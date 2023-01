Landau: Die Polizei-News

Wechselseitige Körperverletzung

Landau (ots) – Zwei leicht verletzte Männer sind das Resultat einer Schlägerei am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte in der Albert-Einstein-Straße in Landau. Gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei Landau über die körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen und einem 43-jährigen Mann informiert.

Beim Eintreffen mussten die beiden Kontrahenten voneinander getrennt werden. Beide wiesen neben leichten Verletzungen im Gesicht auch eine deutliche Alkoholisierung auf. Eine weitere medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Beiden Beschuldigten wurde ein Platzverweis erteilt und die jeweiligen Strafverfahren wegen gegenseitiger Körperverletzung wurden eingeleitet.

Mit Drogen auf E-Scooter unterwegs

Landau (ots) – Am Samstagmittag 14.01.2023 wurde ein 49-jähriger E-Sooter-Fahrer in der Maximilianstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 49-Jährigen konnten die Beamten Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum erlangen. Die Vermutungen bestätigten sich nach der Durchführung eines Urintests.

Bei einer Durchsuchung des 49-Jährigen konnte zudem noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem 49-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein Strafverfahren eingeleitet.