Nach Körperverletzung Polizeibeamte beleidigt

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 15.01.2023 gegen 19:30 Uhr, wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz gemeldet. Ein 28-Jähriger und ein 65-Jähriger gerieten in Streit. Der Grund hierfür ist unklar.

Im Verlauf des Streites wurde der 65-Jährige von dem 28-jährigen leicht verletzt. Auch durch die alarmierten Polizeikräfte konnte der 28-Jährige nicht beruhigt werden, so dass er gefesselt werden musste.

Während des gesamten Einsatze schrie der Angreifer herum und beleidigte die Polizisten. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste der Mann die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Einbruch in Gartenanlage

Ludwigshafen-Friesenheim/Nord (ots) – Unbekannte brachen am späten Sonntag 15.01.2023 gegen 23:10 Uhr in eine Gartenanlage Am alten Garten ein und wurden vermutlich durch ein Alarmsignal vertrieben. Entwendet wurde nach ersten Angaben nichts.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Autofahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Sonntag 15.01.2023 gegen 14:30 Uhr, kam es in der Horst-Schorck-Straße zu einem Verkehrsunfall. An der Einmündung zur Mittelpartstraße missachtete ein 46-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 35-jährigen Autofahrers. Der 46-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Straße musste im Unfallbereich für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten gesperrt werden.