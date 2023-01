41-jährige Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall; eine Beteiligte leicht verletzt

Heute Morgen kam es in der Ortslage von Wehretal-Reichensachsen zu einem Verkehrsunfall im Bereich Bahnhofstraße/Ecke Landstraße. Dabei wurde eine 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt Gegen 08.11 Uhr wollte eine 41-jährige Autofahrerin aus Wehretal von der Bahnhofstraße nach links in die Landstraße in Fahrtrichtung Eschwege einbiegen. Die Frau missachtete dabei die Vorfahrt einer 58-jährigen Autofahrerin aus Eschwege, die auf der Landstraße aus Richtung Eschwege kommend, in Richtung Hoheneiche unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden beide Autos so in Mitleidenschaft gezogen, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 9500 Euro. Zudem klagte die 58-Jährige an der Unfallstelle über Schmerzen im Bereich des Oberkörpers, woraufhin sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme dann herausstellte, war die 41-jährige Unfallverursacherin zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass sich bei der Frau noch strafrechtliche Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis anschließen.

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Im Kaufland-Lebensmittelmarkt in der Thüringer Straße in Eschwege ist einer 84-jährigen Frau aus Meinhard am heutigen Montag das Portemonnaie geklaut worden. Die Frau war am Vormittag zum Einkaufen dort, als sie um kurz vor 12.00 Uhr den Verlust ihrer Geldbörse feststellte. Die Geldbörse bewahrte die Frau in ihrer Handtasche am Einkaufswagen auf. In einem unbeobachteten Moment griffen die unbekannten Diebe dann zu und nahmen das Portemonnaie u.a. mit 50 Euro Bargeld, EC-Karten, Versicherungskarten und mehreren Briefmarken an sich. Nähere Angaben zu den Dieben konnte die Seniorin nicht machen. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Diebstahl und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Unfall beim Ausparken

Um 12:02 Uhr parkte gestern Mittag ein 80-Jähriger auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege aus und beschädigte dabei einen nebenstehenden Pkw Seat, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand.

Mit gestohlener Bankkarte Geld abgehoben

Nach dem Pkw-Aufbruch am Eschweger Friedhof im Höhenweg am vergangenen Mittwoch (PM v. 12.01.23, 14:35 Uhr) wurde mit der dort entwendeten Debit-Karte noch am selben Nachmittag Bargeld bei der Sparda-Bank in der Eschweger Innenstadt abgehoben. Der Diebstahl der Geldbörse erfolgte gegen 15:50 Uhr, worauf zeitnah mit der Debitkarte und der vorgefundenen Geheimzahl ca. 15 Minuten später bereits 2000 EUR betrügerisch am Geldautomaten abgehoben wurden.

Mülltonnenbrand

Um 11:45 Uhr wurde gestern Vormittag die Polizei darüber informiert, dass es in der Straße „Auf dem Mäuerchen“ in Wanfried zum Brand von mehreren Mülltonnen gekommen sei. Dieser waren direkt an der Hauswand abgestellt gewesen, wodurch auch die Hauswand sowie ein Fenster durch das Feuer beschädigt wurden. Den Geschädigten gelang es selbst das Feuer mittels Feuerlöscher und Wasser zu löschen. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gartenhütte abgebrannt

Um 20:38 Uhr wurde gestern Abend der Brand einer Gartenhütte gemeldet. In der Gemarkung „Wilhelmshöhe“ in Bad Sooden-Allendorf brannte eine ältere Gartenhütte bis auf einen kleineren Anbau vollständig ab. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Aufgrund der Gegebenheiten ist von einer Brandstiftung auszugehen.

Hinweise bitte in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Um 05:07 Uhr befuhr heute früh ein 57-Jähriger aus Waldkappel mit einer Sattelzugmaschine die B 400 zwischen Breitau und Ulfen. Ihm entgegen kam ein Fahrzeug zu weit links fahrend, wodurch es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln kam. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Wildunfälle

Um 17:00 Uhr kam es gestern Nachmittag auf der K 28 zwischen Sontra und Ulfen zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 70-Jährigen aus Sontra erfasst wurde. Das Reh wurde tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca.700 EUR.

Ein weiterer Unfall mit einem Reh ereignete sich heute Morgen, um 07:48 Uhr, ebenfalls auf der K 28. Eine 43-Jährige aus Wutha befuhr zur Unfallzeit die Kreisstraße zwischen Ulfen und Sontra, als das Reh über die Fahrbahn lief. Durch den Zusammenstoß wurde das Tier tödlich verletzt; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Auto zurückgerollt

Um 18:05 Uhr stellte gestern Abend ein 67-Jähriger aus Witzenhausen seinen Pkw auf dem Parkplatz „An der Schlagd“ in Witzenhausen ab. Beim Verlassen des Fahrzeuges sicherte der Fahrer dieses nicht ausreichend gegen Wegrollen ab, so dass sich das Auto in Bewegung setzte und gegen einen geparkten Pkw Peugeot rollte. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Wildunfall

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Zusammenstoß mit einem Reh, das am 15.01.23, gegen 01:28 Uhr, von dem Pkw eines 28-Jährigen aus Northeim erfasst wurde. Der Unfall ereignete sich auf der B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen. Das Reh lief anschließend davon. Zudem prallte der Pkw (Audi Q7) gegen die Leitplanke, wodurch dessen rechte Fahrzeugseite stark beschädigt wurde.