Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am 14.01.2023 gegen 18 Uhr, brach in der Bliesstraße, im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Durch das Feuer gerieten mehrere im Keller gelagerten Gegenstände in Brand. Auch eine Wand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Durch Zeugen wurden mehrere Kinder bzw. Jugendliche beobachtet, die vor dem Haus mit Knallkörpern und Feuer hantiert haben. Ob diese in Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Brand geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Sachbeschädigungen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Zeit vom 13.01., 17 Uhr bis zum 15.01.2023, 12 Uhr,beschmierten Unbekannte mehrere Wände und Fenster des Heinrich-Böll-Gymnasiums (Karolina-Burger-Straße) mit Farbe. Außerdem wurden auf dem Schulgelände mehrere Laternen und ein Verkaufswagen beschädigt.

Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Wer hat am Wochenende verdächtige Personen auf dem Gelände des Heinrich-Böll-Gymnasiums gesehen oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 16.01.2023 kurz vor 6 Uhr missachtete an der Kreuzung Mundenheimer Straße/Von-Weber-Straße ein 34-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 45-jährigen Fahrradfahrers. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich am Sprunggelenk. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Autofahrer bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/B9 (ots) – Am Montagmorgen 16.01.2023 gegen 06:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 9 (B9) in Höhe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Zwischen der Auffahrt und der Abfahrt zur Bundesautobahn 6 (BAB6) stießen zwei Autos zusammen. Das Auto eines 37-jährigen geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Der 37-Jährige wurde hierdurch verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Ablauf des Unfalls machten, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu

Autofahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 16.01.2023 gegen 20 Uhr, wurde eine 75-jährige Autofahrerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr an der Kreuzung Leininger Straße/Maudacher Straße auf das vor ihm fahrende Auto der 75-Jährigen auf. Durch den Unfall entstand ein Schaden von Höhe von rund 15.000 Euro.

Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am 16.01.2023 gegen 17:15 Uhr, stürzte eine 16-jährige Rollerfahrerin in der Frankenthaler Straße. Die Fahrerin stürzte beim Überfahren der Straßenbahnschienen und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Autos beschädigt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag 16.01.2023 gegen 1:30 Uhr, schlug ein Unbekannter bei sieben Autos Scheiben ein. Die Autos waren zu der bei einem Autohändler in der Mannheimer Straße 190 abgestellt. Der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Vorsicht vor Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 16.01.2023 gegen 10 Uhr, wurde ein 79-Jähriger in einem Krankenhaus in der Bremserstraße von einem Unbekannten angesprochen. Der Unbekannte fragte den 79-Jährigen, ob dieser ihm Geld wechseln könne. Während der Senior im Münzfach nach Wechselgeld suchte, stahl der Unbekannte ihm Geldscheine im Wert von 100 Euro aus dem Scheinfach. Als der 79-Jährige den Diebstahl merkte, war der Täter schon weg.

Er wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,75 m groß, kräftige Statur, ca. 30-40 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem grauen Anorak.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Beachte Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdieben zu schützen:

-Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. -Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. -Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. -Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de. Unsere Präventionsexperten informieren unter Tel: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Betrug per SMS

Ludwigshafen (ots) – Am Montag wurden der Polizei Ludwigshafen 2 Fälle von Betrug per SMS gemeldet. Am Vormittag erhielt eine 47-jährige Ludwigshafenerin eine SMS, vermeintlich von ihrem Sohn. Die Frau wurde, unter dem Vorwand, dass der Sohn Geld für offene Rechnungen benötige, aufgefordert 2.000 Euro auf ein Konto zu überweisen. Dies veranlasste die 47-Jährige auch. Erst danach fiel der Betrug auf.

Am Montagmittag erhielt eine 73-Jährige aus der Verbandsgemeinde Rheinauen ebenfalls eine SMS von einer angeblichen Tochter. Der Betrug fiel jedoch auf, bevor es zu einem Schaden kommen konnte.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Präventionsexperten der Polizei beraten zum Thema Betrug am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Täglich werden der Polizei Fälle von Betrug am Telefon geschildert. Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Fast immer zielen die Betrugsmaschen des „Enkeltricks“, des sogenannten „Schockanrufes“ oder des „falschen Polizeibeamten“ auf Senioren ab.

Wissen Sie, wie Sie sich bei solchen Telefonbetrügern richtig verhalten sollen? Unsere Präventionsexperten beraten Sie gerne, wie Sie sich noch besser vor diesen fiesen Betrugsmaschen schützen können.

Am Dienstag, 24.01.2023 um 14 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Ruchheim, Fußgönheimer Straße 13, 67071 Ludwigshafen.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Evangelischen Krankenpflegeverein Ruchheim. Die Mindestteilnehmendenzahl liegt bei 8 Personen. Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Freitag 20.01.2023 unter Telefon: 06237 590368 oder E-Mail an stadtbibliothek.ruchheim@ludwigshafen.de.

Der Eintritt ist frei.

Unsere Präventionsexperten beraten Sie auch gerne telefonisch zum Thema Betrug am Telefon. Unter der Telefonnummer 0621 963-1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 08-16 Uhr sowie Freitags von 08-12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren.