Von Hundehalter beleidigt und bedroht

Sankt Martin (ots) – Weil er mit seinem Fahrzeug auf dem Feldweg/Weinlehrpfad von Edenkoben kommend in Fahrtrichtung Kropsburg unterwegs war, wurde ein 33-jähriger Autofahrer am Sonntag 15.01.2023 gegen 17.40 Uhr von einem Hundehalter beleidigt und bedroht. Zunächst wurde dem Mann ein Stein auf die Windschutzscheibe geworfen.

Im Anschluss wurde er mit verbalen Kraftausdrücken beleidigt und aufgefordert, aus seinem Auto zu steigen, damit er ihn verprügeln kann. Der 33-Jährige ignorierte diese Verhaltensweise und verständigte die Polizei.

Währenddessen schlug der Unbekannte mehrmals mit Händen und Ellenbogen gegen die Seitenscheibe des Fahrzeugs. Der Unbekannte konnte zwischenzeitlich ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

11 Autofahrer beim Telefonieren erwischt

Edenkoben (ots) – Am Freitagmorgen 13.01.2023 zwischen 09-12 Uhr wurde auf der K6 ein Hauptaugenmerk auf die Handynutzung beim Autofahren gelegt. Innerhalb 3 Stunden wurden 11 Autofahrer erwischt, die während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten. Sie erhalten einen Bußgeldbescheid von 100 Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Die Polizei warnt: Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück, wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.

Bei regennasser Fahrbahn mit dem Zweirad gestürzt

Ranschbach (ots) – Am Sonntag 15.01.2023 stürzte gegen 15:30 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad, als er die L 508 von Ranschbach in Richtung Leinsweiler befuhr. Bei regennasser Fahrbahn kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Am Unfallort klagte der junge Mann über Schmerzen am Knie, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Abfahrtskontrolle

A65/Edesheim (ots) – Bei einer Abfahrtskontrolle am Sonntag 15.01.2023 um 21 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Pfälzer Weinstraße West konnte ein 64-jähriger Kraftfahrer angetroffen werden, der 2,37 Promille intus hatte und um 22 Uhr nach Ende des Sonntagfahrverbots auf Tour gehen wollte.

Sein Fahrzeugschlüssel, die Fahrerlaubnis sowie die Ladepapiere wurden bis zur vollständigen Nüchternheit sichergestellt.