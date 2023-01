Dieb geschnappt – Opfer gesucht

Kaiserslautern (ots) – Wer vermisst Geld, genauer gesagt Riyal aus Katar? Das

ausländische Bargeld wurde am Wochenende bei einem jungen Mann sichergestellt,

den die Polizei in der Nacht zu Samstag 14.01.2023 in der Innenstadt festgenommen hat.

Gegen den 23-Jährigen lag ein Haftbefehl aufgrund früherer Delikte vor.

Bei der obligatorischen Durchsuchung seiner Sachen stießen die Polizisten auf

die fremde Währung. Darauf angesprochen, gab der junge Mann an, das Geld aus einem unverschlossenen Auto gestohlen zu haben. An den genauen Tatort konnte er sich jedoch nicht mehr erinnern.

Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Mittwoch und Samstag (11. bis 14. Januar), aber auch das konnte der 23-Jährige nicht so genau angeben.

Möglicherweise hat der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl noch gar nicht bemerkt oder ihn nur noch nicht bei der Polizei angezeigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

Niedergeschlagen und Fahrzeugschlüssel entwendet

Kaiserslautern (ots) – Brutal angegangen wird ein 19-Jähriger in der Nacht zu Sonntag 15.01.2023 in der Schneiderstraße. Gegen 01.30 Uhr attackierte ein Mann aus einer

Personengruppe heraus den jungen Geschädigten, der gerade sein Handy aus dem hellblauen Sportwagen seiner Mutter holen wollte.

Nachdem der noch Unbekannte sein Opfer mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht hatte, entwendete er dessen Schlüsselbund samt Fahrzeugschlüssel. Als sich eine unbeteiligte Personengruppe näherte, ergriff der Täter die Flucht und entfernte sich fußläufig.

Zeugen, insbesondere die herannahende Personengruppe, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631/369-2620 in Verbindung zu setzen./pvd

Außenspiegel abgetreten

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Mann hat am Sonntag 15.01.2023 in der

Eisenbahnstraße an einem geparkten Auto einen Außenspiegel abgetreten. Ein Zeuge

meldete der Polizei, dass er gegen 16 Uhr einen Mann beobachtet hatte, der zunächst herumschrie und dann an einem parkenden Peugeot 2008 den Spiegel demolierte. Anschließend lief der Unbekannte zu Fuß in Richtung Schneiderstraße davon.

Die ausgerückte Streife konnte zwar wenig später auf dem Stiftsplatz einen Mann

ausfindig machen, auf den die Täterbeschreibung passte, der 52-Jährige bestritt

jedoch vehement, etwas mit der Tat zu tun zu haben.

Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen und fragt:

Wer hat die Sachbeschädigung in der Eisenbahnstraße ebenfalls beobachtet? Oder wem ist ein etwa 35-40 jähriger Mann, ungefähr 1,70-1,80 Meter groß und schlank, bekleidet mit

einem grünen Parka, einer dunklen Jeans sowie einer Wollmütze aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße. Tel: 0631/369-2150. |cri

Unfallzeugen und Verursacher gesucht

Kaiserslautern (ots) – Auf dem obersten Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der

Pariser Straße ist ein geparkter Mercedes-Benz beschädigt worden. Den Spuren

nach zu urteilen, dürfte es sich beim Verursacher um einen Fahrradfahrer handeln.

An dem schwarzen Pkw wurden im Heckbereich die Stoßstange, Rückleute und

Heckklappe beschädigt. Zurück blieben tiefe Kratzer im Lack. Die Höhe des

Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die sich am Samstagabend zwischen 19 und 19.40 Uhr auf dem Parkdeck

aufgehalten haben oder sonstige Hinweise, insbesondere zu Fahrradfahrern im

Umfeld, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

Auch aus dem Benzinoring wurde der Polizei am Wochenende eine Unfallflucht

gemeldet. Die tatsächliche Unfallzeit war allerdings vermutlich bereits zwischen

Donnerstagnachmittag, 17.45 Uhr, und Freitagmittag, 12 Uhr. In diesem Zeitraum

wurde ein weißer BMW, der in Höhe des Hauses Nummer 5 abgestellt war, von einem

anderen Fahrzeug gerammt. Die vordere Stoßstange wurde auf der Fahrerseite

deutlich beschädigt. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht, werden

von der Polizeiinspektion 1 aber gerne unter der Telefonnummer 0631 369-2150

entgegengenommen. |cri

Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Kaiserslautern (ots) – Weil er betrunken am Steuer seines Autos saß, hat die

Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Hohenecker Straße einen Autofahrer aus

dem Verkehr gezogen. Als die Beamten den Wagen kurz nach 6 Uhr stoppten, schlug

ihnen die „Alkoholfahne“ des Fahrers entgegen. Ein freiwilliger Atemtest zeigte

einen Wert von 0,95 Promille an. Der 24-Jährige musste deshalb sein Auto stehen

lassen und für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Anschließend wurde er

mitsamt Fahrzeugschlüssel und Führerschein der US-Militärpolizei übergeben. Von

deutscher Seite kommt auf den Mann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. Er muss

mit einem Fahrverbot, einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen.

Seinen Führerschein vorläufig abgeben musste am Sonntagmittag auch ein

Autofahrer in der Zollamtstraße. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle

gegen 12.30 Uhr legte der 31-Jährige drogentypisches Verhalten an den Tag. Weil

er einen Urintest nicht durchführen konnte oder wollte, musste der Mann zur

Blutentnahme mit zur Dienststelle kommen. Angaben zu einer möglichen

Beeinflussung durch Drogen wollte er nicht machen. Das Ergebnis der

Blutuntersuchung wird Aufschlüsse geben – daran orientieren sich dann auch die

Konsequenzen.

Ähnlich ging es am späten Sonntagabend auch einem Mann aus Hessen. Der

33-Jährige geriet gegen 22.30 Uhr in der Mainzer Straße mit seinem Transporter

in eine Polizeikontrolle. Aufgrund entsprechender „Auffälligkeiten“ wurde ihm

ein Drogentest angeboten, den er jedoch strikt ablehnte. Daraufhin wurde der

Mann zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Sobald das Ergebnis vorliegt, muss der 33-Jährige mit „polizeilicher Post“

rechnen.

Noch rechtzeitig verhindern konnte eine Streife eine sogenannte

Trunkenheitsfahrt in der Nacht zu Sonntag in der Merkurstraße. Die Beamten waren

hier kurz nach 2 Uhr auf einen geparkten Pkw aufmerksam geworden, in dem ein

junger Mann auf dem Fahrersitz saß. Als sie den 25-Jährigen baten auszusteigen,

um ihn zu kontrollieren, fiel den Polizisten ein Tütchen auf, das im Fußraum am

Fahrersitz lag. Darin befand sich eine grüne pflanzliche Substanz. Darauf

angesprochen, wollte sich der junge Mann nicht dazu äußern. Weil der Verdacht

bestand, dass es sich um Rauschgift handelt, und dass der 25-Jährige einen Teil

davon auf dem Parkplatz konsumiert hatte, wurde das Tütchen zusammen mit den

Fahrzeugschlüsseln und dem Führerschein des Mannes sichergestellt. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Nach Einbruch in Schule: Spur der Verwüstung

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Gullydeckel haben sich Einbrecher am Wochenende

im Stadtteil Hohenecken Zugang zu einer Schule verschafft. Die Täter wüteten in

dem Gebäude und verursachten einen hohen Sachschaden.

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend warfen die Unbekannten mit dem

Kanaldeckel eine Glasscheibe des Schulhauses in der Forststraße ein. Nachdem sie

in das Gebäude eingedrungen waren, verwüsteten sie eine Küche. Die Vandalen

zerstörten Geschirr und verschmutzen mit Lebensmitteln Wände, Boden und die

Decke. In den Klassensälen durchwühlten die Täter die Lehrerpulte. Ob sie etwas

stahlen, steht aktuell nicht fest.

Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die am Wochenende rund um die Schule Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Diebe haben es auf unverschlossene Autos abgesehen

Hochspeyer (ots) – Diebe waren in der Nacht zu Sonntag 15.01.2023 in Hochspeyer aktiv. Abgesehen hatten sie es offenbar insbesondere auf unverschlossene Autos. Ein Tatverdächtiger wurde am frühen Morgen in flagranti erwischt, konnte aber unerkannt entkommen. Gegen 06 Uhr wurde ein Anwohner der Münchhofstraße darauf aufmerksam, dass sich jemand an seinem Auto zu schaffen macht.

