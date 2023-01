Einbruch in Café

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag 14.01.2023 auf Sonntag 15.01.2023 in ein Café in der Friesenheimer Straße ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Café verschafften, brachen sie im Inneren die Spielautomaten sowie eine Kasse auf.

Hierdurch erbeuteten sie ca. 5.000 Euro Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 entgegen.

Betrunkener Mann entwendet Auto um nach Hause zu fahren

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Nachdem ein 34-Jähriger aus Bobenheim-Roxheim in einer Gaststätte in Ludwigshafen-Oppau zu tief ins Glas geschaut hatte, entwendete er aus einer in der Gaststätte befindlichen Jacke die Autoschlüssel eines 58-Jährigen und fuhr mit dessen Hyundai nach Hause.

Durch die Polizei konnte dort neben dem entwendeten Schlüssel auch der 34-Jährige schlafend in seinem Bett angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Den 34-jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit Linienbus

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 13.01.2023, kam es gegen 12:30 Uhr in der Mundenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Der Bus musste beim Befahren der Mundenheimer Straße einem Radfahrer ausweichen, der vom Gelände der Berufsbildende Schule Wirtschaft I auf die Fahrbahn einfuhr. Hierbei kollidierte der Bus mit einem geparkten Pkw und schob diesen auf ein weiteres parkendes Fahrzeug. Zusätzlich wurde ein Baum in Mitleidenschaft gezogen.

Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Fahrgast des Linienbusses wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 EUR. Hinweise, insbesondere zur Identität des Fahrradfahrers, werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 14.01.2023, befuhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin gegen 11:30 Uhr die Mundenheimer Straße in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm. Zur gleichen Zeit befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines VW die Böcklinstraße in Fahrtrichtung Mundenheimer Straße und beabsichtigte, diese zu kreuzen.

Zeugenaussagen zufolge fuhr die 23-Jährige bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in die Kreuzung ein, weshalb es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 30.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden.

Beschädigtes Verkehrszeichen – Unfallverursacher flüchtet

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Samstag 14.01.2023, wurde bei einem Verkehrsunfall im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr ein Verkehrszeichen auf einem Parkplatz in der Bgm.-Fries-Straße im Stadtteil Edigheim beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621-963 2222, zu melden.