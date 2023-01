Freinsheim: Beschwingt mit dem Schellack Orchester ins neue Jahr

Freinsheim – Am Samstag, 14.01.2023, entführte das Schellack-Orchester sein Publikum in die goldenen 1920er Jahre. Der Von-Busch-Hof verwandelte sich in den großen Metropol-Tanzpalast.

Titel des Konzerts war „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn“ von Marlene Dietrich. Das Schellack Orchester startete die musikalische Reise mit den Themen Liebe, Lust, Wehmut und Eifersucht. Es reihten sich Orchesterstücke und Gesangstitel in bunter Folge mit lockerer Moderation von Friedrich-Martin Voigt zu einer mitreißenden Show aneinander. Mit Tango, Bolero, Walzer, Foxtrott und Paso Doble brachten das Orchester und die drei Gesangssolisten Franz Zimnol, Ilona Schulz und Elsbeth Reuter das Blut in Wallung.

Das Schellack Orchester im Von-Busch-Hof (Foto: Holger Knecht)

„Hohe musikalische Qualität im Originalstil der großen Ballhausorchester der 20er Jahre, etwas Frivolität, Lebensfreude und Humor waren, wie in jedem Jahr, auf der Bühne des Von-Busch-Hofs zu erleben! Ob es der Titel „C’est si bon!“ war, oder „Irgendwo auf der Welt“ – verabschiedend mit „Abends, wenn die Lichter glühn“.“

Die Freunde der Melodien der goldenen 20er Jahre erlebten wieder einen heiteren, illustren Abend – im Von-Busch-Hof, wo alles begann. Das Schellack-Orchester wurde 2006 von Volker Gilcher und Peter Maaßen in Freinsheim gegründet. Mitglieder sind Musikerinnen und Musiker der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, der Orchester des Staatstheaters Mainz und der Städtischen Bühnen Heidelberg sowie weitere freiberufliche Musiker.