Bergstrasse

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Rimbach (ots) – Am Freitag, den 06.01.2023, ereignete sich in der Zeit von 08:00

Uhr bis 13:45 Uhr in Rimbach, Rathausstraße, auf dem Parkplatz der Volksbank,

ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter

grauer Audi A6 Avant wurde durch ein, bisher noch nicht ermitteltes, Fahrzeug am

linken Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Der

unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der

Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation

Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Heppenheim: 20-Jähriger bei Einbruch festgenommen

Heppenheim (ots) – Streifen der Polizeistation Heppenheim haben am Sonntagabend

(15.01.) einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen auf frischer Tat festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen war er in eine Lagerhalle eingebrochen. Gegen 21.20

Uhr am späten Abend hatte ein Zeuge über Notruf die Polizei verständigt und den

Eindringling gemeldet. Dieser hatte sich Zugang zu dem Firmengelände in der

Energiestraße verschafft und war dann durch ein eingeworfenes Fenster in die

Lagerhalle eingestiegen. Herbeigeeilte Polizeikräfte umstellten schließlich das

Gebäude und nahmen den 20-jährigen Viernheimer noch vor Ort fest. Er hatte es

auf ein Rolllager abgesehen. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam er

auf die Wache und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn

wurde ein Verfahren eingeleitet, in dem er sich jetzt strafrechtlich

verantworten muss.

Gorxheimertal: Zigarettenautomat gesprengt

Gorxheimertal (ots) – Gesprengt haben Kriminelle in der Nacht zum Sonntag

(15.01.), gegen 21.15 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße. Die

Täter entzündeten vermutlich einen Böller und beschädigten den Automat

hierdurch. Den Schaden am Automaten schätzen die Ordnungshüter auf rund 1000

Euro.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

der Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer

06207/9405-0 in Verbindung zu setzen.

Bürstadt: Gartenanlage im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots) – Mehrere Schuppen und Gartenhütten in der Gartenanlage der Obst-

und Gartenwirtschaft „Außerhalb“ von Bobstadt gerieten in der Nacht zum Freitag

(13.01.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich

die ungebetenen Gäste an rund einem Dutzend Gartenhütten zu schaffen. Sie

entwendeten unter anderem Kleinwerkzeuge und Gartengeräte.

Mit den Ermittlungen ist das Kommissariat 42 bei der Polizei in Lampertheim

betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann

sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0

zu erreichen.

Lampertheim: Einfamilienhaus im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise

Ein Einfamilienhaus in der Liebigstraße rückte am Samstag (14.01.), in der Zeit zwischen 6.00 und 12.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Unbekannten durch ein Fenster in das Haus ein. Auf der Suche nach potentieller Beute durchsuchten sie mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Heppenheimer Kriminalpolizei (K 21/22) sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Viernheim: Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus „Am Altrohlauer Platz“ geriet am Freitag (13.01.), in der Zeit zwischen 17.30 und 19.50 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die ungebetenen Besucher sämtliche Zimmer. Ihnen fiel hierbei Schmuck und Geld in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Biblis: Diebe suchen Kindergarten heim

Ein Kindergarten im Helfrichsgärtel geriet in der Nacht zum Samstag (14.01.) in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und durchwühlten einen Büroraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aber offenbar nichts entwendet.

Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Auf der Eisbahn sexuell belästigt – Polizei leitet Verfahren ein und sucht Zeugen

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung wird sich ein 14-Jähriger aus Limburg und seine vier 14,15 und 16 Jahre alten Begleiter strafrechtlich verantworten müssen. Die jungen Männer aus Limburg, Groß-Zimmern, Dieburg und Münster stehen im Verdacht, am Samstagabend (14.1.), gegen 20.50 Uhr, in einer Eissporthalle in der Alsfelder Straße, mindestens vier junge Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren unsittlich berührt zu haben. Nach Alarmierung der Polizei stellten die Beamten die beschriebenen Tatverdächtigen noch vor Ort. Gegen alle wurde ein Verfahren eingeleitet.

Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, diese dauern derzeit an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden

Darmstadt: Gemeinschaftskeller von Dieben heimgesucht und hochwertige E-Bikes entwendet – Wer kann Hinweise zu Tätern oder Verbleib der Beute geben?

