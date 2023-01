Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Verkehrsunfall – Pkw nicht mehr fahrbereit

Grünstadt (ots) – Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Samstag (14.01.2023) gegen 18:30 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro; beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer eines VW wollte von der Kirchheimer Straße nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer Seat-Fahrerin, die die Kirchheimer Straße stadteinwärts befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Gerolsheim: Einbruch in Weingut

Gerolsheim (ots) – Unbekannte/r Täter brach/en in der Zeit von 12.01.23, 21 Uhr, bis 13.01.23, 09 Uhr, in ein Weingut in der Hauptstraße ein. Durch Aufbrechen einer Tür gelangte/n der/die Täter in das Innere. Soweit vorläufig feststellbar wurde Bargeld entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 2.500 Euro. Hinweise zur Tat und Täterschaft werden von der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

