Wohnungsbrand mit Menschenrettung (siehe Foto)

Speyer (PE) – Am Montagmorgen 16.01.2023 kam es in der Speyerer Altstadt zu einem Brand in einem Wohngebäude. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang dichter schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern. Während sich ein Bewohner zu diesem Zeitpunkt bereits selbst in Sicherheit gebracht hatte, befanden sich noch 2 weitere Menschen im Objekt. Eine Frau machte an einem Fenster um Hilfe rufend auf sich aufmerksam und wurde über eine Steckleiter durch die Feuerwehr aus dem 1. OG gerettet.

Eine zweite Frau konnte durch einen weiteren Trupp unter Atemschutz gefunden und ins Freie gebracht werden. Alle Bewohner wurden dem Rettungsdienst vorgestellt.

Eine der geretteten Personen musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus, die andere Bewohnerin wurde durch die Schnelleinsatzgruppe-Sanität des Katastrophenschutzes für die Dauer des Einsatzes betreut.

Auch die Brandstelle konnte schnell lokalisiert und das Feuer gelöscht werden, was größere Sachschäden verhinderte. Durch eine Überdrückbelüftung wurde das Objekt wieder rauchfrei gemacht. Für die Dauer des Einsatzes musste die Große Himmelsgasse voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Feuerwehr und Katastrophenschutz waren mit 32 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Dazu kamen noch Polizei, Kommunaler Vollzugsdienst, Rettungsdienst und die Stadtwerke.

Quelle: Brand- und Katastrophenschutz Speyer

Fahranfänger mit auffälliger Fahrweise, Geschädigte gesucht

Speyer (ots) – Am Sonntag 15.01.2023 gegen 17:20 Uhr stellte eine Zeugin in der Bismarckstraße einen PKW mit einer potentiell gefährdenden Fahrweise fest. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der graue Opel Vectra mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit und dadurch quietschenden Reifen um Kurven im Wohngebiet.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten einen tatverdächtigen 18-Jährigen als Fahrzeugführer fest und stellten dessen Fahrzeugschlüssel zunächst sicher, um eine Weiterfahrt des uneinsichtigen Heranwachsenden zu unterbinden. Bislang sind keine Personen bekannt, die der 18-Jährige durch sein Fahrverhalten konkret gefährdet hat. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Wer kann Angaben zur Fahrweise des grauen Opel Vectra B (Baujahr 1995 bis 2002) mit Speyerer Kennzeichen machen? Wessen Person oder Sachwerte wurden durch die Fahrweise des grauen Opel gefährdet? Die Polizei bittet potentielle Geschädigte und Augenzeugen darum, sich bei der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Eine 50-jährige Fahrzeugführerin befuhr am 13.01.2023 gegen 14:30 Uhr mit ihrem PKW die Wormser Landstraße aus Richtung der Bahnhofstraße in Richtung Schifferstadter Straße. Zeitgleich war ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad ebenfalls die Wormser Landstraße in entgegengesetzter Richtung auf dem dort befindlichen Fahrradweg unterwegs. Auf Höhe der Einmündung mit der Auestraße mussten beide Unfallbeteiligte aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten.

Beide Lichtzeichenanlagen zeigte gleichzeitig wieder grün. Der Radfahrer wollte anschließend den Einmündungsbereich auf dem Fahrradweg überqueren. Die 50-Jährige bog in diesem Moment nach rechts in die Auestraße ab und übersah dabei den entgegenkommenden Radfahrer auf dem Fahrradweg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten.

Der Radfahrer verletzt sich leicht am rechten Oberschenkel.

Brand in Wohnung

Speyer (ots) – Am Montag 16.01.2023 gegen 08:50 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Haus in der Straße Bauhof gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache brach in einer Wohnung ein Feuer aus. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurden 2 Personen durch Rauch leicht verletzt.

Das Feuer brach ersten Ermittlungen zu Folge im Badezimmer einer Wohnung aus. Durch Rauchgasentwicklung wurden 2 Frauen im Alter von 51 und 68 Jahren leicht verletzt. Es entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Ein 65-jähriger Bewohner schlug während der Löscharbeiten einer Feuerwehrkraft auf den Arm. Da der Mann sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde der kommunale Vollzugsdienst der Stadt Speyer hinzugerufen und der Bewohner an diesen übergeben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

Präventionsmaßnahmen gegen Fahrraddiebstahl

Speyer (ots) – Die Polizei Speyer führte in der vergangenen Woche mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Fahrradkontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei wurden insgesamt 47 Fahrräder überprüft. Es wurden 3 hochwertige E-Bikes präventiv sichergestellt, bei denen die Eigentumsverhältnisse unklar waren. Die Beamten stellten zudem zwei Fahrräder sicher. Eins davon war am 14.05.2022 in Schifferstadt entwendet worden.

Das andere Rad wurde am 06.01.2022 in Speyer als gestohlen gemeldet.

Die Polizisten überprüfen bei solchen Aktionen nicht nur die Eigentumsverhältnisse des Fahrrades, sondern sie geben auch den Fahrradfahrenden den einen oder anderen Tipp, wie man sein Fahrrad vor Diebstahl zu schützen kann. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser.

Diese sollten groß genug sein, um das Rad an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel an einem Fahrradständer oder Laternenpfahl.

Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material, zum Beispiel durchgehärtetem Spezialstahl. Mehr Infos finden Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Speyer (ots) – Am 15.01.2023 gegen 23:20 Uhr wurde ein bislang unbekannter Täter beobachtet, wie er aus einem Geschäft in der Roßmarktstraße rannte, auf ein helles Herrenmountainbike stieg und sehr zügig Richtung Ludwigsstraße flüchtete. Am Geschäft konnten dann frische Hebelspuren festgestellt werden. Der Tatverdächtige entwende aus einer Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Täterbeschreibung:

ca. 170-175 cm groß, schlanke Statur mit auffallend dünnen Beinen, dunkle Hosen, dunkle Schuhe, rot/orange Steppjacke mit gleichfarbige Kapuze, schwarzer Rucksack und Mund-Nasen-Bedeckung (Corona Maske). Der Mann führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Trotz umgehender Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich des Tatortes etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.