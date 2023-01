Neustadt: 161 Seiten aus Buch in der Stadtbücherei rausgeschnitten

Neustadt an der Weinstraße – „Bei der Rückordnung der Bücher im Bereich Kunst ist uns ein recht dickes Buch mit schiefem Rücken im Regal aufgefallen, daher haben wir es uns genauer angeschaut und festgestellt, dass ein ganzes Bündel an Seiten – genau gesagt 161 Stück, was rund eineinhalb Kapiteln des Buches entspricht – mit einem Cuttermesser oder ähnlichem herausgetrennt wurden“, erzählt Büchereileiterin Diana Wilhelm fassungslos.

Beim Heraustrennen der Seiten sei zudem der Buchrücken durchschnitten worden. Das Ganze müsse am vergangenen Donnerstag passiert sein, da zurückgegebene Medien täglich zurück in die Regale gestellt werden und das beschädigte Buch sicherlich aufgefallen wäre.

Es handelt sich um ein Buch über die Gemälde von Salvator Dalí. Der ursprüngliche Anschaffungspreis liegt zwar nur bei 19 Euro, aber inzwischen ist es im Handel vergriffen und eine Neuauflage nicht geplant. „Das bedeutet, dass wir das Buch nicht einfach ersetzt können“, so Wilhelm. Das Entfernen der Seiten stelle nicht nur eine Sachbeschädigung und Diebstahl dar, sondern schade auch den Gästen der Bücherei. „Ich finde das Vorgehen extrem dreist und vor allem auch unnötig, da das Buch bei uns kostenfrei hätte ausgeliehen oder die gewünschten Seiten kopiert werden könnten“, betont die Leiterin. „Meinetwegen hätte die Person die Seiten auch abfotografieren können – es gäbe genügend Möglichkeiten.“

Hinweise auf den oder die Täter sind unter 06321/855-1717 oder stadtbuecherei@neustadt.eu möglich.