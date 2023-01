Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

65549 Limburg, Wiesbadener Straße, Zufahrt Schützenverein Samstag, 14.01.2023, 11:41 Uhr

Am Samstag kam es in Limburg, im Zufahrtsbereich vor dem Schützenhaus, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Hierbei wurde der Fußgänger schwer verletzt. Der 78-jährige Fahrer eines schwarzen Peugeot und sein 79-jähriger Beifahrer, beide aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, fuhren von der Wiesbadener Straße aus in die Zufahrtsstraße zum Schützenhaus. Auf dem Parkplatz vor dem Schützenhaus stieg der 79-jährige Beifahrer aus dem Pkw aus und trat hinter das Fahrzeug. Der Fahrer wendete währenddessen mit seinem Pkw und übersah die Person hinter ihm. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Dadurch stürzte der Fußgänger zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch einen Rettungswagen und Notarzt wurde der verletzte 79-jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Ladendiebstahl von 4 Smartphone

65549 Limburg, Bahnhofstraße 6

Samstag, 14.01.2023, 12:36 Uhr

Durch zwei unbekannte männliche Täter wurden am Samstag 4 Handys aus dem Telekom-Shop gestohlen. Die zwei Täter suchten gemeinsam zur Mittagszeit das Geschäft in der Bahnhofstraße auf und trugen hierbei eine weiße FFP2 Maske im Gesicht. Anschließend entnahmen sie aus der Warenauslage 4 Handys, beschädigten deren Sicherungen und verließen fluchtartig das Geschäft. Die unbekannten Täter rannten über den Zufahrtsbereich des Neumarkts in die Graupfortstraße und entfernten sich von dort in unbekannte Richtung. Folgende Beschreibung liegt vor. 1 Täter: männlich / ca. 165 cm groß / ca. 15-16 Jahre alt / südländischer Phänotyp / schlanke Statur / dunkel gelocktes Haar / hellblaue Jeans / hellgrauer Kapuzenpullover /

2 Täter: männlich / ca. 160 cm groß / ca. 15-16 Jahre alt / schlanke Statur

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Gemarkung 65552 Limburg-Eschhofen, B8

Samstag, 14.01.2023, 22:05 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der Kreuzung der Zufahrt zum ICE-Gebiet wurden 3 Personen leicht verletzt. Der 18-jährige Fahrer eines VW-Golf, aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, fuhr mit seinem Pkw aus dem ICE-Gebiet heraus und beabsichtigte den Kreuzungsbereich der B8 zu überqueren, um weiter geradeaus zur Anschlussstelle A3/Limburg Nord zu fahren. Hierbei übersah er eine rote Ampel. Von Limburg kommend fuhr eine 18-jährige Fahrerin eines Opel Corsa die B8 entlang und wollte nach links in Richtung des ICE-Gebietes abbiegen. In dem Opel Corsa befanden sich zwei weitere 18-jährige Personen, die alle aus dem Westerwaldkreis stammen. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge mit ihren Fronten zusammen und wurden erheblich beschädig. Die 3 Insassen in dem Opel erlitten leichte Verletzungen und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17000 EUR

Unfallflucht durch Abschleppfahrzeug

65551 Limburg-Lindenholzhausen, Frankfurter Straße 71 Samstag, 14.01.2023, 14:27 Uhr

Auf dem Parkplatz eines Getränkemaktes kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Abschleppfahrzeug und einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Fahrer eines Peugeot Boxer fuhr auf den Parkplatz und parkte quer zu den eigentlichen Parkflächen ein. Dabei streifte er mit seinem Fahrzeugheck einen zuvor abgestellten Audi S4 Avant. Anschließend kam es zu einem Gespräch zwischen dem Fahrer des Peugeot und einem Zeugen des Unfalls. Der Fahrer entfernte sich jedoch unerkannt von der Unfallstelle. Durch den Zeugen konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs mitgeteilt werden. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen

Körperverletzung / mit einem Stein zugeschlagen

35789 Weilmünster, Nassauer Straße 46

Sonntag, 15.01.2023, 01:53 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen einer Spielhalle. Einem 31-jährigen aus Weilmünster wurde durch seinen Kontrahenten, einem 28-jährigen aus Weilmünster, mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen. Der 28-jährige wurde bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg 06471/938640 oder der Kriminalpolizei in Limburg 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Schrankenanlage am Krankenhaus Weilburg beschädigt

35781 Weilburg, Am Steinbühl 2

Sonntag, 15.01.2023, 00:30 – 01:05 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde in der vergangenen Nacht die Schranke der Schrankenanlage am Parkplatz des Krankenhauses Weilburg aus der Verankerung gerissen und dadurch beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR

Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471/938640 entgegen.

Schutzplanke beschädigt und weggefahren

Gemarkung 35796 Weinbach-Gräveneck, L3452, Grävenecker Brücke Donnerstag, 29.12.2022 – Donnerstag, 05.01.2023

In der Zeit zwischen dem 29.12.2022 und 05.01.2023 kam es auf der Landstraße 3452 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurden unmittelbar hinter der „Grävenecker Brücke“, im Bereich der Einmündung nach Falkenbach, zwei Felder Schutzplanke durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen, und entfernte sich unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR

Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter 06471/938640 entgegen

Körperverletzung auf Apres-Ski Party / Widerstand gg. Polizeibeamte / Beleidigung

35799 Merenberg, Sporthalle In der Hembach Samstag, 14.01.2023, 23:02 Uhr

Am Samstagabend kam es auf einer Apres-Ski Party zu einer Auseinandersetzung zwischen Besuchern der Veranstaltung. Dabei warf ein 33-jähriger aus Villmar ein Glas gegen einen 21-jährigen aus Mengerskirchen und verletzte diesen. Im weiteren Verlauf wurde der 21-jährige durch eine andere Person, einem 34-jährigen Villmarer, gewürgt. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten den renitenten 34-jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein Mitarbeiter wurde währenddessen durch den Beschuldigten bespuckt. Gegenüber den Polizeistreifen verhielt sich der Beschuldigte aggressiv, trat nach ihnen und versetzte einem Beamten einen Kopfstoß gegen dessen Brust. Die eingesetzten Polizisten blieben unverletzt. Daraufhin wurde der Beschuldigte festgenommen und zur Polizeistation nach Weilburg transportiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte einem Krankenhaus zugeführt, da er infolge des Festhaltens über Schmerzen klagte.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg 06471/938640 oder der Kriminalpolizei in Limburg 06431/91400 in Verbindung zu setzen.