Außenlandung eines Segelflugzeugs

Ladenburg (ots) – Am Freitag 13.01.2023 gegen 16.15 Uhr meldete sich der Pilot eines Segelflugzeugs beim Polizeinotruf und gab an, dass er unmittelbar zuvor eine Außenlandung durchführen musste. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte den 30-jährigen Piloten auf einem Feldgebiet gegenüber des Schriesheimer Fußweges in Ladenburg antreffen.

Diesem war es aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse leider nicht mehr möglich seinen Flug weiter fortzusetzen, weshalb er im o.g. Bereich eine geplante Außenlandung durchführen musste. Glücklicherweise blieben Mensch und Luftfahrzeug unversehrt. Lediglich auf dem angrenzenden Feldgebiet war ein leichter Flurschaden festzustellen. Der Pilot kümmerte sich im Nachgang selbstständig um die Abholung seines Fluggerätes.

Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Sinsheim (ots) – Am Freitag 13.01.2023 gegen 17.00 Uhr kam es auf der K4281 zwischen Sinsheim und Daisbach zu einem Verkehrsunfall an welchem ein Pkw beteiligt war. Der 18-jährige Fahrzeugführer eines Opel Corsa befuhr mit seinem 16-jährigen Beifahrer die Kreisstraße von Daisbach kommend in Richtung Sinsheim. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er im Verlauf der Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im Anschluss daran fuhr er mit dem Opel nach links in eine Böschung, wo das Fahrzeug schließlich bis zum Stillstand abgebremst wurde. Glücklicherweise wurden die beiden Insassen hierbei nicht verletzt. Die alarmierte Feuerwehr war mit insgesamt 9 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. An dem bereits etwas älteren Corsa entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Dieser musste im Nachgang abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Sinsheim.