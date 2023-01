Scheibe zersplittert auf Autobahn

A 61/Bingen am Rhein (ots) – Mit einem ordentlichen Schrecken, aber zum Glück ohne Verletzungen, kamen zwei 24- und 25-jährige Insassen eines PKW davon, in dessen Windschutzscheibe heute Morgen ein unbekannter Gegenstand einschlug. Dabei befuhren die beiden heute am 17.01.2023 gegen 08:25 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz, als sie kurz vor dem Parkplatz „Trollmühle“ einen Schlag auf der Windschutzscheibe bemerkten.

Dort hatte ein bisher unbekannter Gegenstand auf der Fahrerseite die Windschutzscheibe fast durchschlagen. Der 25-jährige Fahrer bekam einige Glassplitter ab, blieb aber unverletzt. Er konnte den Wagen auf dem Parkplatz „Trollmühle“ stoppen und die Polizei verständigen.

Die Polizei leitete zunächst unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass möglicherweise Steinewerfer den Schaden verursacht haben könnten. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne, dass verdächtige Personen festgestellt wurden.

Da zur Ereigniszeit hohes Verkehrsaufkommen herrschte ist derzeit auch nicht ausgeschlossen, dass etwa ein aufgewirbelter Stein oder eine Eisplatte, die von einem LKW heruntergefallen ist, den Schaden verursacht haben könnte. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet daher mögliche Zeugenhinweise unter Tel: 06701-9190.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Mainz

Telefonbetrüger festgenommen

Mainz/Bayern (ots) – Am 06.01.2023 kam es in den Stadtteilen Finthen und Hechtsheim zu Betrugsdelikten zum Nachteil einer 75-jährigen und einer 77-jährigen Mainzerin. Die bis dahin unbekannten Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und erbeuteten mit einer bekannten Betrugsmasche neben Schmuck und Bargeld, auch die Bankkarten der Geschädigten. Mit einer der Bankkarte buchten die Täter im Nachhinein noch einen mittleren 3-stelligen Betrag an einem Geldautomaten in Mainz ab, danach verlor sich zunächst die Spur der Betrüger.

6 Tage nach Tatbegehung, am Donnerstag 12.01.2023, fiel bei einer Routinekontrolle der Bayrischen Grenzpolizei ein Mietwagen auf. Gegen 12:00 Uhr kontrollierten die Bayrischen Polizeibeamten auf der Autobahn, kurz vor dem Grenzübergang nach Österreich einen Pkw, der mit zwei 22-jährigen Männern aus Baden-Württemberg besetzt war.

Während der Kontrolle konnten Beweismittel aufgefunden werden, die bei der Tat in Mainz-Finthen erlangt worden waren. Nach gemeinsamen Ermittlungen der Bayrischen Polizei, der Mainzer Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Mainz, konnte letztlich der 22-jährige Beifahrer mit den Taten in Mainz in Verbindung gebracht werden. Gegen den 22-jährigen Fahrer liegen derzeit keine belastenden Indizien vor.

Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde beim Amtsgericht in Mainz ein Haftbefehl gegen den 22-jährigen beantragt, der durch den Ermittlungsrichter erlassen wurde und durch das zuständige Amtsgericht in Bayern dem 22-Jährigen eröffnet wurde. Der junge Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen werden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz, von der Mainzer Kriminalpolizei geführt.