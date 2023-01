Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Explosionen in Haßloch – 1. Nachtragsmeldung

Haßloch (ots) – Am 16.01.2023, gegen 4 Uhr, wurden der Polizei Explosionen in Haßloch gemeldet. Nach den ersten Ermittlungen kam es in der Wehlachstraße zu einer Explosion oder mehreren Explosionen im Flur eines Mehrfamilienhauses. Ein 36-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Wehlachstraße wurde dadurch verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Aus der Lindenstraße haben Zeugen ebenfalls Knallgeräusche gemeldet. Ein geparktes Auto geriet in Brand und auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße brach Feuer aus.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Neustadt haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach den Ergebnissen der ersten Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 34-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizeikräfte am 16.01.2023 vier Objekte. Hierbei konnten keine zur Überführung des Beschuldigten geeignete Beweismittel aufgefunden werden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, insbesondere zum Motiv und den Umständen der Tat, dauern weiter an.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe zur Tataufklärung:

Wer kann Hinweise zu den Explosionen und den Bränden geben?

Wer hat am frühen Montagmorgen (16.01.2023), zwischen 3 Uhr und 4 Uhr, in der Wehlachstraße oder der Lindenstraße etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte oder hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt 06321 854-0 oder per E-Mail: kineustadt@polizei.rlp.de

Grünstadt: Einbrecher in der Fußgängerzone unterwegs

Grünstadt (ots) – Von Montag, 16.01.23, auf Dienstag, 17.01.23, wurden zwei Geschäfte in der Fußgängerzone von Einbrechern angegangen: Bei einem Friseursalon ging der Einbruch nicht über das Versuchsstadium hinaus. Offenbar gelang es dem/den Täter/n nicht, eine Tür aufzuhebeln. Der Sachschaden beträgt hier etwa 500 Euro. In ein Reisebüro konnten der/die unbekannte/n Täter durch Aufhebeln einer Tür eindringen. Entwendet wurde ein geringer Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 350 Euro. Hinweise zu den Taten und der Täterschaft nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Grünstadt: Einbruch in Geschäftsräume

Grünstadt (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, 15.01.2023, durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in Geschäftsräume eines Sanitätshauses am Luitpoldplatz. Im Inneren wurden Bewegungssensoren abgeklebt und die Hauptsicherung ausgeschaltet. Entwendet wurde Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise zur Tat und Täterschaft werden bei der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

Grünstadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Grünstadt (ots) – Am Montag, 16.01.2023 gegen 12:30 Uhr wurde ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf mehrere Stoffgruppen. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Freinsheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Freinsheim (ots) – Am 15.01.2022 gegen 09:30 Uhr konnte in der Gewerbestraße in Freinsheim die Fahrerin eines Nissan Note einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor hatte sie die Anhaltesignale der Polizeistreife nicht beachtet. Während der Kontrolle der 65-Jährigen konnten die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Weisenheim am Berg: Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Weisenheim am Berg (ots) – Am 15.01.2022 gegen 18:30 Uhr wurde eine aggressive Person gemeldet, die sich im Ausschankraum eines Winzerbetriebes in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg befand. Der 53-Jährige hatte zuvor von der Verantwortlichen des Winzerbetriebes ein mündliches Hausverbot ausgesprochen bekommen. Diesem kam er zuerst widerwillig nach, kehrte dann aber kurze Zeit später wieder zurück. Der Mann war augenscheinlich sehr stark alkoholisiert, wollte aber keinen freiwilligen Atemalkoholtest machen. Verletzt wurde niemand. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort beleidigte und bedrohte er schließlich noch die eingesetzten Polizeibeamten auf übelste Weise. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Beleidung und Hausfriedensbruches ermittelt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):