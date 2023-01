Frankfurt-Seckbach: Unbekannter sprüht mit Pfefferspray

Frankfurt – (dr) Am Samstag machte in der Wilhelmshöher Straße ein bislang

unbekannter Mann offenbar Gebrauch von einer Reizstoffsprühpistole und verletzte

mit dieser drei Personen.

Gegen 23:25 Uhr lief der Unbekannte die Wilhelmshöher Straße in östlicher

Richtung entlang und zielte mutmaßlich mit einer Pfefferspraypistole mit

Laserpointer wahllos auf Passanten. In einem Fall fragte der Täter einen

20-Jährigen nach einer Zigarette und einem Feuerzeug, was er auch erhielt,

plötzlich jedoch Pfefferspray gegen ihn einsetzte und dann verschwand.

Insgesamt drei Geschädigte, eine 22-jährige Frau, ein 53-jähriger und ein

20-jähriger Mann, erlitten Verletzungen und klagten über Augen- und

Atemwegsreizungen. Der 20-Jährige erlitt überdies eine Platzwunde auf der Stirn.

Verständigte Rettungskräfte behandelten die Geschädigten ambulant. Eine Fahndung

nach dem bislang unbekannten Angreifer verlief ohne Ergebnis.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank; bekleidet mit

rotweißer, dünner Jacke und Jogginghose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 10600 zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Frankfurt – (dr) Polizeibeamte haben am Samstag, den 14. Januar 2023, im

Bahnhofsviertel nach einer räuberischen Erpressung einen 28-jährigen

Tatverdächtigen festgenommen.

Zunächst sprach der 26-jährige Geschädigte am Nachmittag im Bereich der

Moselstraße dort befindliche Polizeibeamte an. Er teilte ihnen mit, in den

Morgenstunden von einem Mann, den er im Bahnhofsviertel auf der Straße

kennengelernt habe, in einem Hotelzimmer mit einem Messer bedroht worden zu

sein. Folglich war er gezwungen, an diesen sein Bargeld auszuhändigen. Durch die

umgehend eingeleiteten Ermittlungen gelang es, den Tatverdächtigen, einen

28-jährigen Mann, in dem Hotel ausfindig zu machen und widerstandslos

festzunehmen. Er wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Darüber hinaus wurde gegen den 26-jährigen Geschädigten, der rund 98 Gramm

Haschisch bei sich führte, ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mutmaßlicher Heroindealer festgenommen

Frankfurt – (dr) Polizeibeamte kontrollierten am Samstagmittag in einem

Hotel in der Moselstraße einen 41-jährigen Mann, welcher ihnen gegen 15:30 Uhr

im Bereich der Niddastraße aufgefallen war, als er auf der Straße Drogen

verkaufte. Dieser begab sich im Anschluss direkt in ein nahegelegenes Hotel. Als

der Mann dieses später wieder verlassen wollte, rechnete er wohl nicht mit

Polizeibeamten, die ihn bereits erwarteten.

In der Hotellobby, als sie ihm die Kontrolle eröffneten, versuchte der

41-Jährige das in seinen Händen befindliche Rauschgift sofort zu vernichten, was

jedoch durch die Beamten unterbunden werden konnten. Sie legten ihm Handfesseln

an und stellten bei ihm rund 15 Gramm Heroin als Beweismittel sicher sowie im

Nahbereich noch weitere in einer Dose befindliche 5 Gramm der Droge. Mittels

eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses verschafften sich die

Polizeibeamten Zugang zu dem angemieteten Zimmer des 41-Jährigen und wurden

wiederum fündig. Hier stellten sie mehrere Plomben mit rund 46 Gramm an Heroin

und auch eine Feinwaage sicher.

Für den wohnsitzlosen Mann, der sich ohne Ausweisdokument und Aufenthaltstitel

im Bundesgebiet aufhält, ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er

muss sich nun wegen des Verdachts des Handels mit Rauschgift verantworten.

Bundesbahn 661: Verdacht des illegalen Straßenrennens

Frankfurt – (dr) Ein 21-jähriger Autofahrer veranstaltete am Samstagabend

auf der BAB 661 im Bereich der Anschlussstelle Kaiserlei offenbar ein Rennen

gegen sich selbst, bis ihn Zivilfahnder der Kontrolleinheit Autoposer, Raser und

Tuner (KART) stoppten.

