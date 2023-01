Raubüberfall auf Geschäftsmann

Bad Sobernheim (ots) – Am Sonntag 15.01.2023 gg. 23.00 Uhr kam es in der Monzinger Straße in Bad Sobernheim zu einem brutalen Raubüberfall auf einen Geschäftsmann. 2 maskierte unbekannte Männer lauerten dem Geschädigten auf und forderten ihn unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe auf, sein Bargeld herauszugeben.

Der Geschädigte schrie um Hilfe, was einen der Täter dazu brachte, mit der mitgeführten Schreckschusswaffe zu schießen. Hierbei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Die Täter flohen ohne Beute in Rtg. Stadtmitte Bad Sobernheim und konnten unerkannt entkommen. Eine Fahndung mit Unterstützungskräften aus den umliegenden Dienststellen führte nicht zum Erfolg.

Täterbeschreibung:

Die beiden Täter waren dunkel gekleidet, maskiert ca. 170 cm groß und von schmaler Statur.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat zur vorgenannten Zeit im Bereich der Monzinger Straße in Bad Sobernheim oder in der unmittelbaren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Betrunkener Fahrer flüchtet zu Fuß nach Unfall

Bad Kreuznach, B428 (ots) – Am 15.01.2023 gegen 18:00 Uhr verursachte ein PKW-Fahrer einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend fußläufig. Der 63-jährige PKW-Fahrer befuhr die B428 aus Bad Kreuznach in Fahrtrichtung B41. Im dortigen Baustellenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer provisorischen Schutzplanke. Hierdurch wurde der Opel Corsa derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war.

Als eine Zeugin die Polizei verständigte flüchtete der Fahrer fußläufig in Richtung Industriegebiet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Beschuldigten war erfolgreich. Er konnte in der Industriestraße von einer Streife angetroffen und kontrolliert werden. Er führte den Fahrzeugschlüssel mit sich und war augenscheinlich stark alkoholisiert, was ein Atemalkoholwert von 2,30 Promille bestätigte.

Er selbst war unverletzt, wurde aber zwecks Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Es wurde mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrerlaubnis dürfte ihm durch die Aktion entzogen werden.

Bei Nässe zu schnell in die Kurve

A 61/Bad Kreuznach (ots) – Ein 50-Jähriger befuhr am 14.1.2023 gegen 17:40 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. An der Anschlussstelle Bad-Kreuznach wollte der die Autobahn verlassen und auf die B 41 abfahren. Dabei war der Mann offenbar aber zu schnell unterwegs denn er verlor bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der Schutzplanke.

Den Sachschaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro, den an der Schutzplanke auf ca. 500 Euro. Der Wagen des 50-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Unfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen

A 61/Waldlaubersheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam es am 13.1.2023 gegen 17 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Waldlaubersheim. Dort musste zunächst ein 39-jähriger LKW-Fahrer, der den rechten von drei Richtungsfahrstreifen befuhr aufgrund einer Verkehrsstockung abbremsen. Ebenso musste ein links neben dem LKW fahrender 22-Jähriger auf der mittleren Spur seinen PKW abbremsen.

Ein 42-Jähriger erkannte die Verkehrsstockung zu spät und fuhr auf den PKW des 22-Jährigen auf. Ebenso erging es einem 33-Jährigen, der mit seinem Auto auf den PKW des 42-Jährigen auffuhr. Zusätzlich prallte der 33-Jährige noch an das Heck des LKW.

An Allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei in der Summe auf fast 30.000 Euro schätzt. Der 42-Jährige war mit seiner Ehefrau und 2 Kindern unterwegs. Die komplette Familie wurde mit Verdacht auf leichte Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht zur medizinischen Abklärung.

Trotz dass der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, kam es im freitäglichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizei, 12 Kräfte des Rettungsdienstes mit einem Notarzt sowie 24 Kräfte der Feuerwehr Bingen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Sachbeschädigungen und Diebstähle aus Fahrzeugen

Kirn (ots) – In der Nacht vom Dienstag 11.01.2023 auf Mittwoch 12.01.2023, wurden mehrere verschlossene Fahrzeuge im Bereich Kirn bzw. Kirnsulzbach mutwillig durch Einschlagen der Seitenscheiben beschädigt. Anschließend wurden diverse Wertgegenstände aus diesen entwendet.

Bei Hinweisen zur Tat bittet die Polizei Kirn um telefonische Kontaktaufnahme unter der 06752-1560 und rät darüber hinaus, jegliche Wertgegenstände nicht in den Fahrzeugen zu belassen.