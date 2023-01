Ohne Vorwarnung in den Unterleib getreten

Mannheim (ots) – Eine Frau wurde am Sonntagnachmittag (15. Januar) am Bahnhof von einem Mann verletzt. Der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Die 34-jährige Geschädigte befand sich gegen 16 Uhr auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs. Unvermittelt trat ihr ein 23-jähriger syrischer Staatsangehöriger mit dem Fuß in den Unterleib. Ein Bahnmitarbeiter, der den

Vorfall beobachtet hatte, verständigte die Bundespolizei.

Die Beamten erkundigten sich nach dem Gesundheitszustand der Geschädigten, diese verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Nach den bisherigen Ermittlungen gingen dem Tritt keine verbalen oder sonstigen Auseinandersetzungen voraus.

Der Syrer musste den Bundespolizisten zur Dienststelle folgen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Angriff auf Fahrkartenkontrolleur

Mannheim (ots) – Zu einem körperlichen Angriff auf einen Fahrkartenkontrolleur

kam es am Sonntag 15.01.2023 gegen 21:30 Uhr an der Haltestelle Neuer Meßplatz.

Zwei Männer erkannten die Fahrkartenkontrolleure und stiegen aus der Straßenbahn aus.

Nachdem sie erneut in die Straßenbahn einstiegen, kam es zu einem Streitgespräch mit den Kontrolleuren. Die beiden Männer behaupteten, dass der Fahrkartenautomat an der Haltestelle nicht funktionieren würde.

Die Gruppe der Kontrolleure wies das Duo daraufhin, dass sie ohne ein gültiges Ticket nicht straffrei mitfahren könnten. Letztlich fuhren die beiden unbekannten Männer nicht mit der Bahn. Mit ihren E-Scootern verfolgten sie die Straßenbahn bis zur nächsten Haltestelle. Dort suchten die beiden Männer die Kontrolleure auf und schlugen einem von ihnen unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtete das Duo.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Stichflamme in Pkw wird zum Vollbrand

Mannheim-Lindenhof (ots) – Am Sonntag 15.01.2023 gegen 15 Uhr, kam es in einer Tiefgarage im Lindenhof, in der Lindenhofstrasse zu einer Verpuffung in einem Fahrzeug. Die Pkw-Fahrerin wollte das Auto starten, wobei es plötzlich zu einer Stichflamme

aus dem Motor in den Fahrzeuginnenraum kam. Daraufhin barst die Frontscheibe des

Pkw. Die Fahrerin konnte sich glücklicherweise aus dem Fahrzeug und der Tiefgarage retten.

Das Fahrzeug stand kurz darauf im Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Auch wurde das daneben geparkte Fahrzeug durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Pkw-Fahrerin wurde verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Schaden in der Tiefgarage wird auf einen hohen 5-stelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen, welche vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt werden.

Illegales Straßenrennen? – Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am Sonntag 15.01.2023 gegen 21.30 Uhr kam es auf der Odenwaldstraße/Höhe Einmündung Sigmund Schott Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem

ein Fahrzeug alleine beteiligt über beide Fahrstreifen schleuderte und mit dem Bordstein kollidierte. In der weiteren Unfallfolge schleuderte der Pkw über den angrenzenden Grünstreifen und kam einige Meter später zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der verunfallte Fahrzeugführer zunächst an einem illegalen Fahrzeugrennen mit einem dunklen Mercedes beteiligt gewesen sein könnte. Das Unfallfahrzeug, ein BMW, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche zum besagten Zeitpunkt Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Zeugen, welche

Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem dunklen Mercedes machen können, werden

gebeten, sich unter Tel: 0621 718490 zu melden.

Autofahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert

Mannheim (ots) – Am Samstag 14.01.2023 gegen 17:15 Uhr, kontrollierten Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal in der Friedrich-Ebert-Straße einen 21-jährigen KIA-Fahrer. Da dieser ein sehr nervöses und unsicheres Auftreten hatte,

führten die Beamten bei dem jungen Mann einen Drogentest durch. Dieser erhärtete

den Verdacht, sodass diesem eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im

Straßenverkehr ermittelt. Er muß mit führerscheinrechtlichen Konsequenzenrechnen.

Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim (ots) – Am Sonntag 15.01.2023 gegen 03.25 Uhr, fuhr eine 32-jährige Audi-Fahrerin die Hansastraße in Richtung Lagerstraße und missachtete die Vorfahrt einer 20-Jährigen, welche mit ihrem Audi die Industriestraße befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw der Unfallverursacherin geriet hierauf ins Schleudern und kam an einer Hauswand zum Stillstand.

Sie erlitt mehrere Frakturen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die jüngere

Audi-Fahrerin, sowie ihre drei Mitfahrer, blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Größere

Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus. An beiden Pkw entstand ein Schaden von

insgesamt 20.000 Euro.

Der Unfall wurde durch den Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen.

Einbruch in Jungbuschschule

Mannheim (ots) – Zwischen Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr und Freitagmorgen,

gegen 6:30 Uhr, brach bislang unbekannte Täterschaft in das Verwaltungsgebäude

der Jungbuschschule auf der Werftstraße ein und entwendeten einen Beamer sowie

einen Tresor. Der Sachwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa

1.500,- Euro. Kriminaltechnik wurde zur Spurensicherung eingesetzt. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Der 87-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz kam am Samstag gegen

11:30 Uhr beim Befahren der Sachenstraße zu weit von seiner Fahrspur ab und

kollidierte in der Folge mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Es

entstand ein Gesamtschaden von 40.000EUR. Der Unfallverursacher blieb

glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war stark

beschädigt und musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.