89-Jähriger gestorben – Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags

Frankenthal (ots) – Am Montag 16.01.2023 wurde kurz vor 13 Uhr ein 89-Jähriger tot in seiner Wohnung in Frankenthal/Pfalz aufgefunden. Die alarmierten Polizeikräfte konnten bei dem Verstorbenen Verletzungen feststellen, weshalb Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen haben.

Der Tatverdacht richtet sich gegen die in derselben Wohnung lebende 83-jährige Ehefrau des Verstorbenen. Das mögliche Motiv, die Hintergründe und Umstände der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Zur Feststellung der Todesursache wird der Verstorbene am Mittwoch 18.01.2023 obduziert.

Einbruch in PKW

Frankenthal (ots) – Zwischen dem 11.1.2023, 16:00 Uhr und dem 16.01.2023, 09:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem Renault, der im Heidelberger Ring abgeschlossen abgestellt war, diverse Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 EUR.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren.

Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Achten sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf Personen in ihrem Umkreis, die sie gegebenenfalls beobachten. Lassen sie insbesondere keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Kennzeichen entwendet

Frankenthal (ots) – Zwischen dem 15.01.2023, 19:00 Uhr und 16.01.2023, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Akazienweg in 67227 Frankenthal an fünf Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller die hinteren Kennzeichen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täterschaft dauern aktuell an. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren 3-stelligen Wert.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.