Gegen 21:13 Uhr fiel den Beamten der spätere Beschuldigte auf der A 661 auf, wie

er mit einem Audi A4 mit stark überhöhter Geschwindigkeit den

Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Offenbach-Kaiserlei aus Richtung

Obersursel kommend in Fahrtrichtung Egelsbach befuhr. Beinahe kam es hier zu

einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der nicht mit dem rechts überholenden

Fahrzeug, das deutlich schneller war, rechnete. Es folgten mehrere waghalsige

Fahrmanöver. Zunächst fuhr der Beschuldigte auf zwei Pkw auf, die er forsch

überholte und dabei förmlich sein Lenkrad nach links riss. Dann zog er im

spitzen Winkel deutlich zu schnell auf den linken Fahrstreifen der Hauptfahrbahn

und überholte auf dieser noch drei Pkw, bis er kurz vor dem Fahrbahnteiler der

Ausfahrt stark nach rechts vor weiteren Fahrzeugen einscherte. Bei regennasser

Fahrbahn, mit höchstmöglicher Geschwindigkeit, nahm er die dortige Rechtskurze

und beschleunigte innerorts auf circa 100 km/ h, bis ihn der Verkehr einbremste.

Die Beamten beendeten die rasante Fahrt des erst 21-Jährigen. Sie

beschlagnahmten den Führerschein des jungen Mannes, gegen den ein Verfahren

wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des illegalen

Straßenrennens eingeleitet wurde.

Frankfurt-Riederwald: Sachbeschädigung durch Hakenkreuze

Frankfurt – (dr) Unbekannte haben im Volgersbrunnenweg im Bereich des

Licht- und Luftbades Riederwald weiß verputzte Wände, ein Schild sowie einen

Briefkasten unter anderem mit schwarzen Hakenkreuzsymbolen beschmiert. Die

Sachbeschädigung fiel am Samstagnachmittag, den 14. Januar 2023, auf. Ein Bürger

hatte sich beim örtlichen Revier gemeldet. Insgesamt konnten neunzehn Graffiti

festgestellt werden.

Ein Strafverfahren aufgrund der Sachbeschädigung und wegen des Verwendens von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen Unbekannt wurde

eingeleitet.

Frankfurt-Heddernheim: 14-Jähriger beraubt

Frankfurt – (dr) Ein 14-Jähriger hielt sich am Samstag, den 14. Januar

2023, im Bereich der Bushaltestelle Ernst-Kahn-Straße auf, als ihn zwei

jugendliche Täter aufsuchten und mit dem Einsatz von Pfefferspray an dessen

Mobiltelefon gelangten.

Die bislang unbekannten Täter setzten gegen den Geschädigten gegen 14:08 Uhr

unvermittelt ein Reizstoffsprühgerät ein und versuchten zunächst, an dessen

Rucksack zu gelangen. Da der 14-Jährige infolge des Pfefferspray kaum noch etwas

sah, ruderte er mit den Armen, um die beiden Angreifer auf Distanz zu halten.

Hierbei fiel offenbar sein Mobiltelefon auf den Boden, welches die beiden Täter

nun an sich nahmen. Sie ließen von dem 14-Jährigen ab und flüchteten

anschließend in Richtung „Im Weimel“ in die angrenzende Grünanlage.

Personenbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 170 cm groß, circa 14 bis 16 Jahre alt, schlanke

Statur, dunkle längere Locken.

Täter: Männlich, circa 175 cm groß, circa 15 bis 16 Jahre alt; bekleidet mit

einer schwarzen Jacke, trug eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatgeschehen und / oder den

geflüchteten Tätern werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069

/ 755 – 11400 zu melden.

