Mann zeigt sein Geschlechtsteil im Parkhaus

Mainz (ots) – Am späten Freitag 13.01.2023 gegen 17 Uhr, kam es in der Tiefgarage „Theater“ in der Mainzer Innenstadt zu einer exhibitionistischen Handlung. Einer Frau, welche ihr Auto in der Tiefgarage unter dem Theater geparkt hatte, fiel ein Mann auf, als sie ihr Ticket an einem Kassenautomaten zahlte. Der Mann ging in diesem Moment an ihr vorbei und verschwand zunächst.

Als sie kurz darauf zu ihrem Auto ging, sah sie den Mann hinter einer Säule stehen. Er hatte in diesem Moment seine Hose heruntergelassen, hielt sein Glied in einer Hand und führte eindeutige Bewegungen aus. Die Frau flüchtete daraufhin zu ihrem Auto, verließ das Parkhaus und verständigte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Der Täter wird als ca. 25 bis 30 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Er hatte dunkle Haare, trug dunkle Kleidung und führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Exhibitionistische Handlungen stellen Straftaten gem. § 183 nach dem Strafgesetzbuch dar und können mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Jugendliche beschädigen Mietfahrräder

Mainz (ots) – Am Wochenende haben Jugendliche in Weisenau Mainzer Mietfahrräder aus einer Station herausgebrochen und sind mit diesen Fahrrädern umhergefahren. Zeugen haben am Samstagabend gegen 21:45 Uhr beobachten können, wie sich vermutlich 6 Jugendliche an einer Station in der Friedrich-Ebert-Straße in Weisenau zu schaffen machten. Kurz danach brachen die jungen Männer Fahrräder aus den Halterungen und fuhren mit den Rädern umher.

Durch die Polizei konnten 4 Personen angehalten und kontrolliert werden. Es handelte sich um 15-18 Jahre alte Jugendliche aus Weisenau und der Berliner Siedlung. Gegen sie wurden nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sowohl die Station als auch

die Fahrräder wurden erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wurde auf einen

hohen 4-stelligen Betrag beziffert.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Mainz (ots) – Mit fast 2 Promille hat ein 22-jähriger Autofahrer am frühen Samstag 14.01.2023 einen Verkehrsunfall verursacht. Er befuhr gegen 05 Uhr die Wormser Straße in Weisenau in Richtung Autobahn. In Höhe der Ortsmitte Weisenau verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen zwei geparkte Motorräder und einen weiteren PKW.

Der Fahrer erlitt keine Verletzungen. Ein Alkoholtest erbrachte fast 2 Promille Atemalkoholgehalt. Die Feuerwehr musste zum Reinigen der Straße verständigt werden. Der PKW wurde abgeschleppt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit und Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet.

Kreis Mainz-Bingen

Autobahntunnel nach Brandmeldung gesperrt

Heidesheim (ots) – Heute gegen 19:09 Uhr wurde die Autobahnpolizei Heidesheim über eine Auslösung der Brandmeldeanlage im Hechtsheimer Autobahntunnel informiert. Wegen des automatischen Schließens der Schranken an den Tunnelzufahrten kam es in der Folge zu einem starken Rückstau in beiden Fahrtrichtungen.

Nach Abklärung des Tunnelgebäudes durch die Feuerwehr konnte der Tunnel gegen 20:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Vermutlich wurde die Brandmeldeanlage durch Wasserdampf ausgelöst, der bei Fahrbahnreinigungsarbeiten entstand.

In der Folge kam es noch zu zwei weiteren Polizeieinsätzen, da zwei Fahrzeuge nach Auflösung des Staus wegen technischer Probleme nicht mehr weiterfahren konnten.

Mit über 1,6 Promille und in Schlangenlinien über die Autobahn

A 61/Gensingen (ots) – Bei einem 46-jährigen PKW-Fahrer stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 15.1.2023 gegen 20:47 Uhr deutlichen Alkoholeinfluss fest. Anderen Verkehrsteilnehmern war das Fahrzeug auf der A 61 in Höhe Gensingen aufgefallen, weil es in Schlangenlinien geführt wurde.

Die Beamten konnten den PKW dann am Anschluss Bingen-Mitte überprüfen. Der 46-jährige Fahrer hatte deutlich zu tief ins Glas geschaut. Ein Atemalkoholtest ergab ca. 1,62 Promille. Die Weiterfahrt war natürlich direkt beendet.

Der 46-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihm drohen nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und ein Verlust der Fahrerlaubnis. Sein PKW wurde von einem Verwandten abgeholt.

Unter Drogeneinfluss mit Kleintransporter unterwegs

A 60/Bingen (ots) – Bei einem 24-jährigen Fahrer eines Kleintransporters, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 15.1.2023 gegen 16:10 Uhr am Mitfahrerparkplatz Bingen-Ost überprüfte, stellten die Beamten Drogeneinfluss fest.

Bei dem sichtlich nervösen jungen Mann, der einräumte, vor einigen Tagen einen Joint geraucht zu haben, verlief auch ein Vortest positiv. Er musste daraufhin mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot und eine Strafanzeige.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Zeugenaufruf wegen einer Ölspur auf der A60 in FR Bingen

PASt Heidesheim (ots) – Am Montag 16.01.2023 wurde gegen 10.30 Uhr im Bereich der A60 in Höhe der Anschlussstelle Weisenau in Fahrtrichtung Bingen eine größere Ölspur gemeldet. Die Ölspur erstreckte sich über mehrere hundert Meter bis zur Abfahrt Lerchenberg. Von dort führte sie von der Autobahn über die Koblenzer Straße bis zum Einmündungsbereich Am Leichborn im Ortsteil Mainz-Bretzenheim.

Ein Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort und konnte auch während einer Nahbereichsfahndung nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Heidesheim,

Tel.: 06132 950-0 oder Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de.

Unfallflucht in Niederheimbach

Bingen (ots) – Am 14.01.2023 zwischen 15-17:15 Uhr kommt es in der Straße ‚Heimbachtal‘ in Höhe der Hausnummer 98 in Niederheimbach zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 55-Jährigen Fahrzeughalters. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der unbekannte Unfallverursacher mit einem schwarzen Mercedes die Straße ‚Heimbachtal‘ in Niederheimbach in Fahrtrichtung Oberheimbach.

Auf Grund von zu geringem Sicherheitsabstand touchierte der Verursacher mit seinem Fahrzeug den Seat des 55-jährigen Niederheimbachers, welcher am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgeparkt war. Hierbei wird der Außenspiegel des Seat abgefahren. Anschließend flüchtet der Verursacher von der Unfallstelle.

Gesucht wird ein schwarzer Mercedes-Benz der Modellreihe A- oder B-Klasse. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter 06721 905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betäubungsmittelfund

Trechtingshausen (ots) – In der Nacht vom 13.01.23 auf den 14.01.23 kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Bingen gegen 01 Uhr auf der B9 bei Trechtingshausen einen mit zwei Personen besetzten Motorroller. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Motorroller eigentlich um ein Mofa 25km/h handelt, welches allerdings entdrosselt wurde.

Der 16-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Während der Kontrollmaßnahme versuchte der 17-jährige Sozius unbemerkt einen Tabakbeutel zu entsorgen, in dem die Beamten neben Tabak auch Haschisch auffinden konnten.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Kennzeichen des Motorrollers, sowie das Betäubungsmittel sichergestellt. Der Fahrer wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Sozius wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.