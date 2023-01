Neustadt: PKW auf K7 auf Seite gekippt

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstagabend (14.01.2023) kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7 bei Lachen-Speyerdorf.

Ein junger Nissan Juke Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug, in dem sich drei weitere Insassen befanden, die Kreisstraße 7 (Theodor-Heuss-Straße) in Richtung Kreisel der Bundestraße 39. In einer Linkskurve kurz vor dem Verkehrskreisel kam er nach rechts in den Grünstreifen und fuhr auf das dortige Endstück der Leitplanke auf. Danach kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite und blieb liegen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren alle vier Personen bereits aus dem Unfallfahrzeug heraus und wurden bereits durch Rettungsdienst und Notarzt medizinisch versorgt. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die drei Mitfahrer blieben unverletzt. Der Einsatzleiter ließ die Unfallstelle zur Unfallaufnahme und Kontrolle des Fahrzeuges auf eventuelle austretende Betriebsstoffe ausleuchten. Ebenso stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher. Da der Nissan auf der Straße Richtung Bundesstraße 39 lag, musste diese gesperrt werden. Zur Bergung durch den Abschleppdienst sperrte die Feuerwehr auch die Zufahrt zur Kreisstraße 7. Nach der Bergung des Nissans kümmerten sich die Einsatzkräfte noch um die Reinigung der Fahrbahn von Glassplitter und Fahrzeugteilen.

Zur Höhe des Sachschadens am Fahrzeug können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Nach Polizeiangaben könnte unangepasste Geschwindigkeit, bei der nassen Fahrbahn die Unfallursache gewesen sein.

Im Einsatz stand die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit Notarzt, Abschnitt Gesundheit (Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter) und die Polizei.

Information der Polizei:

