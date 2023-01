Polizeieinsatz nach Bedrohungslage

Durlach-Aue (ots) – Ein größeres Polizeiaufgebot war am späten Samstagabend für

die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen in Durlach-Aue erforderlich. Der

Betroffene befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Bei dem Versuch, Kontakt zu einem vermeintlichen Randalierer in dessen Wohnung aufzunehmen, wurden Polizeibeamte des Reviers Karlsruhe-Durlach gegen 23:45 Uhr von dem Wohnungsinhaber angegangen.

Nach derzeitigem Sachstand soll der 46-jährige Verdächtige unvermittelt die Wohnungstür geöffnet haben und mit einem Küchenmesser in der Hand auf die eintreffenden Beamten zugegangen sein. Unter Einsatz von Pfefferspray und Einsatzstock gelang es, den plötzlichen Angriff vorläufig abzuwehren. Der Beschuldigte wurde dabei leicht verletzt.

In der Folge wurden weitere Polizeikräfte einschließlich Beamte einer Spezialeinheit an den Tatort gerufen. Um kurz vor 02:00 Uhr wurde der Verdächtige schließlich widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen.

Durch den Einsatz des Pfeffersprays verletzten sich auch vier Polizisten leicht,

konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Inwieweit der Beschuldigte für sein

Handeln strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, ist Gegenstand des

eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Im Karlsruher Stadtgebiet kam es am Wochenende zu zwei

Einbrüchen in Kellerräume sowie einem Wohnungseinbruch.

Unbekannte Täter öffneten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in der

Karlsruher Oststadt mit brachialer Gewalt das Schloss zu einem Kellerraum in der

Tullastraße und durchsuchten in der Folge die Räumlichkeit. Die Einbrecher

nahmen diverses Werkzeug, Fahrradzubehör sowie einen Rucksack an sich. Der

entstandene Diebstahlschaden wird auf zirka 200 Euro geschätzt.

Ein weiterer Einbruch in Kellerabteile ereignete sich zwischen Samstagnachmittag

und Sonntagnachmittag in der Bert-Brecht-Straße in Daxlanden. Hier verschafften

sich die Eindringlinge gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen eines

Mehrfamilienhauses. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Des Weiteren hebelten Unbekannte in der Waldstadt am frühen Sonntagabend die

Terrassentür eines Wohnhauses in der Elbinger Straße auf und durchsuchten

mehrere Räume nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten die Diebe Schmuck im

Wert von mehreren tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Karlsruhe: Sicher unterwegs in der Faschingszeit

Karlsruhe (ots) – Faschingsveranstaltungen und Umzüge laden wieder zum närrischen Treiben und Feiern ein. Und damit stehen beim Referat Prävention wieder eine Vielzahl von Themen der Verkehrsunfall- und der Kriminalprävention auf der Agenda, da Regeln und Vorschriften auch in der „fünften Jahreszeit“ gelten. Beachten Sie deshalb die Tipps Ihrer Prävention:

Nur nüchtern hinters Steuer

Die Polizei wird in diesen Tagen wieder ihre Kontrollen verstärken. Klären Sie

deshalb schon vor einer Veranstaltung, wer sich hinters Steuer setzt und sich

und seine närrischen Mitfahrer nüchtern und sicher nach Hause bringt. Denn

leider kommt es immer wieder zu gefährlichen Alkoholfahrten. Zeigen Sie

Verantwortung. Wer Alkohol trinkt, sollte sich schon vorher darum kümmern, wie

er nach Hause kommt. Ob mit Bus, Bahn oder Taxi. Das Auto bleibt stehen!

Vorsicht Diebstahl

Auch Taschen- und Gelegenheitsdiebe lieben die Fastnacht. Partystimmung,

Alkoholkonsum und Gedränge sorgen dafür, dass ein Diebstahl womöglich nicht

bemerkt wird. Nehmen Sie deshalb nur so viel Bargeld wie nötig mit. Achten Sie

auf ihre Geldbörse und Wertgegenstände wie Handy und Schlüssel. Diese

Gegenstände sollten eng am Körper, in einer verschlossenen Tasche getragen

werden. In der Jacke an der Garderobe haben sie nichts zu suchen. Auch das Auto

ist kein Wertbehältnis. Es bietet keine guten Verstecke und ist schnell

durchsucht.

Ausgelassen feiern ohne Gewalt

Aus meist belanglosen Anlässen neigen vor allem alkoholisierte Menschen zu

Gewalttätigkeiten oder dazu, Andere anzupöbeln bzw. zu provozieren. Versuchen

Sie deshalb, aggressiv und bedrohlich wirkende Situationen von vornherein zu

vermeiden und lassen Sie sich nicht provozieren. Sprechen Sie gezielt andere

Menschen an und bitten Sie um Hilfe, wenn Sie sich bedroht oder belästigt

fühlen. Wenden Sie sich ggfls. an den Ordnungsdienst oder rufen Sie die Polizei

unter 110. Zeigen Sie Zivilcourage und helfen Sie anderen Menschen, ohne sich

selbst in Gefahr zu bringen. Wer nichts tut, macht mit und hilft damit nur dem

Täter. Beachten Sie unsere Tipps der Aktion-Tu-Was.

Jugendschutz beachten

Auch für Kinder und Jugendliche sind Faschingsveranstaltungen reizvoll. Umso

wichtiger ist es, die Bestimmungen des Jugendschutzes und damit die jeweiligen

Altersgrenzen und Abgabeverbote einzuhalten. Damit haben Gewerbetreibende und

Veranstalter eine besondere Verantwortung. Auf verschiedenen

Faschingsveranstaltungen werden deshalb auch Jugendschutzteams unterwegs sein,

die ein besonderes Augenmerk auf Kinder und Jugendliche werfen, die es mit dem

Alkohol nicht so genau nehmen. Ziel ist es, Alkoholmissbrauch möglichst

frühzeitig zu unterbinden, aber auch bereits alkoholisierte Kinder und

Jugendliche in die sichere Obhut der Eltern oder nötigenfalls des Jugendamts zu

übergeben.

Weitere Informationen zu unseren Themen erhalten Sie im Internet unter

www.gib-acht-im-verkehr.de, www.polizei-beratung.de und www.aktion-tu-was.de.

Gerne geben Ihnen auch die Mitarbeiter der Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-1201 Auskunft.

Kreis Karlsruhe

Unbekannter raubt 83-Jährigen aus – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal (ots) – Ein 83-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag in Bruchsal

Opfer eines Raubes. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Senior gegen 17:20 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Besuch in einem Supermarkt. Als der 83-Jährige ein

Mehrfamilienhaus in der Schwimmbadstraße betrat, wurde er von einem Unbekannten

von hinten umklammert und zu Boden gerissen.

Der Täter entriss den älteren Herrn in der Folge dessen Geldbörse, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand und flüchtete zu Fuß in Richtung Orbinstraße.

Der Geschädigte beschrieb den Räuber als männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt und

kleiner als 170cm. Des Weiteren soll er eine rote Schildmütze getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Autotransporter aus dem Verkehr gezogen

Forst (ots) – Am Freitag gegen 10:00 Uhr leiteten Beamte der Verkehrspolizei

auf der Bundesautobahn 5 die Kontrolle eines Autotransporter-Lastzuges in die

Wege. Das Fahrzeug wurde zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und Kronau

gestoppt und wies gravierende technische Mängel auf.

Zur weiteren Begutachtung des mit acht Autos geladenen Lastzuges wurde ein

TÜV-Sachverständiger hinzugerufen. Festgestellt wurden unter anderem

korrosionsgeschwächte Druckluftbehälter, gerissene Bremsscheiben, defekte

Beleuchtungseinrichtungen sowie gekappte Bremsleitungen. Demnach wurde eine

Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeughalter muss sich nun um die Beseitigung der

festgestellten Mängel kümmern.

Mutmaßlicher Unfallverursacher flieht von Unfallstelle

Pfinztal (ots) – Offenbar zu schnell fuhr am Sonntagabend ein noch unbekannter

Fahrer eines VW Touran in Kleinsteinbach und geriet in den Gegenverkehr. Dort

stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen. Im Anschluss

floh der Unfallverursacher zu Fuß.

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe geriet gegen

20.00 Uhr ein aus Richtung Söllingen kommender VW-Touran kurz nach dem

Ortseingang Kleinsteinbach auf die Gegenfahrbahn. Eine 45-jährige

Passat-Fahrerin konnte eine frontale Kollision verhindern indem sie auswich. Der

Touran erfasste den Passat hierbei an der Fahrzeugseite und drehte ihn zur

Seite. Der mutmaßliche Unfallverursacher stoppte seinen Wagen im Kreisverkehr in

Fahrtrichtung Mutschelbach. Anschließend entfernten sich der Fahrer und der

Beifahrer zu Fuß. Eine Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur

Identifizierung des Unfallverursachers. Der Wagen wurde sichergestellt.

Die 45-jährige Fahrerin des Passats sowie ihr 11-jähriges Kind erlitten bei dem

Unfall leichte Verletzungen und kamen vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein

Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht

fest.

Mehrere Einbrüche am Wochenende

Nördlicher Landkreis (ots) – Zu drei Wohnungseinbrüchen kam es am vergangenen Wochenende im nördlichen Landkreis.

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitagnachmittag über den Gartenzaun

Zutritt auf ein Wohnanwesen in Bretten-Ruit. Die Einbrecher drangen über das

eingeschlagene Kellerfenster in das Einfamilienhaus in der Straße Zum kleinen

Feld ein. In der Folge durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten bis zum

Obergeschoss und nahmen diverse Schmuckstücke an sich. Die Höhe des

Diebstahlschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich ebenfalls am Freitagnachmittag in

Walzbachtal-Wössingen. In der Römerstraße drangen die bislang unbekannten Täter

über ein eingeschlagenes Fenster auf der Terrassenseite in das Zweifamilienhaus

ein. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist abschließend noch nicht

geklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

In der Rathausstraße in Dettenheim-Liedolsheim hebelten Unbekannte zwischen

Freitag, 18:00 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr die Kellertür eines Einfamilienhauses

auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Dort durchwühlten die

Eindringlinge sämtliche Zimmer sowie Schränke und erbeuteten Schmuck in bislang

unbekannter Höhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Einbrecher im Revierbereich Ettlingen aktiv

Ettlingen (ots) – Am Samstagnachmittag verschafften sich Unbekannte über die

Terrassentür Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Am Dobelblick in

Marxzell-Burbach. Trotz der Anwesenheit der Wohnungsinhaber im Obergeschoss

durchsuchten die dreisten Eindringlinge verschiedene Räume und erbeuteten

Bargeld sowie hochwertigen Schmuck. Über die Höhe des Diebstahlschadens kann

bislang noch Angaben gemacht werden.

In Waldbronn-Neurod ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen

ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Sohl. Die Einbrecher

öffneten gewaltsam die Klappläden und gelangten über eine eingeschlagene

Fensterscheibe in das Innere. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen

und nahmen Schmuck im Wert von zirka 1.300 Euro an sich.

Im gleichen Zeitraum versuchten ebenfalls unbekannte Täter durch Aufhebeln von

Fenstern in ein Wohnhaus in der Stefanienstraße in Schöllbronn einzudringen. Ihr

Vorhaben scheiterte vermutlich aufgrund der zusätzlichen Sicherungen an den

Fenstern. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Etzenroter Jahnstraße kam es in der

Zeit zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 16:30 Uhr. Die Eindringlinge

gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in die Gaststätte. Hier erbeuteten sie

aus zwei aufgebrochenen Automaten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro

sowie einen Laptop.

Des Weiteren brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstag- und Freitagabend

gewaltsam in eine Gartenhütte im Wacholderweg in Langensteinbach ein. Die Diebe

nahmen eine Axt an sich. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, konnte noch

nicht abschließend festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Scheiben und Straßenlaternen beschädigt – Zeugen gesucht

Weingarten (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, wurden in der Bahnhofstraße in Weingarten nach aktuellem Stand der Ermittlungen drei Fensterscheiben, die Scheibe eines Autos sowie zwei Straßenlaternen von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Möglicherweise sind die Beschädigungen durch das Verwenden einer Steinschleuder oder eines Luftgewehrs entstanden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/96718-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht

Waldbronn (ots) – An der Einmündung der Landesstraße 609 und der Landesstraße 623 zwischen Karlsruhe-Palmbach und Waldbronn ereignete sich am Freitag 13.01.2023 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 37-jähriger Nissan-Fahrer gegen 16:00 Uhr auf der L609 von Karlsruhe-Palmbach kommend in Richtung Waldbronn und wollte die Einmündung geradeaus überqueren. Zeitgleich passierte eine 62-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund die Landesstraße hinter der Einmündung an einer Fußgängerfurt mit Verkehrsinsel.

Die Fußgängerin wurde in der Folge trotz einer Gefahrenbremsung von dem Nissan erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ob der Pkw-Fahrer das Rotlicht der Ampel missachtete, ist bislang unklar. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.