Als er daraufhin nach draußen ging, hielt sich der Mann noch in der Nähe auf. Nachdem der Zeuge ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte aber zu Fuß. Dort, wo er sich zuvor aufgehalten hatte, wurden diverse Gegenstände gefunden.

Es handelte sich teilweise um Aufbruchwerkzeug, teilweise auch um Diebesgut.

Einige Sachen konnten einer Anwohnerin der Schelmentalstraße zugeordnet werden.

Sie hatte von dem Diebstahl noch nichts bemerkt.

Am späten Vormittag meldete dann noch ein Anwohner der Friedenstraße, dass er auf dem Gehweg vor seinem Haus Dokumente gefunden habe, die einem Anwohner der Münchhofstraße gehören. Eine Rücksprache ergab, dass die Unterlagen vermutlich aus dem nicht verschlossenen Auto geklaut wurden. Offenbar merkten die Täter auf der Flucht, dass sie nichts mit den Papieren anfangen können, und „entsorgten“ diese einfach unterwegs.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen in der Nacht zu Sonntag ebenfalls verdächtige Personen aufgefallen sind. Interessiert sind die Ermittler insbesondere an Hinweisen zu einem

etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der einen sogenannten 5-Tage-Bart hatte und komplett schwarz gekleidet war, einschließlich Jacke und Mütze. Bei sich trug er einen dunklen Rucksack und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Zeugen können sich jederzeit unter Tel: 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern melden. |cri

Betrüger geschnappt

Enkenbach-Alsenborn/A6 (ots) – Am Montagnachmittag gg. 16:20 Uhr versuchten zwei

Männer im Alter von 37 und 23 Jahren durch Vortäuschen einer Notlage an der

Ausfahrt Enkenbach-Alsenborn in betrügerischer Absicht an das Bargeld von

anderen Verkehrsteilnehmern zu gelangen.

Die Männer mit Wohnsitz im Ausland gaben an, angeblich nichts mehr zu essen zu haben und sie hätten auch keinen Sprit mehr um nach Hause fahren zu können. Beides entsprach jedoch nicht der Wahrheit. Als Gegenleistung für Bargeld wurde ein vermeintlicher Goldring angeboten.

Noch während der Tatausführung wurden die Personen allerdings von einer Zivilstreife der zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz ertappt. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht noch Zeugen oder Geschädigte, die ebenfalls von den Personen angesprochen wurden. Diese werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu

melden (Tel.: 0631-35340).|ZVD

Fahrrad sucht Eigentümer

Ramstein-Miesenbach (ots) – Im Bereich der Hauptstraße in Ramstein-Miesenbach

ist ein Fahrradfahrer vor einer Polizeistreife geflüchtet. Aufgrund seines

verkehrsrechtlichen Fehlverhaltens sollte er am 13.01.2023, gegen 18:00 Uhr,

kontrolliert werden. Nach kurzer Verfolgung konnte das Fahrrad wenig später

aufgefunden werden. Vom Radfahrer fehlt bislang jede Spur.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass der Mann das Fahrrad zuvor rechtswidrig entwendete. Daher sucht die Polizei Landstuhl nun den rechtmäßigen Inhaber. Dieser kann demzufolge, nach Vorlage

entsprechender Eigentumsnachweise, sein Fahrrad bei der PI Landstuhl abholen.|pilan-grä

Mehrere Verletzte infolge Missachtung der Vorfahrt

Steinwenden, L366 (ots) – Drei Leichtverletzte und ein Schwerverletzter fordert

ein Verkehrsunfall in Steinwenden auf der L366 in Höhe der Einmündung zur

Neuwoogstraße. Dieser ereignete sich am letzten Samstag in der Zeit von 15:30

Uhr. Demnach kam es im Einmündungsbereich der L366/Neuwoogstraße zur seitlichen

Kollision zwischen zwei Pkw.

Ein Fahrzeugführer war auf der L366 in Richtung Ramstein unterwegs. Der andere Fahrzeugführer befuhr die Neuwoogstraße in Richtung L366 und bog nach links ab. Rettungs-/Feuerwehr- und Einsatzkräfte der Polizei sowie schweres Gerät kamen zum Einsatz. Die Personen kamen in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur Versorgung.|pilan-grä