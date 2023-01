Schifferstadt: Faschingsfete des AK Jugend am 17. Februar 2023

Schifferstadt – Zum Auftakt des Fastnachtswochenendes lädt die Pfarrei Hl. Edith Stein wieder zur großen Faschingsparty ins Schifferstadter Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstr. 16, ein.

Am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), ist es nach zweijähriger Pause wieder soweit. Mit dabei ist fast schon traditionell die Schifferstadter Band New Collision. In diesem Jahr steht die Fete unter dem Motto „Karibische Nächte Reggae, Rum & Rock ‘n Roll“.

Der Arbeitskreis Jugend unter Leitung von Felix Hosenmann hat schon zusammen mit seinem Team viel Energie in die Vorbereitung dieser Veranstaltung gesteckt. Man kann gespannt sein, mit welcher Deko das Pfarrzentrum geschmückt sein wird. Natürlich ist wieder für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken kommt der Kinder- und Jugendarbeit zugute.

New Collision (Foto: Gereon Hoffmann)

Karten bekommt man ab sofort bei der Buchhandlung Frank, Bahnhofstr. 46, Tel. 06235/959318. Natürlich können die Karten auch bei den Bandmitgliedern geordert werden. Der Eintritt kostet 10 Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Abendkasse. Wer mehr über die Band wissen möchte, kann sich unter www.newcollision.de informieren.