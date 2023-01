Wiesbaden: Die Polizei-News

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Biebrich, Semmelweisstraße, Sonntag, 15.01.2023, 18:00 Uhr

(he)Gestern Abend kam es im Keller eines in der Semmelweisstraße in Biebrich

gelegenen Mehrfamilienhauses zu einem Brand, bei dem ein Sachschaden von

geschätzten 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Gegen 18:00 Uhr

bemerkte ein Bewohner Rauch im Keller und verständigte die Feuerwehr. Diese

stellte fest, dass ein Kellerabteil in Brand geraten war und die Flammen weitere

Kellerverschläge beschädigt hatten. Das Feuer war schnell gelöscht. Anschließend

wurde für eine entsprechende Frischluftzufuhr gesorgt. Eine Gefahr für die

Bewohner bestand durch das schnelle Eingreifen nicht. Eine Evakuierung wurde

nicht notwendig. Durch das Feuer wurde teilweise Inventar verschiedener

Verschläge aber auch Versorgungsleitungen beschädigt. Nach einer ersten Begehung

durch die Polizei kann ein vorsätzliches Entzünden von im Keller gelagerten

Gegenständen nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um

Hinweise.

92-Jährige als Opfer ausgesucht-Schockanrufer scheitern, Wiesbaden, Freitag,

13.01.2023

(he)Auch im Verlauf des vergangenen Wochenendes versuchten gemeine Betrüger

wieder an Bargeld und sonstige Wertgegenstände Wiesbadener Seniorinnen und

Senioren zu gelangen. Bis dato wurden der Polizei keine „erfolgreichen“ Fälle

bekannt. Schon am Freitagmittag meldete sich ein falscher Polizeibeamter bei

einer in einem Wiesbadener Stadtteil lebenden 92-Jährigen. „Herr Müller“ von der

Polizei erklärte wie schon so oft zuvor, dass der Sohn der Angerufenen einen

Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand zu Tode gekommen sei. Um eine

Untersuchungshaft zu verhindern, solle „die Mutter“ nun 30.000 Euro Bargeld

zahlen. Glücklicherweise erwiderte die Seniorin reflexartig, dass sie eine

solche Menge Bargeld nicht besitze und auch keine weiteren Wertgegenstände habe.

In diesem Fall genügte dies, um den anrufenden Betrüger das Gespräch beenden zu

lassen. Aber nicht nur Schockanrufer, auch „WhatsApp“-Betrüger sind weitern

verstärkt aktiv. In diesen Fällen melden sich die Täter mit einer für die Opfer

unbekannten Nummer. Für diese unbekannte Rufnummer haben die Täter immer wieder

verschiedenste Erklärungen: Handy verloren, Handy defekt, Probleme mit dem

Netzbetreiber, neues Handy gekauft, usw. Nun kommen die Straftäter jedoch

schnell zum Kern ihres Anliegens. Weil es eben Probleme mit dem eigenen Handy

gibt, werden Familienangehörige gebeten, die Begleichung einer Rechnung zu

übernehmen. Eine Rückerstattung des Geldes wird natürlich versprochen! „Mein

Handy ist kaputt……..Ich habe eine neue Nummer…….Ich melde mich über das

Handy eines Freundes………..mein Provider hat Probleme……..ich habe mein

Handy verloren“ usw. Unfug! Schenken Sie solchen Aussagen keinen Glauben und

bestellen Sie ihre Verwandten, wenn sie sich Geld leihen möchten, zu Ihnen nach

Hause. Und übergeben Sie keinesfalls Bargeld an fremde Menschen! Auch dies sind

Straftäter und keine Freunde von ihren Verwandten, weil diese angeblich gerade

verhindert sind vorbeizukommen. Weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter

www.polizei-beratung.de

Polizeistreife übel beleidigt,

Wiesbaden, Murnaustraße, Freitag, 13.01.2023, 23:30 Uhr

(he)Am Freitagabend überzog ein 21-jähriger Taunussteiner eine Polizeistreife

mit übelsten Beleidigungen, nachdem er zuvor von dieser festgenommen worden war.

Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei in die Murnaustraße zum dortigen Kulturzentrum

gerufen, da sich ein Gast ungebührlich verhalten würde und eine dort

stattfindende Musikveranstaltung nicht verlassen wolle. Im Eingangsbereich wurde

der 21-Jährige von dem Sicherheitsdienst an die Polizei übergeben. Zuvor soll er

schon mehrfach andere Gäste belästigt haben. Der Gemütszustand des stark

alkoholisierten Taunussteiners schwankte zwischen ruhig, weinerlich und

lautstark schreiend, bzw. hochgradig aggressiv. Vor Ort und auf dem Weg zur

Dienststelle beleidigte er die Beamtinnen und Beamte ununterbrochen mit den

übelsten Beschimpfungen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur

Ausnüchterung wurde er in Gewahrsam genommen.

