Frankfurt: Polizei informiert über Verkehrsbeeinträchtigungen und ermöglicht Buslinienverkehr trotz Sperrung

Frankfurt (ots) – (hol) Im Zusammenhang mit den geplanten polizeilichen

Einsatzmaßnahmen anlässlich der Räumung des Fechenheimer Waldes weist die

Polizei Frankfurt am Main bereits jetzt auf die daraus resultierenden und zu

erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen hin. In enger Zusammenarbeit mit der

Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) wird der Buslinienverkehr auch im

gesperrten Bereich aufrechterhalten.

Im gesamten Bereich um das betroffene Teilstück des Fechenheimer Waldes wird es

zu zeitweisen Verkehrssperrungen kommen. Mit Beginn des Polizeieinsatzes wird

daher empfohlen, den ausgewiesenen Bereich weiträumig zu umfahren. Entsprechende

Rundfunkwarnmeldungen werden zu gegebener Zeit regelmäßig ausgestrahlt.

Sperrungen des Bus- und Bahnverkehrs sind zunächst nicht vorgesehen.

Insbesondere die Durchfahrt der auf der Borsigallee verkehrenden und damit

unmittelbar betroffenen Buslinien 41 und 44 wird durch die Polizei, in enger

Abstimmung mit der VGF, sichergestellt. Trotzdem muss mit deutlichen

Verzögerungen, auch im Buslinienverkehr gerechnet werden. Die Polizei ist

bestrebt, diese so kurz und gering wie möglich zu halten.

Die U-Bahn der Linie 7 wird wie gewohnt zur Verfügung stehen und auch die

Endhaltestelle „Enkheim“ anfahren.

Frankfurt-Höchst: Einbrecher-Quartett beim Schuleinbruch festgenommen

Frankfurt (ots) – (lo) Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am

Sonntagabend (15. Januar 2023) vier Tatverdächtige eines Schuleinbruches in

Tatortnähe festnehmen können – einen 16-jährigen, einen 15-jährigen und zwei

14-jährige Jungen. Gegen 17.35 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, in dem

ein 27-jähriger Zeuge mutmaßliche Einbrecher in einem Schulgebäude meldete.

Nachdem die Polizei, dass Objekt umstellte, stellten die eingesetzten

Polizeikräfte ein eingeschlagenes Fenster fest, welches aller Voraussicht nach

den Tätern als Zugang zum Gebäude gedient haben könnte. Die Polizei nahm im

Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vier Einbrecher im Alter von 13 bis 16 Jahren

fest, denen im Vorfeld die Flucht in den benachbarten Kleingartenverein gelang.

Ein Täter blieb flüchtig und konnte nicht mehr festgestellt werden. Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatgeschehen und / oder den Tätern werden

gebeten sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11700

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub von Geldbörse

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Abend (15. Januar 2023) stahlen in der

Taunusstraße zwei bislang unbekannte Männer einem 65-jährigen Mann dessen

Brieftasche. Gegen 20.50 Uhr bemerkte der 65-Jährige, wie einer der beiden

Langfinger vergeblich versuchte, an seinen Geldbeutel zu gelangen. Dies

unterband der 65-Jährige, woraufhin beide Täter gemeinsam den Geschädigten

versuchten, zu Boden zu drücken. Hierbei kam es zu einem Schlagabtausch zwischen

dem 65-Jährigen und den Tätern. Im Eifer des Gefechts riss die Hose des

65-Jährigen. Diesen Umstand nutzten die Kriminellen, schnappten sich das

Portemonnaie und flüchteten in Richtung Elbestraße.

Täterbeschreibung:

Täter: Männlich, 180cm – 190 cm groß, 20-25 Jahre alt, dünne Statur,

nordafrikanisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem

weißen Kapuzenoberteil mit Punkten.

Täter: Männlich, 180 cm groß, 25 Jahre alt, dünne Statur, nordafrikanisches

Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer Jogginghose

und weißen Schuhen.



Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten sich bei der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10400 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Fechenheim: Autos beschmiert

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag

(15. Januar 2023) im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 06:45 Uhr zwei Fahrzeuge in

Frankfurt-Fechenheim mit Graffiti beschmiert. Als sich die Tat ereignete,

standen die Fahrzeuge Am Roten Graben an der dortigen Försterei.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat und / oder den Tätern machen

können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 069 / 755-53111 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Beamte beobachten Fahrraddieb und lassen Handschellen klicken

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und

Ermittlungseinheit (REE) haben am Sonntagnachmittag im Bahnhofsviertel einen

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Der 41-jährige Beschuldigte machte sich gegen 11:40 Uhr mit einer Zange an einem

Kabelschloss eines im Bereich der Moselstraße / Kaiserstraße gesicherten Rades

zu schaffen. Zu seinem Pech geschah die Tat vor den Augen dort befindlicher

Polizeibeamter, welche den Mann umgehend festnahmen. Das Tatwerkzeug fanden sie

kurz darauf in dessen Hosentasche und stellten es als Beweismittel sicher.

Ebenso wurde das weißblaue Rad der Marke „Pure Cycles“ sowie das zugehörige

Fahrradschloss sichergestellt.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen musste der 41-Jährige die Beamten auf

ein Revier begleiten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls von Fahrrad eingeleitet.

Der Eigentümer des Rades wird gebeten sich mit Eigentumsnachweis beim 4. Revier

(069 / 755-10400) zu melden.

Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch

Frankfurt am Main (ots) – Am Bahnhof Niederrad konnte eine Streife der

Bundespolizei am Sonntagmittag einen 32-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen,

der versucht hatte einen am Bahnsteig stehenden Süßwarenautomaten aufzubrechen.

Gegen 15 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung

ein, dass Reisende einen Mann beobachtet hätten, der am Bahnhof Niederrad

versucht die Tür eines Süßwarenautomaten aufzuhebeln. Als eine Streife am

Bahnhof eintraf, konnte der Mann noch am Bahnsteig gestellt und festgenommen

werden. Eine Überprüfung des Automaten ergab, dass er versucht hatte die

Automatentür aufzubrechen, um so an den Inhalt zu gelangen. Als ihm dies jedoch

misslang, wollte er den Bahnhof verlassen. Die Höhe des am Automaten

entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Nach Feststellung seiner

Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des versuchten

besonders schweren Falls des Diebstahls wurde er wieder entlassen.

Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei haben im Frankfurter

Hauptbahnhof gleich zwei Haftbefehle vollstreckt, als ihnen am Samstagabend ein

44-jähriger Mann ins Netz ging. Bei einer Routinekontrolle wurde festgestellt,

dass der wohnsitzlose Mann von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht

wird. Der Mann wurde verhaftet, zur Wache gebracht und von dort in die

Justizvollzugsanstalt Darmstadt überstellt.

Mittels Haftbefehl gesuchter Mann leistet Widerstand gegen Bundespolizisten – ein Beamter leicht verletzt

Frankfurt/Main (ots)

Am Sonntag verhafteten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen mittels Haftbefehl gesuchten 24-Jährigen. Als er in die Gewahrsamszelle eingeschlossen werden sollte, leistete der eritreische Staatsangehörige Widerstand gegen die Beamten. Diese mussten Zwang anwenden und den Mann fesseln. Dabei wurde ein Bundespolizist leicht an der Hand verletzt. Bereits zuvor hatte der Verhaftete sich bei seiner Befragung und Durchsuchung wiederholt unkooperativ gezeigt. Die Beamten hatten den Haftbefehl bei der Ausreisekontrolle des Mannes nach Kairo festgestellt. Das zuständige Amtsgericht hatte die sogenannte Ungehorsamshaft angeordnet, nachdem er als Beschuldigter in einem Diebstahlsverfahren nicht zur Hauptverhandlung erschienen war. Der Eritreer wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und an die Justiz überstellt.

Frankfurt-Seckbach: Unbekannter sprüht mit Pfefferspray

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstag machte in der Wilhelmshöher Straße ein bislang

unbekannter Mann offenbar Gebrauch von einer Reizstoffsprühpistole und verletzte

mit dieser drei Personen.

Gegen 23:25 Uhr lief der Unbekannte die Wilhelmshöher Straße in östlicher

Richtung entlang und zielte mutmaßlich mit einer Pfefferspraypistole mit

Laserpointer wahllos auf Passanten. In einem Fall fragte der Täter einen

20-Jährigen nach einer Zigarette und einem Feuerzeug, was er auch erhielt,

plötzlich jedoch Pfefferspray gegen ihn einsetzte und dann verschwand.

Insgesamt drei Geschädigte, eine 22-jährige Frau, ein 53-jähriger und ein

20-jähriger Mann, erlitten Verletzungen und klagten über Augen- und

Atemwegsreizungen. Der 20-Jährige erlitt überdies eine Platzwunde auf der Stirn.

Verständigte Rettungskräfte behandelten die Geschädigten ambulant. Eine Fahndung

nach dem bislang unbekannten Angreifer verlief ohne Ergebnis.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank; bekleidet mit

rotweißer, dünner Jacke und Jogginghose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 10600 zu melden.