Rucksack gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Eine 21-jährige Frau aus Friedberg wurde

Freitagnachmittag (13.1./16:30 Uhr) im RE 4160 auf der Fahrt von Friedberg nach

Kassel Opfer eines Diebstahls. Die 21-Jährige gab an, ihren braunen

Lederrucksack auf den Nachbarsitz abgestellt zu haben. Während der Fahrt schlief

die junge Frau kurz ein und bemerkte den Verlust erst kurz vor Einfahrt im

Bahnhof Treysa.

Eine Absuche im Zug verlief ohne Erfolg. In dem Lederrucksack Rucksack befanden

sich neben der EC-Karte ein Tablet der Marke Samsung sowie 350 Euro Bargeld.

Die Schadenshöhe wird auf knapp 700 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616 0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Fahrplanvitrine im Bahnhof Melsungen zerstört

Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Bislang Unbekannte zerstörten im Bahnhof

Melsungen den Fahrplanaushang auf Gleis 2. Mitarbeiter der Deutschen Bahn

stellten die Beschädigung am vergangenen Freitag (13.1.) fest und meldeten den

Vorfall der Bundespolizeiinspektion Kassel. Die Tatzeit ist bisher nicht

bekannt. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Zug mit Getränkedose beworfen – Zeugen gesucht!

Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Ein Güterzug wurde Freitagnachmittag am

Bahnhof Melsungen (13.1./13:50 Uhr) mit einer Getränkedose beworfen. Das

Wurfgeschoss wurde gezielt auf die Frontscheibe des Zuges geworfen. Zu diesem

Zeitpunkt war der Güterzug mit knapp 65 km/h unterwegs.

Nachdem der Lockführer den Einschlag bemerkte, hielt er den Zug an. Bei einer

Untersuchung der Scheibe wurde kein Schaden festgestellt. Anschließend setzte er

die Fahrt fort.

Laut Angaben des Bahnmitarbeiters soll es sich bei dem Tatverdächtigen um eine

12 bis 14- jährige Person handeln, die mit einer dunklen Jacke und einer blauen

Mütze bekleidet war.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Bad Zwesten, Neuental und Jesberg: Erneut Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser

Bad Zwesten, Neuental und Jesberg: Einbruch in Feuerwehrgerätehäuser Tatzeit: 11.01.2023, 19:45 Uhr – 16.01.2023, 09:00 Uhr In insgesamt drei Feuerwehrgerätehäuser brachen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein. Die Täter brachen jeweils ein Fenster des Gerätehauses auf und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Sie öffneten Schränke und durchsuchten diese nach Bargeld. In das Gerätehaus in Bad Zwesten-Wenzigerode, in der Bubenhäuser Straße, brachen die Täter in der Zeit vom 11.01.2023, 19:45 Uhr bis 13.01.2023, 14:00 Uhr ein. Hier machten die Täter keine Beute, verursachen jedoch einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Vormittag brachen sie in Neuental-Waltersbrück in das Gerätehaus in der Lindenstraße ein. Hier beträgt der Sachschaden 1.000,- Euro. Es ist derzeit nicht bekannt, ob die Täter Beute gemacht haben. In Jesberg Elnrode-Strang brachen die Täter in der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen in das Gerätehaus in den Elnröder Straße ein. Sie stahlen nichts, verursachten jedoch 200,- Euro Schaden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Fritzlar: 24-jähriger aus Fritzlar bei Schlägerei schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Fritzlar: 24-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt. Tatzeit: 14.01.2023, 18:00 Uhr Zwei unbekannte Täter schlugen am Samstagabend auf einen 24-jährigen Fritzlarer ein und verletzten ihn so schwer, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Der 24-Jährige befand sich in der Allee, Höhe Haus Nr. 2, als er im Vorbeigehen einen von zwei unbekannten Männern anrempelte. Nach einer anschließenden verbalen Auseinandersetzung erhielt er von einem der Unbekannten einen Schlag auf ein Auge. An den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung kann sich der 24-Jährige nicht mehr erinnern, erst später im Krankenhaus kam er wieder richtig zu sich. Bei der Auseinandersetzung erlitt er Rippenbrüche, sowie Verletzungen im Gesicht und an einem Handgelenk. Von den beiden männlichen unbekannten Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Ein Täter ist ca. 24 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dick, hat eine krumme Nase, kurze Haare und ein „orientalisches“ Erscheinungsbild. Der zweite Täter ist ca. 32 Jahre alt, ebenfalls 170 cm groß, hat blaue Augen, kurze Haare, einen Bart und ebenfalls ein „orientalisches“ Erscheinungsbild. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Frielendorf-Verna: Bargeld aus Verkaufsautomaten gestohlen

Frielendorf-Verna: Aufbruch eines Verkaufsautomaten Tatzeit: 14.01.2023, 04:39 Uhr Bargeld in zweistelliger Höhe erbeuteten unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen beim Aufbruch eines Verkaufsautomaten im Röderweg. Die Täter begaben sich zu dem Automaten und öffneten gewaltsam die Geldkassette. Hieraus entnahmen sie das enthaltene Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Fritzlar: Versuchter Pkw-Aufbruch während Beerdigung

Fritzlar: Versuchter Diebstahl aus Pkw Tatzeit: 13.01.2023, 15:00 Uhr bis 15:20 Uhr Am Freitagnachmittag brachen unbekannte Täter im Geismarrain einen geparkt weißen Renault Twingo auf. Sie verursachten hierbei 500,- Euro Sachschaden. Während die Fahrzeugnutzer an einer Beerdigung auf dem Neuen Friedhof teilnahmen, brachen die Täter beide hinteren Scheiben des abgestellten Renaults auf. Anschließend durchsuchten sie das Fahrzeug erfolglos nach Wertgegenständen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660