabend (16.01.), gegen 23.30 Uhr, beim

Einbruch in einen Telekommunikations – Shop in der Hauptstraße. Die Täter

schlugen zunächst mit einem Stein eine Scheibe der Filiale ein und flüchteten

anschließend mit der Beute vom Tatort.

Zeugen beobachteten drei Verdächtige im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die mit

einem Auto davon rasten. Einer von ihnen trug weiße Nike-Schuhe, dunkle Jeans

und eine schwarze Daunenjacke und hatte einen Bart. Ein weiterer Flüchtiger trug

dunkle Kleidung, Basecap und ist ebenfalls Bartträger. Der Dritte war auch

dunkel gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei

(K 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Einhausen: Brummifahrer in Schlangenlinien auf der A 67 unterwegs

Einhausen (ots) – Weil der Fahrer eines Lastwagens in der Nacht zum Dienstag

(17.01.), gegen 3.30 Uhr, auf der A 67 in Schlangenlinien unterwegs war, hierbei

nach Angaben von Zeugen alle Fahrspuren benötigte und sich kein

Verkehrsteilnehmer mehr traute, an dem Lastwagen vorbeizufahren, wurde die

Autobahnpolizei alarmiert.

Die Beamten stoppten den 35 Jahre alten Brummifahrer aus dem Sauerland

anschließend. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,9 Promille an. Der 35-Jährige

wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen

lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Darmstadt

Darmstadt-Bessungen: Kriminelle versuchen mehrere Autos in Tiefgarage aufzuhebeln / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf gleich mehrere Autos hatten es Kriminelle offenbar in der

Zeit zwischen Samstag (14.1.) und Montag (16.1.) in einer Tiefgarage in der

Einsteinstraße abgesehen. Weil sie mutmaßlich mittels Schraubenzieher

versuchten, die Türen der Fahrzeuge aufzuhebeln, verursachten sie einen Schaden

in Höhe von mehreren Hundert Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten alle

Fahrzeuge dem kriminellen Vorhaben stand und die Täter flüchteten.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen wegen der versuchten besonders

schweren Diebstahlsdelikte aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Arheilgen: Weißer Opel Combo (DA-MH 113) entwendet / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag (15.1.) und Montag (16.1.) haben

Diebe ein auf einem Parkplatz am Thomas-Mann-Platz abgestellten weißen Opel

Combo entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen

DA-MH 113 angebracht. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo ermittelt in

diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle Hinweise zu den Tätern

oder dem Verbleib des Autos entgegen.

Darmstadt: 59-Jähriger ohne festen Wohnsitz im Gesicht verletzt

Darmstadt (ots) – Leichte Verletzungen im Gesicht hat ein 59-Jähriger am Montag

(16.1.) nach einer Begegnung mit mehreren Jugendlichen davongetragen. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand attackierten mindestens vier junge Männer, aus noch

nicht bekannten Gründen, den Obdachlosen gegen 17.45 Uhr in der Arheilger

Straße, unterhalb der Fußgängerbrücke, und beschädigten zudem seine persönlichen

Gegenstände. Danach traten sie die Flucht Richtung Meßplatz an.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat gleich mehrere Verfahren, unter anderem

wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, eingeleitet. Augenzeugen

der Tat oder andere Hinweisgeber, die Aufschluss über den Hergang oder die

Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer

06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler alles Sachdienliche entgegen.

Darmstadt-Kranichstein: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (14.1.) und Montag (16.1.) haben

Einbrecher versucht in einen Kindergarten in der Borsdorffstraße zu gelangen.

Ihre Spuren wurden am Montagmorgen entdeckt und die Polizei verständigt. Nach

ersten Erkenntnissen drückten die ungebetenen Besucher gewaltsam eine Tür auf

und betraten das Gebäude. Ob sie Beute machten, ist abschließend noch nicht

bekannt.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang

stehende sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Einbruch in Telefongeschäft / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – Ein Laden für Mobiltelefone ist am späten Montagabend (16.1.)

in das Visier Krimineller geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften

sich die Täter gegen 22.45 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum und

entwendeten zahlreiche Mobiltelefone im Wert von mehreren Tausend Euro. Im

Rahmen der Tatortaufnahme ergaben sich Hinweise auf die Anzahl der Täter und

eine grobe Beschreibung. Demnach soll es sich um zwei schlanke Männer handeln.

Beide trugen schwarze Jacken, graue Jeanshosen und weiße Schuhe mit „Nike“-Logo.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer

06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Einbruchsversuch scheitert an Fenster / Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Griesheim (ots) – Kriminelle versuchten zwischen Montagmittag (16.1.) und

Dienstagmorgen (17.1.) in ein Einfamilienhaus in der Borngasse zu gelangen. Dazu

hebelten die Täter an einem Fenster des Gebäudes. Den Einbrechern gelang es

nicht, das Fenster zu öffnen, woraufhin sie unerkannt und ohne Beute flüchteten.

