Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Eine 47-jährige Fahrerin eines PKW befuhr am 16.01.2023 gegen 17:20 Uhr die Landauer Straße aus Speyer kommend in Fahrtrichtung Römerberg. Beim Linksabbiegen auf die B39 in Fahrtrichtung Hockenheim kollidierte sie mit einem von Römerberg kommenden PKW einer 33-jährigen Fahrzeugführerin.

Beide Unfallbeteiligte klagten über Schmerzen und wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Speyer (ots) – Auf eine zu einem Parkplatz in der Karmeliterstraße hin gelegenen Hauswand sprühten unbekannte Täter bereits in der vergangenen Woche den Schriftzug „Wantze“. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Tel. 06232-1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Sachbeschädigung an Schule

Speyer (ots) – Im Schulhofbereich der Woogbachschule im Rainer-Maria-Rilke-Weg beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Montag, den 15.01.2023, auf Dienstagmorgen, den 16.01.2023, eine Aufbewahrungskiste und rissen mehrere Türschilder von der Wand.

Der Sachschaden liegt bei ca. 200 Euro. Die Polizei bittet potentielle Augenzeugen darum, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.