Aus den Gemeinschaftskellern zweier Mehrfamilienhäuser in der Niersteiner Straße haben Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (13.1.) und Sonntagmorgen (15.1.) zwei hochwertige E-Bikes gestohlenen und unter anderem auch einen Kindersitz mitgehen lassen. Auf noch nicht bekannte Weise betraten die Täter die Tiefgarage und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu den Abstellräumen. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Der Wert des Erbeuteten dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesguts, nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Duo versucht auf gestohlenem Roller zu flüchten – Anzeige und vorläufige Festnahme

Der Versuch eines 14-Jährigen, am Samstagmorgen (14.1.), zusammen mit einem weiteren Komplizen auf einem mutmaßlich gestohlenen Roller vor einem Streifenteam der Darmstädter Polizei zu flüchten, mündete in seiner vorläufigen Festnahme. Gegen 4 Uhr waren die Beamtinnen und Beamten auf das verdächtige Duo in der Heidelberger Straße aufmerksam geworden. Als die Ordnungshüter die beiden stoppte, traten sie unmittelbar die Flucht an und warfen zudem den Roller gegen den Streifenwagen. Dabei verursachten sie einen Schaden an dem Einsatzfahrzeug. Der 14-Jährige wurde vorläufig fest und mit zur Wache genommen. Seinem Mittäter gelang die Flucht. Der gestohlene Motorroller wurde abgeschleppt und sichergestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Junge nach Hause in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiterführenden Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 35 in Darmstadt entgegengenommen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Einbrecher flüchten mit Tresor aus Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Nachdem Einbrecher am Freitagabend (13.01.) zwischen 19.30 und 20.30 Uhr einen Tresor samt Inhalt aus einem Einfamilienhaus in dem Butzbacher Weg entwendeten, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht Zeugen.

Die Täter hebelten ein Fenster des Hauses auf und gelangten dadurch in den Innenbereich. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume auf der Suche nach potenzieller Beute. Mit einem vorgefundenen kleinen Tresor, in welchem sich Bargeld und Schmuck befand, flüchteten sie unerkannt. Die Ermittlungen zu dem genauen Diebesgut und dem Tathergang dauern an.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Tresors haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0.

Darmstadt: Unbekannte Täter brechen in Gaststätte ein – Polizei bittet um Hinweise

In der Zeit von Freitag, den 23.12.2022 bis Samstag, den 14.01.2023 wurde eine Gaststätte auf dem Marktplatz Ziel von Einbrechern. Die Kriminellen gelangten auf bislang unbekannte Weise in die sich im Umbau befindlichen Kellerräumlichkeiten des Darmstädter Schlosses. Entwendet wurden ein Mischpult, zwei Mikrofone samt Ständer sowie eine alte Nähmaschine.

Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Im Schwimmbad belästigt und ins Wasser getunkt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Ein 59 -Jähriger aus Seeheim wird sich zukünftig wegen sexueller Belästigung und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen. Aus noch nicht bekannten Gründen soll der Mann am Sonntag (15.1.) gegen 11.45 Uhr in einem Schwimmbad in der Alsfelder Straße eine 36-jährige Schwimmerin ins Wasser getunkt und ihr den Badeanzug heruntergerissen haben. Die alarmierte Polizei stellte den Mann noch vor Ort und leitete ein Verfahren ein. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen hat das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Kranichstein: Verkaufsraum im Visier Krimineller

Auf den Verkaufsraum eines Ladens in der Borsdorffstraße, Ecke Elisabeth-Selbert-Straße hatten es ungebetene Gäste am vergangenen Wochenende offenbar abgesehen.

Am frühen Sonntagmorgen (15.1.)gegen 2 Uhr waren ihre Spuren entdeckt und die Polizei verständigt worden. Wie weit die Tatzeit schlussendlich zurückreicht, ist bislang noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür und betraten den Verkaufsraum. Ob sie anschließend etwas mitgehen ließen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweise werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, mit den Ermittlerinnen und Ermittlern, in Verbindung zu setzen.

Darmstadt: Scheibe von Schule beschädigt – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Noch unbekannte Täter haben am Samstag (14.1.) die Scheibe einer öffentlichen Schule in der Bessunger Straße zerstört. Die Tatzeit wird gegen 22.30 Uhr eingegrenzt, die Schadenshöhe dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt: Handtasche entrissen und geflüchtet – Wer kann Hinweise geben?

Auf die Handtasche einer Passantin hatte es ein noch unbekannter Krimineller am Samstag (14.1.) in der Beckstraße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Täter gegen 18.15 Uhr der älteren Dame, entriss ihr die Tasche und flüchtete mit seiner Beute. Zu seiner Beschreibung liegen den ermittelnden Ordnungshütern bislang keine Details vor. In diesem Zusammenhang suchen die Beamtinnen und Beamten, Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das mit dem Fall betraute Kommissariat 43 in Darmstadt für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Otzberg – Habitzheim: Geschwindkeitsmessung zur Schulwegsicherung / Polizei über positives Ergebnis erfreut

Otzberg (ots) – Zur Sicherung des Schulweges führte eine Streife der

Polizeistation Dieburg gemeinsam mit dem Schutzmann vor Ort am Montagmorgen

(16.1.) von 7.15 bis 8.15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Langgasse

durch.

Die Beamten haben dabei knapp 20 Autofahrer gemessen. Erfreulicherweise hielten

sich alle gemessenen Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene

Geschwindigkeitsbegrenzung.

Um die Schulwege für Kinder auch weiterhin zu sichern, werden die Beamten

regelmäßig und an verschiedenen Orten Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Pfungstadt: Tatverdächtiger nutzt Pfefferspray nach Streitigkeiten / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung an

Fahrradständern in dem Parkhaus eines Lebensmittelgeschäftes in der Eberstädter

Straße, sprühte ein Mann einem 71-Jährigen Pfefferspray in das Gesicht.

Nachdem es am Donnerstagabend (12.1.) gegen 21 Uhr zwischen den beiden Männern

zu verbalen Streitigkeiten kam, sprühte ein Mann dem 71-Jährigen Pfefferspray in

das Gesicht. Er musste anschließend ärztlich behandelt werden.

Der Tatverdächtige war etwa 1,70 Meter groß und circa 20 Jahre alt. Zudem war er

schlank und hatte schwarze, kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle

Fahrradmütze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Er fuhr anschließend auf

einem schwarzen Fahrrad mit schwarzem Gepäckkorb weg.

Wenn Sie den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben

können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der

Rufnummer 06157 / 9509 – 0.

Pfungstadt / A 67: Vollsperrung wegen Pannenfahrzeug / 44-Jähriger in Spezialklinik eingewiesen

Pfungstadt (ots) – Ein 44 Jahre alter Mann wurde nach einem Polizeieinsatz am

frühen Montagmorgen (16.01.) in eine Spezialklinik eingewiesen. Gegen 7.20 Uhr

hatten mehrere Verkehrsteilnehmenden ein Pannenfahrzeug auf der Autobahn 67 bei

Pfungstadt gemeldet, das unbeleuchtet und sehr nah zur Fahrbahn auf dem

Seitenstreifen stand. Bei Eintreffen einer alarmierten Streife verriegelte der

Fahrer von innen das Fahrzeug und ging nicht auf Kommunikationsversuche der

Polizeikräfte ein. Sicherheitshalber wurde daraufhin die Autobahn in

Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Da der 44-Jährige auch nach zahlreichen

Anläufen nicht auf die Streifen reagierte, wurde die Scheibe auf der

Beifahrerseite eingeschlagen und der Mann aus Wiesbaden festgenommen. Da er sich

nach ersten Erkenntnissen in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachte

ihn eine Polizeistreife anschließend in eine Spezialklinik. Sein Wagen wurde

abgeschleppt. Die Vollsperrung konnte nach rund 15 Minuten wieder aufgehoben

werden.

Bickenbach: Rollerdiebe flüchten / Polizei stellt entwendeten Roller sicher / Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach (ots) – Drei bislang unbekannte Kriminelle entwendeten einen nicht

mehr fahrbereiten Motorroller am Freitagabend (13.01.) gegen 23.00 Uhr aus einem

Gartenbereich im Fliederweg. Das Trio schob den Motorroller circa 500 Meter in

einen Feldweg Richtung Alsbach-Hähnlein, wo er schließlich durch eine Fahndung

der Polizei aufgefunden werden konnte.

Die drei Männer können als schlank, zwischen 1,60 und 1,75 Meter groß und in

einem Alter von 14 bis 20 Jahren beschrieben werden. Der gestohlene Roller wurde

durch die Polizei sichergestellt.

Wer Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben

kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Rufnummer

06151/969-0 zu melden.

Weiterstadt: Werkzeug aus Garage gestohlen / Wer hat etwas beobachtet?

Weiterstadt (ots) – Aus einer Garage in der Riedbahnstraße haben Diebe in der

Zeit zwischen Samstag (14.1.) und Sonntagmorgen (15.1.) Werkzeug im Wert von

mehreren Hundert Euro entwendet. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ist

mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 06151/9690

entgegengenommen.

Darmstadt: Beschmierte Hauswand zieht Ermittlungsverfahren nach sich

Darmstadt (ots) – Fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren, aus

Weiterstadt und Griesheim, werden sich zukünftig wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten müssen. Am Samstagabend (14.1.)

hatten Zeugen die Polizei gerufen, nachdem sie gegen 20.30 Uhr auf das

verdächtige Treiben der jungen Männer in der Kaplaneigasse aufmerksam wurden.

Dort hatten sie sich mutmaßlich unter anderem mit Farbe an dem Gebäude der

Stadtbibliothek zu schaffen gemacht. Der Versuch vor den hinzueilenden

Beamtinnen und Beamten scheiterte. Die Ordnungshütenden stellten die Flüchtenden

und leiteten ein Verfahren ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden sie noch

vor Ort entlassen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Samstag (14.01.) kam es gegen 22:30 Uhr zu einer

Verkehrsunfallflucht auf der Kreisstraße 129 zwischen Ober-Ramstadt und

Zeilhard. Ein 36-jähriger Mann aus Ober-Ramstadt befuhr mit seinem Opel die

Kreisstraße von Zeilhard kommend in Richtung Ober-Ramstadt. In einer Linkskurve

kam dem Mann ein weißes Auto entgegen und schnitt die Fahrspur des Opelfahrers.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Opelfahrer nach rechts und fuhr

in den Straßengraben. Hierbei wurde der Opel im Frontbereich leicht beschädigt.

Der Fahrer/Die Fahrerin im weißem Auto fuhr ohne Anzuhalten weiter. Zeugen die

Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der

Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 6330-0 in Verbindung

zu setzen.

Gross-Gerau

Riedstadt: 130 Rollen Dämmwolle entwendet/Mehrere tausend Euro Schaden

Zwischen Mittwoch (11.01.) und Montag (16.01.) haben Kriminelle ein Gelände „An der Riedbahn“ betreten und sich anschließend Zugang in ein dort befindliches Gebäude, welches als Lagerraum einer in der Nähe gelegenen Baustelle dient, verschafft. Sie entwendeten dort 130 Rollen mit Dämmwolle im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro. Mit ihrer Beute, für deren Abtransport sie ein Fahrzeug benutzt haben dürften, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt und sucht Zeugen, denen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06142/6960 nehmen die Beamtinnen und Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Gernsheim: Kabeldiebe auf Lagerplatz

Der Lagerplatz einer Firma in der Mainzer Straßer geriet über das vergangene Wochenende (13.-16.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam ducrh einen Zaun Zugang auf das Gelände und ließen anschließend eine noch nicht bekannte Menge Buntmetallkabel mitgehen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Riedstadt-Erfelden: Fahrräder im Visier Krimineller/Garagen und Gartenhütten aufgebrochen

Fünf Garagen bzw. Gartenhütten in der Hildegard-von-Bingen-Straße, Philipp-Schäfer-Straße und der Kühkopfstraße gerieten in der Nacht zum Sonntag (15.01.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Täter dabei offenbar auf Fahrräder. Insgesamt ließen die Diebe vier hochwertige E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen.

Zwei Verdächtige konnten bei einer der Taten beobachtet werden. Einer von ihnen ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze OP-Maske. Sein Begleiter ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine olivgrüne Steppjacke und war ansonsten ebenfalls schwarz gekleidet. Der Mann hat einen rötlichen Vollbart.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06152/1750.

Büttelborn-Worfelden: Mülltonne brennt/Zeugen gesucht

Der Brand einer Mülltonne im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Emil-Hielke-Straße rief in der Nacht zum Samstag (14.01.) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan. Gegen 0.15 Uhr alarmierten Anwohner die Einsatzkräfte, woraufhin sich diese umgehend zum Brandort begaben. Die Feuerwehr konnte die Mülltonne schnell löschen. An zwei weiteren Abfallgefäßen und der Hausfassade entstand ebenfalls Schaden.

Wie es zum Brand kam, muss sich im Rahmen der Ermittlungen zeigen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu weiteren gleichgelagerten Taten in jüngster Vergangenheit in Worfelden. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau: Geld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro an Kriminelle übergeben – Polizei warnt vor „Schockanruf“-Masche

Kriminelle haben am Freitag (13.01.) eine 80-Jährige mit der perfiden „Schockanruf“-Masche dazu gebracht, unter anderem Geld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro an die Kriminellen zu übergeben.

Gegen 11 Uhr kontaktierte eine bislang noch unbekannte Täterin die Frau per Telefon, gab sich als Polizeibeamtin aus Hamburg aus und tischte der Seniorin eine Horrorstory auf: Angeblich hätte ihre Nichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsste sich jetzt wegen Mordes strafrechtlich verantworten. Nach einer rund dreistündigen Gesprächsdauer, mit fingierten Aktenzeichen, erfundenen Staatsanwälten, angeblichen Verfahren sowie enormen psychischen Druck machten die skrupellosen Trickbetrüger der 80-Jährigen glaubhaft, dass für Abwendung der Inhaftierung ihrer Nichte eine Kaution zu erbringen ist. Schlussendlich suchte die Dame ihr gesamtes Ersparte und den Schmuck zusammen und übergab alles an einen der Täter, der sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgab. Erst später flog der Schwindel auf und die richtige Polizei wurde eingeschaltet. Das Zentralkommissariat 40, zuständig unter anderem für Bandenkriminalität, hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen in Südhessen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen!

Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Rüsselsheim-Bauschheim: Angeblicher Handwerker bestiehlt Seniorin/Polizei warnt vor Masche

Ein Krimineller hat sich am Freitagabend (13.01.), gegen 18.30 Uhr, gegenüber einer über 80 Jahre alten Anwohnerin in der Rheingauer Straße als Gewobau-Mitarbeiter ausgegeben, sich auf diesem Weg Zugang zu ihrer Wohnung in einer Seniorenresidenz verschafft und dort Schmuck und Geld entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der noch unbekannte Mann bei der Seniorin geklingelt und vorgegeben, die Wasserrohre überprüfen zu müssen und nach Wasseradern zu suchen. Nachdem die Frau ihm Einlass gewährte, entwendete der Kriminelle Schmuck und Geld. Mit seiner Beute flüchtete er im Anschluss.

Personen, die zur fraglichen Zeit im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten haben. Sie können zum Beispiel Kontakt zu Ihrem Vermieter, Hausmeister oder Ihrer Wohnungsgesellschaft aufnehmen und erfragen, ob der Besuch seine Richtigkeit hat. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Groß-Gerau: Diebe haben Firmengelände im Visier/16 Garagentore gestohlen

Ein Firmengelände im Neuweg in Dornberg geriet zwischen Freitag (13.01.) und Montag (16.01.) in das Visier von Dieben. Die Kriminellen verschafften sich zunächst Zugang auf das Gelände und ließen anschließend insgesamt 16 dort abgestellte Garagentore im Wert von rund 13.000 Euro entwendet.

Vermutlich transportierten die ungebetenen Besucher die Beute mit einem größeren Fahrzeug ab. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Bad König: Schreckschusspistole abgefeuert/Polizei appelliert

Eine Spaziergängerin traf am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr, im Bereich Bahnhofsplatzes auf vier bis fünf junge Mountainbiker. Sie vernahm mehrere laute Knallgeräusche und vermutete, dass aus der Gruppe heraus mehrfach mit einer Schreckschusspistole geschossen wurde. Die Fahrradfahrer flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Eine polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Einer der jungen Männer trug einen hellen Hoodie. Eine weitere Personenbeschreibung der Unbekannten liegt derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall für einen eindringlichen Appell zum Anlass: Wer eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe ohne den Kleinen Waffenschein führt, kann nach dem Waffengesetz mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren bestraft werden. Außerdem dürfen Silvesterfeuerwerkskörper in Deutschland nur zum Jahreswechsel, vom 31. Dezember bis zum 01. Januar, gezündet werden.

Michelstadt: Einbruch in Lagerhalle – Polizei nimmt tatverdächtiges Duo fest – Tatzusammenhang mit zwei weiteren Fällen wird geprüft

Nach ihrer Festnahme am späten Sonntagabend (15.01.) werden zwei 35 und 37 Jahre alte Männer im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren sie gegen 23 Uhr auf das Gelände einer Firma im Hammerweg gelangt und hier in eine Lagerhalle eingebrochen. Im Inneren packten sie Kupferschrott im Wert von rund 1.600 Euro zusammen und legten die Beute zum Abtransport bereit. Alarmierte Polizeistreifen konnten die zwei Tatverdächtigen noch auf frischer Tat am Tatort festnehmen. Die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz im Deutschland haben, kamen für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache und verbrachten die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt werden sie noch im Laufe des Montags einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt, der über eine Untersuchungshaft entscheiden muss.

Ein Tatzusammenhang mit zwei gleichgelagerten Fällen in jüngster Vergangenheit liegt nahe. Die Ermittlungen hierzu durch das Kommissariat 21/22 dauern noch an.