Wohnungseinbruch am Sonntagabend,

Wiesbaden, Thomaestraße, Sonntag, 15.01.2023, 17:00 Uhr bis 18:40 Uhr

(jn)Einbrecher sind am Sonntagabend in eine Wiesbadener Wohnung eingebrochen und

haben Goldschmuck und Bargeld erbeutet. Zwischen 17:00 Uhr und 18:40 Uhr nutzten

die Unbekannten die Abwesenheit des Bewohners, um in eine Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Thomaestraße einzubrechen. Als der Geschädigte

zurückkehrte, fand er mehrere offene Fenster vor, durch welche die Täter

eingedrungen und geflüchtet waren. Zudem fehlten Goldschmuck und Bargeld im Wert

von etwa 3.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 /

345 – 0.

Autospiegel beschädigt,

Wiesbaden, Röntgenstraße, Ecke Kneippstraße, 15.01.2023, 00:00 Uhr bis 10:00,

(sun)Am Sonntag wurden mehrere Autos in Wiesbaden beschädigt. Zwischen 00:00 Uhr

und 10:00 Uhr wurden die Außenspiegel von insgesamt vier Pkws beschädigt oder

gar abgetreten. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Die Fahrzeuge parkten in der Röntgenstraße, Ecke Kneippstraße. Hinweise nimmt

das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540

entgegen.

Rabiater Ladendieb,

Wiesbaden, Kirchgasse, Freitag, 13.01.2023, 13:30 Uhr

(he) Am Freitagnachmittag versuchte ein 29-jähriger Ladendieb zwei

Ladendetektiven zu entkommen, welche ihn wegen eines zuvor begangenen Diebstahls

verfolgt und festgehalten hatten. Hierbei wurde ein Detektiv verletzt. Der

wohnsitzlose Dieb wurde dabei beobachtet, wie er in einem Kaufhaus in der

Kirchgasse ein Parfüm an sich nahm und damit den Verkaufsraum verlassen wollte,

ohne die Ware zu bezahlen. Während einer Diskussion im Ausgangsbereich konnte

dem Dieb das Stehlgut abgenommen werden, er flüchtete jedoch in Richtung

Luisenstraße. Als er im weiteren Verlauf von den Sicherheitskräften festgehalten

wurde, wehrte er sich massiv, schlug nach den zwei Männern und versuchte sich

loszureißen. Er konnte jedoch bis zum Eintreffen der verständigten Polizei

festgehalten werden. Der 29-Jährige wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht

und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Eine

entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

In Gegenverkehr geraten – fünfstelliger Schaden, Wiesbaden, Waldstraße,

Samstag, 14.01.2023, 22:26 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Wiesbadener Stadtteil Biebrich

ist ein Schaden in Höhe von knapp 20.000 Euro entstanden. Vom Unfallverursacher

fehlt bislang jede Spur. Der Unfallaufnahme folgend befuhr ein 21 Jahre alter

Wiesbadener am Steuer eines VW die Waldstraße von der Steinberger Straße kommend

in Fahrtrichtung Schiersteiner Straße. Um 22:26 Uhr sei ihm dann auf Höhe der

Hausnummer 83 ein Fahrzeug entgegenkommen, welches einen Schlenker auf die

Gegenfahrbahn gemacht habe. Daraufhin habe der 21-Jährige nach rechts ausweichen

müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wobei er mit einem geparkten Opel

kollidierte. Indes setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Unklar ist, ob

dieser den Unfall bemerkt hatte. Ersten Hinweisen zufolge könnte es sich bei dem

unfallverursachenden Pkw um eine dunkle Audi Limousine gehandelt haben. Der

Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Wiesbaden ermittelt wegen

Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der

Rufnummer 0611 / 345-2240 entgegengenommen werden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Angetrunkener kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen

Baustelleneinrichtungen, Wiesbaden, Bundesautobahn 671, Samstag, 14.01.2023,

21:45 Uhr

(wie) Am späten Samstagabend ist bei Wiesbaden ein angetrunkener Autofahrer von

der Fahrbahn abgekommen und hat die Baustelleneinrichtung beschädigt. Der

42-Jährige war mit einem BMW auf der A 671 von Darmstadt kommen unterwegs und

wollte auf die A 66 in Richtung Frankfurt abbiegen. Hierbei kam er auf der

nassen Fahrbahn aufgrund seiner Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab

und kollidierte mit den Warnbaken der Baustelle. Anschließend kam er nach rechts

von der Fahrbahn ab und dann im Straßengraben zum Stehen. Ein Atemalkoholtest

zeigte bei der Unfallaufnahme einen Wert von über 0,9 Promille. Daher nahmen die

Beamten den 42-Jährigen vorläufig fest und ordneten eine Blutentnahme an. Der

Führerschein wurde sichergestellt. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei

auf circa 4.000 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mülltonnen angezündet, Taunusstein-Hahn, Hirschgraben / Gottfried-Keller-Straße, Sonntag, 15.01.2023, 21:45 Uhr

(fh)Am Sonntagabend haben Unbekannte in Taunusstein an zwei Orten Mülltonnen in

Brand gesetzt. Gegen 21:45 Uhr stand sowohl in der Gottfried-Keller-Straße als

auch im „Hirschgraben“ jeweils eine große Altpapier-Mülltonne in Brand.

Daraufhin wurden Feuerwehr und Polizei in die beiden Straßen gerufen. Während es

den Brandbekämpfern umgehend gelang, die beiden Mülltonnen zu löschen, leitete

die Polizei die ersten Ermittlungen nach der Ursache und den Verursachern ein.

Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Derzeit geht die

Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung

durch Feuer. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zu den Bränden

unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrüger erbeuten Geld, Taunusstein-Wehen, Donnerstag, 12.01.2023, 16:45 Uhr

(sun)Am Donnerstagnachmittag haben WhatsApp-Betrüger eine Frau aus Wehen mittels

betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp um mehrere Tausend Euro betrogen.

Ähnlich dem Enkeltrick beginnen die Kriminellen ihre Masche mit einer

Kontaktaufnahme, bei der sie sich als Familienangehörige ausgeben. Im

vorliegenden Fall gab der unbekannte Täter vor, die Tochter der Geschädigten zu

sein. Die „Tochter“ bat ihre Mutter darum, ihr Geld für verschiedene Rechnungen

zu überweisen. In der Annahme, der eigenen Tochter zu helfen, überwies diese das

Geld und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese

Masche! Ansonsten gilt niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht

oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu

übergeben. Sollten Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer

ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

„WhatsApp-Betrüger“ scheitern mehrfach, Rheingau-Taunus-Kreis, Montag,

16.01.2023

(fh)Am heutigen Tage hatten es erneut dreiste Betrüger auf das Geld von

Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Rheingau-Taunus-Kreis abgesehen.

Glücklicherweise wurden die Betrugsversuche durchschaut. Am Montagvormittag

informierten mehrere Bürgerinnen und Bürger die Polizeistationen Bad Schwalbach

und Eltville, da sie jeweils von unbekannten Betrügern kontaktiert worden waren.

Die Masche war stets die gleiche. Die Kontaktierten erhielten auf ihren Handys

Nachrichten einer unbekannten Nummer. In den Kurznachrichten gab sich das

unbekannte Gegenüber mal als Sohn, mal als Tochter mit neuer Telefonnummer aus.

Ziel der Betrüger ist es, sich mit dieser List als Familienangehörige auszugeben

und im weiteren Verlauf der Unterhaltung finanzielle Unterstützungen zu erbeten.

In allen heute bekanntgewordenen Fällen durchschauten die Kontaktierten die

Masche und beendeten den Kontakt mit den angeblichen „Söhnen“ und „Töchtern“.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und

sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen

eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie

diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer

„neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab.

Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine

derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich

darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

Mintgrüner LKW nach Unfallflucht gesucht, Heidenrod-Laufenselden, Wiesbadener

Straße, Mittwoch, 11.01.2023, 15:40 Uhr bis 15:50 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag hat ein Lkw in Heidenrod-Laufenselden eine Mülltonne

sowie einen Grundstückszaun beschädigt und ist vom Unfallort davongefahren.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine unbekannte Person mit ihrem Lkw samt

Sattelauflieger zwischen 15:40 Uhr und 15:50 Uhr die Rathausstraße entlang und

bog in die Wiesbadener Straße ein. Dort stieß der Lkw oder sein Anhänger gegen

eine am Fahrbahnrand abgestellte Mülltonne, welche wiederum gegen einen Holzzaun

geschoben wurde. Sowohl die Mülltonne, als auch der Zaun wurden dabei

beschädigt. Der Lkw-Fahrer oder die Lkw-Fahrerin fuhr daraufhin unbeirrt weiter.

Der Sachschaden wird mit etwa 2.500 Euro beziffert. Ersten Hinweisen zufolge

soll der Sattelschlepper mintgrün, sein Auflieger grau gewesen.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.