Bei dem Einbruchsversuch verursachten die Kriminellen nach bisherigen

Erkenntnissen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden Sie

sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151

/ 969 – 0.

Griesheim: Kupferkabel im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Auf Kupferkabel hatten es Kriminelle zwischen Samstagmittag

(14.1.) und Montagmorgen (16.1.) auf einer Baustelle in der Straße „Im Dürren

Kopf“ abgesehen. Hierzu beschädigten die Diebe zuerst den Bauzaun, entwendeten

anschließend mehrere Hundert Meter Kupferkabel und flüchteten unerkannt. Es

entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Diebesgutes werden vom Kommissariat

42 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 41310 entgegengenommen.

Hähnlein: Werkzeuge und Baumaschinen aus Rohbau entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Alsbach (ots) – Diebe entwendeten zwischen Samstagnachmittag (14.1.) und

Montagmorgen (16.1.) mehrere Werkzeuge und Baumaschinen aus einem Lagerraum in

einer Baustelle in der Donnersbergstraße.

Dazu brachen die Kriminellen gewaltsam eine Metalltür auf und flüchteten

anschließend unbemerkt mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand

ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, Sie

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes haben, melden Sie sich

bitte bei dem Kommissariat 42 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 –

Mühltal / Nieder-Ramstadt: Verfolgungsfahrten und Verkehrsunfall nach Standkontrolle / Ermittlungsverfahren gegen zwei Männer eingeleitet

Mühltal (ots) – Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt führten am Montagabend

(16.1.) Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 426, zwischen Eberstadt und

Nieder-Ramstadt, durch. Im Mittelpunkt der Kontrollen stand die Überprüfung der

Fahrtüchtigkeit von den Verkehrsteilnehmern.

Als die Polizisten gegen 21.45 Uhr einem Auto Anhaltezeichen gaben, um es zu

kontrollieren, missachtete der Autofahrer die Anweisung. Er fuhr auf die

Beerbacher Straße und versuchte so sich der Kontrolle zu entziehen. Die Streife

nahm sofort die Verfolgung des flüchtigen Fahrzeuges auf. Nur wenig später

verlor der Flüchtige die Kontrolle über sein Auto und verunfallte. Durch den

Unfall war der 26-jährige Fahrer zeitweise eingeklemmt und musste durch die

Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er und seine 22-jährige Beifahrerin

verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden durch einen Rettungswagen in

umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein

Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Unfallverursacher war nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Ein weiterer Autofahrer missachtete gegen 23.15 Uhr die Anhaltezeichen der

Beamten. Nachdem die Streife die Verfolgung aufnahm und den Mann schließlich

anhalten konnten, zeigte sich schnell der Grund für seinen Fluchtversuch. Der

Autofahrer war augenscheinlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,69 Promille. Der 52-Jährige musste die Beamten anschließend zur

Blutentnahme begleiten.

Gross-Gerau

Gernsheim: „Blitz for Kids“ – Polizei überwacht Geschwindigkeit auf Schulweg

Im Bereich der Peter-Schöffer-Schule, in der Karlstraße, führten Beamte der Polizeistation Gernsheim am Montagmorgen (16.01.), von 7.30 bis 9.00 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen unter dem Motto „Blitz for Kids“ durch.

Festgestellt wurden von den Ordnungshütern bei der 90-minütigen Kontrolle 11 Geschwindigkeitsverstöße. 56 Fahrzeuge wurden insgesamt gemessen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der statt der erlaubten 40 km/h mit 68 Stundenkilometern unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.

Rüsselsheim-Königstädten: +++Erstmeldung+++ Wohnmobilbrand greift auf zwei Häuser über

Gegen 00:58 Uhr (17.1.) wurde der Brand eines Wohnwagens in der Straße „Im Reis“ gemeldet. Das Feuer griff auf zwei benachbarte Häuser über, die erheblich beschädigt wurden. Des Weiteren wurde ein Wohnmobil und dessen Holzunterstand komplett zerstört. Der Brand konnte zeitnah gelöscht werden. Die Anwohner der Wohnhäuser wurden durch die Feuerwehr betreut, bzw. kamen bei Bekannten unter. Zur Ursache der Brandentstehung und der Höhe des Sachschadens kann bisher keine Aussage getroffen werden. Zum Einsatz kamen die freiwillige Feuerwehr Königstädten und die Berufsfeuerwehr aus Rüsselsheim. Die Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 10 der Polizeidirektion Groß-Gerau.

Odenwaldkreis

Reichelsheim-Beerfurth: Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus „Am Bodenacker“ geriet am Montag (16.01.), in der Zeit zwischen 13.15 und 18.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand durch eine zuvor aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fiel ihnen anschließend Schmuck in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Kleintransporter beschädigt – Zeugen gesucht.

Am 16.01.2023, zwischen 18:00 Uhr und 21:45 Uhr, wurde im Eberbacher Weg in Beerfelden ein geparkter Kleintransporter durch einen andren Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle in Richtung B45/Gammelsbach. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Erbach unter Tel.: 06062-9530 zu melden.