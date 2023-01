Ehrliche Finderin in Altrip

Altrip (ots) – Ausgerechnet am Freitag 13.01.2023 vergaß ein älterer Mann in den Abendstunden sein Bargeld im Geldautomaten einer Bank. Glücklicherweise wurde dies von einer weiteren Kundin bemerkt.

Da der Mann die Bank bereits ohne sein Geld verlassen hatte, brachte die 35-jährige das Geld, in 3-stelliger Höhe, auf die Polizeidienststelle. Über die Kundendaten des Geldautomaten wird der Verlierer jetzt ermittelt und ihm sein Geld zurückgebracht.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters, am Samstag 14.01.2023 zwischen 11-20:00 Uhr, Zutritt zu einem Wohnhaus in der Vom-Stein-Straße in Dannstadt-Schauernheim. Vermutlich wurde/n der/die Täter bei der Tat durch die Eigentümer überrascht, da nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet wurde.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Unfall zwischen Roller und PKW – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dudenhofen (ots) – Am Freitag 13.01.2023 gegen 14.30 Uhr, fuhr ein 65-jähriger PKW-Fahrer den Wirtschaftsweg vom Truppenübungsplatz in Richtung Zwölfmannsgarten, als ihm eine 59-jährige Frau auf ihrem Kleinkraftrad (Roller) entgegenkam. Da sich der PKW-Fahrer laut eines unabhängigen Zeugen nicht an das Rechtsfahrgebot hielt kam es auf der dortigen Brücke zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Infolgedessen die Dame mit ihrem Knie ans Geländer stieß und sich eine Schürfwunde an der Hand zuzog. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte weiterhin festgestellt werden, dass die Rollerfahrerin nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Den PKW-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, die Rollerfahrerin wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Nach Unfall von der Unfallstelle geflüchtet in Hochdorf-Assenheim

Hochdorf-Assenheim (ots) – Vermutlich beim Rangieren, ist ein unbekanntes Fahrzeug, am 14.01.2023 in der Schifferstadter Straße in Hochdorf-Assenheim am Gartenzaun eines Wohnanwesens hängengeblieben. Durch den Unfall ist ein Metallelement aus der Verankerung gebrochen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.