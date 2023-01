Heidelberg: Regenschirmspitze ins Auge gestochen

Heidelberg (ots) – Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nach einem eher ungewöhnlichen Unfall am Freitag 13.01.2023 nach Zeugen und dem unbekannten Verursacher. Eine 30-Jährige ging gegen 15:40 Uhr zu Fuß, vom Bismarckplatz kommend, auf der linken Seite der Theodor-Heuss-Brücke als ihr ein unbekannter Fußgänger mit einem aufgespannten Regenschirm entgegenkam. Wohl aufgrund der Witterung hielt der Unbekannte seinen Schirm mit der Spitze nach vorne, wobei er der entgegenkommenden 30-Jährigen ins Auge stach.

Die Frau stürzte dabei zu Boden. Der Unfallverursacher hingegen ging schnellen Schrittes

davon. Die Frau erlitt Verletzungen am Auge, die in einer Augenklink untersucht

wurden und erstattete darauf Anzeige.

Zeugen des Geschehens/Hinweisgeber, melden sich bitte unter Tel: 06221/34180.

Pkw Aufbruch-Serie

Heidelberg (ots) – Gleich zu mehreren Aufbrüchen von Pkw kam es in der Nacht von

Samstag auf Sonntag 15.01.2023 in Neuenheim und Bergheim. Unbekannte Täter schlugen

in 5 Fällen zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr, je eine Scheibe der geparkten Pkw ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Betroffen waren Fahrzeuge in der Weberstraße, der Hainsbachweg, der Uferstraße, der Neuenheimer Landstraße und der

Kurfürsten-Anlage.

Die zuständigen Polizeireviere Heidelberg-Nord und Heidelberg-Mitte haben die Ermittlungen in der Sache aufgenommen, ein möglicher Zusammenhang der Taten ist nicht auszuschließen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel: 06221 4569-0 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel: 06221 1857-0.