Fleischabfälle in großen Mengen entsorgt

Altdorf (ots) – Bis zu 150 kg Fleischabfälle fand ein 71-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben an seinem Weinberg am Samstag (14.01.23), gegen 14:30 Uhr. Der Weinberg befindet sich in der Nähe der Raiffeisenstraße in Altdorf. Die Abfälle wurden dort zuvor in unbekanntem Zeitraum durch den Verursacher illegal abgeladen.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Kennzeichen gestohlen

Bad Bergzabern (ots) – Im Verlauf der Nacht auf den 15.1.23 wurden an einem auf dem Parkplatz am Schloss abgestellten weißen Alfa 159 Kombi die beiden roten Kennzeichen SÜW-06163 entwendet. Der oder die Täter rissen hierbei teilweise die Trägerplatine einfach mit ab.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel: 0634393340, zu melden.

Handykontrollen

Edenkoben (ots) – Am Freitagmorgen 13.01.23 wurden auf der K6 kurz vor Edenkoben ab 09:00 Uhr Verkehrskontrollen durchgeführt. Schwerpunkt war die unerlaubte Handynutzung während der Fahrt.

Insgesamt mussten 11 Verstöße geahndet werden. Außerdem wurden 2 Autofahrern Mängelberichte ausgestellt. Diese müssen ihre Fahrzeuge erneut bei der Polizei vorführen.

Alkoholisiert unterwegs

Leinsweiler (ots) – Am Samstag 14.01.2023 gegen 15:30 Uhr kontrollierte die Polizei in der Weinstraße in Leinsweiler einen 49-jährigen Verkehrsteilnehmer. Während der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 49-Jährigen feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille.

Der 49-Jährige wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle gebracht, wo er einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchführte. Hierbei stieg der gemessene Atemalkoholwert auf 1,12 Promille, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 49-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.