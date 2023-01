Haiger- Einbruch scheitert

Zwischen Mittwochabend (11.01.2023), 18:00 Uhr und Donnerstagabend (12.01.2023), 18:00 Uhr versuchten Unbekannte in die Bäckerei in der Bahnhofstraße einzubrechen. Sie machten sich an dem elektronischen Türschloss zu schaffen. Offenbar hielt das Schloss den Einbruchsversuchen stand. Die Diebe flüchteten ohne das Geschäft betreten zu haben. Der Schaden an der Tür wird mit 100 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger- Kennzeichen gestohlen

Auf dem Pendlerparkplatz Herrenrain stahlen Unbekannte beide Kennzeichen von einem schwarzen Polo. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Wem sind verdächtige Personen zwischen Dienstagabend (10.01.2023), 19:15 Uhr und Freitagnachmittag (13.01.2023), 14:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 54 aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen, SI-AE 800, geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf-Mademühlen: in Schützenhaus eingedrungen

Einen 250 Euro teuren Schaden hinterließen Unbekannte an der Tür des Schützenhauses. Sie hebelten die Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts aus dem Vereinsheim gestohlen. Festgestellt wurde der Einbruch in der Samstagnacht (14.01.2023), um 01:55 Uhr. Hinweise, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße „Am Schützenhaus“, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn- Skoda in der Hainstraße zerkratzt

An einem Skoda ließen sich Unbekannte in der Hainstraße aus. Sie zerkratzten bei dem grauen Oktavia die Fahrerseite und verursachten so einen 1.000 Euro teuren Schaden. Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben, die das Auto zwischen 07:00 Uhr und 12:30 Uhr am Freitag (13.01.2023) zerkratzten, geben? Zeugen werden gebeten, die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu kontaktieren.

Mittenaar-Bicken: in Leitplanke gekracht

Unter Alkoholeinfluss setzte sich am Sonntagmorgen (15.01.2023) gegen 08:00 Uhr eine 31-Jährige hinter das Steuer ihres VW und fuhr los. Auf ihrem Weg auf der Bundesstraße 255 von Herborn in Richtung Bicken verlor sie kurz vor Bicken die Kontrolle über ihren weißen Tiguan, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die dortige Schutzplanke. Der VW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden beläuft sich auf 12.000 Euro. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der aus dem Schwalm-Eder-Kreis stammenden Fahrerin brachte es auf 0,6 Promille. Sie musste mit zur Herborner Polizeiwache, wo ein hinzugezogener Arzt ihr eine Blutprobe entnahm. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Wetzlar- Imbisswagen aufgebrochen

Autoschlüssel, Bargeld und eine Videokamera stahlen Diebe bei ihrem Einbruch in einen Imbisswagen im Hörnsheimer Eck. Im Zeitraum, zwischen Freitagabend (13.01.2023), 20:15 Uhr und Samstag (14.01.2023), 11:00 Uhr hebelten die Unbekannten die Verkaufsraumtür des Imbisswagens im Eingangsbereich des Real-Einkaufsmarktes auf und drangen in den Wagen ein. Samt Diebesgut flüchteten sie. In der darauffolgenden Nacht, zwischen 20:30 Uhr am Samstag und 08:30 Uhr am Sonntag (15.01.2023), machten sich die Diebe erneut an dem Imbisswagen zu schaffen. Diesmal stahlen sie Lebensmittel und eine Kaffeemaschine. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 900 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels- Kratzer in Motorhaube

Tiefe Kratzer trieben Unbekannte in den Lack eines braunen Outlanders ein. Der Mitsubishi stand von Donnerstagabend (12.01.2023), 21:00 Uhr bis Freitagmorgen (13.01.2023), 08:00 Uhr in der Nassauer Straße. In diesem Zeitraum zerkratzten die die Vandalen das Fahrzeug. Die Reparatur wird rund 3.600 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- ohne Führerschein und mit gestohlenem Auto unterwegs

Den richtigen Riecher hatten Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen am Samstagabend (14.01.2023) auf der A45. Während ihrer Streifenfahrt zwischen dem Autobahnkreuz Wetzlar und der Anschlussstelle Wetzlar Ost fiel den Ordnungshütern ein Subaru auf. Sie entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren und hielten den Fahrer gegen 21:30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz Lahnau / Dutenhofen an der B 49 an. Der georgische 28-jährige Subaru-Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Er besitzt offenbar keinen. Eine Überprüfung des schwarzen Subaru Impreza ergab, dass dieser nach einem Diebstahl, zur Fahndung, ausgeschrieben war. Die Ermittler stellten den Impreza sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der in Gießen wohnhafte Fahrer seinen Weg nach Hause antreten. Auf den 28-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Autodiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs zu.