Einbrüche in der Region – Die Polizei sucht Zeugen

Mannheim/RNK (ots) – Erneut kam es zwischen Samstag 14.01.2023 gegen 12 Uhr und

Sonntag 15.01.2023 gegen 20:30 Uhr, zu insgesamt 3 Wohnungseinbrüchen in dem

Föhrenweg und der Waldshuter Straße in Mannheim sowie der Stahlbadstraße in

Weinheim. Die unbekannte Täterschaft brach entweder durch ein Fenster oder über

eine Terrassentür in die Wohnungen ein, um sich dortigen Zutritt zu verschaffen.

Hierbei entwendeten die Täter sowohl Schmuck und Armbanduhren als auch Bargeld

in insgesamt 5-stelligem Wert. Hinweise auf die Täter liegen bislang keine vor.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit

kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen

Hinweisen telefonisch unter der Nummer 0621 174-4444 zu melden.

Unfallflucht auf Kundenparkplatz – Zeugen gesucht!

Eberbach (ots) – Am vergangenen Freitag 13.01.2023 im Zeitraum 14:15-14:45 Uhr,

beschädigte ein bislang Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen geparkten

Ford auf dem Kundenparkplatz eines Discounters Im Ruhbaum. Der Unfallverursacher

entfernte sich trotz deutlich sichtbaren Schadens. Am Ford entstand ein

Sachschaden von 3.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich beim

zuständigen Polizeirevier Eberbach unter 06721/ 9210-0 zu melden.

Lkw-Fahrer übersieht Pkw und flüchtet

Sinsheim-BAB 6 (ots) – Am Samstag 14.01.2023 gegen 07 Uhr befuhr bislang unbekannter Lkw

den rechten Fahrstreifen der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe des

Kilometers 602 wechselte der unbekannte LKW-Fahrer zum Überholen auf den

mittleren Fahrstreifen und übersah hierbei einen Pkw der Marke Subaru.

Infolge eines Ausweichmanöver kollidierte der Pkw zwei Mal mit der mittleren

Betongleitwand und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Durch die Kollision verletzten sich beide Insassen des Pkw leicht und wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Unfallschadens beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Bislang liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf hat die Unfallflucht aufgenommen. Wer

Beobachtungen zum Überholvorgang sowie den Unfall machen konnte, wird gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden.

Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Eberbach (ots) – Am Sonntag 15.01.2023 gegen 20:30 Uhr brannte in der

Dr.-Weiß-Straße die Küche eines Mehrfamilienhauses im vierten Obergeschoss. Als

die Feuerwehr vor Ort eintraf, war das Feuer bereits durch einen Bewohner

gelöscht worden. Dieser wurde anschließend vorsorglich wegen des Verdachtes

einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Dunstabzugshaube sowie Hängeschränke der Küche wurden beschädigt. Die Decke und Wände des Raumes waren verrußt. Es ist jedoch nicht von einer Schädigung an der Statik des Gebäudes auszugehen.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf über 10.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und unterliegt weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Eberbach geführt werden.