Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Hersfeld – Am Samstag, den 14.01.2023, gegen 17:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Hersfeld die Erfurter Straße und beabsichtigte anschließend ihre Fahrt in der Wollweberstraße fortzusetzen. Im Einmündungsbereich Erfurter Straße / Wollweberstraße wurde die Fahrradfahrerin von einem 65-jährigen Pkw-Fahrer übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin zog sich bei dem Verkehrsunfall eine Nasenbeinfraktur zu und wurde zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1700 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

Stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin verursacht Verkehrsunfall Bad Hersfeld – Eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw aus dem Landkreis Fulda befuhr am Sonntag, den 15.01.2023, gegen 03:50 Uhr, die Bismarckstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, verlor die Pkw-Fahrerin, aufgrund ihres hohen Alkoholisierungsgrades, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw zusammen. Bei der Pkw-Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Ob die Verkehrsteilnehmerin im Besitz eines Führerscheins ist, muss zudem auch noch geklärt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 19000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen. PHK Eberhardt, Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Alheim-Heinebach

Zu einem Auffahrunfall kam es am 13.01.2023 gegen 16.45 Uhr in der Nürnberger Straße. Ein 19-jähriger Mann aus Hergershausen und ein 29-jähriger Mann aus Heinebach befuhren in dieser Reihenfolge mit ihren Pkw die Nürnberger Straße in Richtung Morschen. Der Mann aus Hergershausen wollte nach links auf den Parkplatz eines Getränkemarktes abbiegen. Der hinter ihm fahrende Heinebacher bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro.

Fahrzeugbrand auf der BAB 7 zwischen den AS Hünfeld/ Schlitz und Niederaula

Niederaula

Mit dem Schrecken und einem ausgebrannten BMW 420 kam der 54-jährige Fahrer und seine Beifahrerin am späten Freitagabend auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Hünfeld/ Schlitz und Niederaula davon.

Aufgrund eines technischen Defektes entstand ein Brand im Motorraum, welcher sich innerhalb von kürzester Zeit auf das gesamte Fahrzeug ausweitete. Die beiden Insassen aus dem Landkreis Fulda konnten rechtzeitig anhalten und sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand vor Ort schnell löschen. Am vollständig ausgebrannten Pkw entstand ca. 18.000 EUR Sachschaden, zudem wurde die Fahrbahnoberfläche nach erster Einschätzung der AM Fulda durch die erhebliche Hitzeentwicklung leicht beschädigt.

Der Verkehr war im Verlauf der Bergungs- und Löscharbeiten für 90 Minuten vollgesperrt.

Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda

Die Geschädigte verlor| verlegte ihre Bauchtasche (Hipbag) incl. Portemonnaie , vermutlich im Zeitraum Montag, 09.01.2023| 16.00 Uhr – Dienstag, 10.01.2023| 05.30 Uhr im Bereich der Gerhard-Hauptmann-Schule, Landgraf-Hermann-Straße 20 in 36304 Alsfeld, dortiger Gehweg| Straße| Schulhofbereich. Im Futteral befanden sich sowohl Kreditkarten als auch EC-Karten| Bankkarten| BPA| FE sowie Bargeld in Höhe von 150EUR. Ihre Karten wurden auch umgehend gesperrt. Kurze Zeit nach Verlust der Bauchtasche konnten jedoch schon Kontoaktivitäten festgestellt werden.