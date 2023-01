Karlsruhe: #Girlskickit – Schiedsrichterinnen-Lehrgang

Karlsruhe. Vom 3. bis 5. Februar 2023 bildet der Badische Fußballverband in einem Kompakt-Lehrgang Mädchen und Frauen zu Schiedsrichterinnen aus. Die Ausbildung ist kostenlos. Anmeldungen sind noch möglich.

Zum vierten Mal heißt es „Girls only“. An dem Wochenende können Frauen und Mädchen in einem besonderen Rahmen in das Hobby der Schiedsrichterei einsteigen. In der Sportschule Schöneck in Karlsruhe lernen sie nicht nur die Fußballregeln und ihre Besonderheiten kennen, sondern können direkt von den Erfahrungen bereits aktiver Schiedsrichterinnen profitieren. Diese stoßen ab Samstagvormittag zum Lehrgang dazu. Bei einer gemeinsamen Sporteinheit werden Tipps für die Praxis vermittelt und angewandt, aber auch bei Spaß und Spiel erste Kontakte geknüpft. Ein weiterer spannender Programmpunkt steht am Abend an, wenn beim Kamingespräch eine erfahrene Schiedsrichterin aus einer höherklassigen Liga Rede und Antwort steht.

Am Sonntag endet der Lehrgang dann für die angehenden Schiedsrichterinnen mit der offiziellen Regelprüfung, welche die theoretische Schiedsrichter-Ausbildung abschließt. Die ersten praktischen Erfahrungen sammeln die Mädchen und Frauen dann in Begleitung von Pat*innen. Diese kommen aus den neun Fußballkreisen des Badischen Fußballverbands, in denen die neuen Schiedsrichterinnen dann zukünftig – je nach Wohnort – im Spielbetrieb erste Spiele leiten werden.

Interessentinnen können sich noch zum Lehrgang anmelden (zur Anmeldung im DFBnet). Die Teilnahme inklusive Übernachtung und Verpflegung in der Sportschule Schöneck ist kostenlos.

(Quelle: bfv)