Frankfurt-Bergen-Enkheim/Fechenheim: Warnbaken gestohlen

Frankfurt – (dr) Unbekannte entwendeten am Freitagabend (13. Januar 2023)

im Bereich Bergen-Enkheim / Fechenheim offensichtlich mehrere Warnbaken. Die

Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 22:20 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf in der Borsigallee drei

verdächtige Personen, welche mit einem fahrbaren Untersatz, mutmaßlich ein

Einkaufswagen oder ein Schubkarren, mehrere offenbar entwendete Warnbaken in

Richtung eines dortigen Waldgebietes verbringen würden.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten Polizeibeamte in der Nähe einen

27-jährigen Mann als Tatverdächtigen fest, den sie einer Kontrolle unterzogen

und vorläufig festnahmen. Die anderen beiden unbekannten Personen, welche

dunkle, teilweise verschmutzte Kleidung getragen haben sollen, blieben zusammen

mit den Warnbaken verschwunden.

Der 27-jährige Festgenommene kam zunächst auf ein Polizeirevier. Nach

erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß.

Frankfurt-Unterliederbach: Schwerer Unfall am Bahngleis

Frankfurt – (dr) Ein 84-jähriger Mann hatte Glück im Unglück, als er am

Freitag (13. Januar 2023) bei einem Unfall „nur“ Platzwunden und Prellungen

erlitt. Die Verletzungen zog sich der Mann zu, als er in Unterliederbach von

einem Zug erfasst wurde. Der Lockführer erlitt einen Schock.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lief der Senior gegen 16:30 Uhr aus bislang

unbekannten Gründen im Bereich der Silostraße auf einem Gleisbett entlang. Zu

diesem Zeitpunkt näherte sich ein Zug, der den 84-Jährigen erfasste. Die

alarmierte Feuerwehr befreite den unter dem Zug liegenden, eingeklemmten Mann,

welcher aufgrund der erlittenen Prellungen und Platzwunden in ein nahegelegenes

Krankenhaus verbracht wurde. Der 27-jährige Lockführer erlitt einen Schock.

Gegen 18:20 Uhr konnte die Sperrung der Strecke wieder aufgehoben werden. Die

Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt-Höchst: Vollbrand eines Linienbusses

Frankfurt – (dr) Am Freitag, den 13. Januar 2022, kam es in der

Kasinostraße zu einem Brand eines Linienbusses. Busfahrer und Fahrgäste blieben

unverletzt.

Der 60 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses bemerkte gegen 18:30 Uhr einen

unangenehmen Geruch während er die Kasinostraße entlangfuhr. Daraufhin stoppte

er den Bus und evakuierte alle zehn Fahrgäste rechtzeitig. Zu diesem Zeitpunkt

kam es bereits zu einer Flammenbildung im Frontbereich. Feuer breitete sich

schnell im Fahrzeug aus. Der Busfahrer wählte umgehend den Notruf, sodass

eintreffende Kräfte der Feuerwehr den zwischenzeitlich in Vollbrand stehenden

Bus löschten.

Aufgrund der starken Brandentwicklung kam es darüber hinaus zu Schäden an einer

Ampel sowie an Häuserfronten zweier Gebäude, an denen Fensterscheiben, Rollläden

und die Fassade stark beschädigt wurden.

Der völlig ausgebrannte Bus musste abgeschleppt werden. Der entstandene

Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat in der Sache die

Ermittlungen aufgenommen. Als mögliche Brandursache kommt ein technischer Defekt

in Betracht.

Die Kasinostraße war aufgrund der Aufräummaßnahmen bis circa 23.00 Uhr gesperrt.

Frankfurt-Bundesstraße 3: Fahrzeugbrand

Frankfurt – (dr) Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am

Freitagnachmittag (13. Januar 2023) auf der B3 zwischen Bad Vilbel und dem

Preungesheimer Dreieck ein VW Golf in Brand.

Ein 68-jähriger Autofahrer war gegen 13:20 Uhr auf der B3 in Richtung Frankfurt

unterwegs, als er kurz vor dem Preungesheimer Dreieck eine starke

Rauchentwicklung aus dem Frontbereich seines Pkw bemerkte. Umgehend steuerte er

seinen VW Golf auf den Standstreifen und brachte ihn auf diesem zum Stehen. Kurz

nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, flammte es auch schon im Motorraum. Die

alarmierte Feuerwehr traf wenig später ein und konnte den im Frontbereich

brennenden Pkw löschen, bevor sich das Feuer auf das gesamte Fahrzeug ausbreiten

konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der

68-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Das Brandkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die

derzeit auf einen technischen Defekt hindeuten.