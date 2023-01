Schwere Brandstiftung an Mehrfamilienhaus

Bad Kreuznach (ots) – Am Sonntag 15.01.2023 gegen 04:18 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Kreuznacher Bürger ein Brand von mehreren Mülltonnen in der Hospitalgasse gemeldet. Bislang unbekannter Täter dürfte diese in Brand gesetzt haben.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand bereits auf die Fassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses übergegriffen. Durch die starke Wärmeentfaltung zerbarsten auch Scheiben eines gegenüberliegenden Gebäudes. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand äußerst zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

Nach den erforderlichen Löschmaßnahmen konnten die 13 Hausbewohner aus dem Haus evakuiert werden. Fünf Personen wurden mit einem Verdacht auf Rauchgasintoxikation, zur weiteren Abklärung und Beobachtung, in die umliegenden Krankenhäuser in Bad Kreuznach verbracht. Letztendlich wurden alle noch im Verlauf des Vormittags aus den Krankenhäusern entlassen. Lediglich 3 Personen hatten sich eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen.

Der Entstandene Sachschaden dürfte bei beiden Gebäuden zusammen ca. 75.000 EUR betragen. Aufgrund der Ruß- und Rauchbelastung ist das Gebäude vorerst unbewohnbar. Ferner wird das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Bad Kreuznach am Montag weitere Ermittlungen bezüglich der Ursache durchführen.

Ob ein Zusammenhang zu den Sachbeschädigungen im Stadtgebiet besteht, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht zu sagen. Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet um Zeugenhinweise unter der 0671 88110.

Sachbeschädigung an mehreren geparkten Fahrzeugen

Bad Kreuznach (ots) – Im Laufe des frühen Sonntag 15.01.2023 ab 02.20 Uhr wurde in der Baumgartenstraße eine männliche Person mit einer Axt gemeldet, der gegen Türen schlagen würde. Mehrere Streifen fuhren in den Bereich und konnten zunächst in der Bahnstraße und auch in der Gymnasialstraße mehrere Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben feststellen.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 26-jähriger Mann im Bereich der Kreuzstraße angetroffen werden. Auf den polizeibekannten Mann passte die Beschreibung. Außerdem führte er einen Axtstiel mit sich und hatte eine Verletzung an der Hand. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

(ots) – Folgemeldung – Bereits durch den Nachtdienst hiesiger Inspektion konnte ein Tatverdächtiger kontrolliert werden. Im Verlauf des Sonntagmorgen konnten noch weitere Sachbeschädigungen festgestellt werden. Demnach ergibt sich nachfolgendes Gesamtbild.

Es wurden insgesamt 11 geparkte PKW beschädigt. An den Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe, meist die Heckscheibe, eingeschlagen. Bei den Tatorten handelt es sich um die Bahnstraße, die Göbenstraße, die Gymnasialstraße und die Dr.-Karl-Aschoffstr. Ferner wurde in der Gymnasialstr. noch eine Telefonzelle beschädigt.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen. Die Auswertung einer durchgeführte Spurensuche und -sicherung steht noch aus. Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet um Zeugenhinweise in genannter Angelegenheit unter der 0671/88110.