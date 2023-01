Automat für Auto-Staubsauger aufgebrochen

Worms (ots) – Unbekannte haben am Sonntag 15.01.2023 gegen 21:45 Uhr einen Münzautomaten für Auto-Staubsauger einer Waschstraße in der Mainzer Straße aufgebrochen. Einer Videoaufzeichnung zufolge handelte es sich um zwei Täter.

Nach erster Schätzung wurde Münzgeld im Wert von weniger als 10 Euro entwendet.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer im besagten Tatzeitraum in der Mainzer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter Tel: 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Erneut Einbrüche im Landkreis Alzey-Worms

Alzey-Worms (ots) – Zu mehreren Einbrüchen kam es am Wochenende im Dienstgebiet der PI Alzey. Am Freitag 13.01.2023 gegen 21.00 Uhr meldeten Eigentümer eines Einfamilienhauses in Bechtolsheim, die nur wenige Stunden von Zuhause abwesend waren, dass dort eingebrochen wurde. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zum Haus geschaffen und das gesamte Anwesen auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstagnachmittag 14.01.2023 im Drususwall in Wörrstadt. An dem Zwei-Parteienhaus wurde offenbar ein Terrassenfenster aufgehebelt, durch das die Täter in das Haus gelangten. Dort wurden sämtliche Räume beider Wohnungen durchwühlt und zahlreiche Wertegegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Auch hier waren die Bewohner nur wenige Stunden nicht Zuhause.

Im dritten Fall wurde am späten Samstagabend 14.01.2023 der Einbruch in einen Verbrauchermarkt im St. Floriansweg in Gau-Bickelheim festgestellt. Nachdem die Täter versucht hatten, die Alarmanlage zu zerstören, verschafften sie sich gewaltsam Zugang durch ein Seitenfenster. Im dahinter gelegenen Personalraum wurde alles durchsucht, der dort befindliche Tresor wurde nicht angerührt. Die Täter entfernten sich schließlich, ohne etwas zu entwenden. Die Polizei wurde vom Sicherheitsdienst, bei dem ein Alarm aufgelaufen war verständigt und fuhr den Markt schnellstmöglich an. Trotzdem konnten der oder die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Beschädigte Fahrzeuge in Wöllstein

Wöllstein (ots) – In der Nacht vom 13.01.2023 auf den 14.01.2023 zwischen 23-08:00 Uhr kam es im Bereich Wöllstein zu Sachbeschädigungen, insbesondere an geparkten Fahrzeugen. Hierbei wurde der Lack zerkratzt sowie Scheibenwischer abgerissen.

Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wörrstadt zu melden.