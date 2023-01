Schild in Brand gesetzt

Kandel (ots) – Ca. 200 EUR Sachschaden sind das Ergebnis einer Sachbeschädigung, die sich am Samstag gegen 17:30 Uhr am Bahnhof in Kandel ereignete. Unbekannte Täter zündeten ein Hinweisschild im Bereich einer öffentlichen Toilette an. Das Schild wurde durch die Tat gänzlich zerstört.

Die Polizei Wörth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden von der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen

Ohne Licht auf dem falschen Fahrstreifen unterwegs

Germersheim (ots) – Am Samstag 14.01.2023 gegen 23:46 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Verkehrsteilnehmer auf, der die Hafenstraße mit seinem PKW ohne Licht und zudem auf dem falschen Fahrstreifen befuhr. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-jährigen Fahrer ergab 2,44 Promille. Weiterhin konnte er den Beamten keinen gültigen Führerschein aushändigen.

An der Kontrollörtlichkeit erschien im Rahmen der Kontrolle ein Zeuge, welcher die Beamten auf einen Verkehrsunfall unweit der Kontrollörtlichkeit aufmerksam machte, den der 44-Jährige zuvor verursacht haben soll. Hierbei soll er gegen einen geparkten PKW gefahren sein. Die Beamten konnten außerdem, bereits entstempelte Kennzeichen am PKW des 44-Jährigen feststellen. Es wurde ein Strafverfahren aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte gegen ihn eingeleitet.

Unfall verursacht und davongefahren

A65/Wörth-Dorschberg (ots) – Am Samstag 14.01.2023 gegen 14 Uhr verursachte ein blauer Pkw auf der A65 kurz nach der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg einen Verkehrsunfall. Zeugenangaben zufolge habe das Fahrzeug einen anderen Pkw überholt und sich daraufhin nur knapp vor diesem wieder eingeordnet.

Infolge dieses Fahrmanövers sei der dahinter befindliche Pkw auf die linke Fahrspur ausgewichen und dabei mit einem anderen Pkw kollidiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der unfallverursachende Pkw habe sich nach dem Vorfall ohne Weiteres von der Unfallstelle entfernt.

Zeugenhinweise werden von der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen.